Бизнес ушел в онлайн. Рассказываем, почему вам туда надо и что для этого сделать

Вынужденная самоизоляция в 2020 году привела почти всех покупателей в онлайн. Закрытые кафе и магазины заставили бизнес уйти в интернет-пространство, дабы не потерять своих клиентов и сохранить доход. По статистике rbc.ru, 3 месяца самоизоляции привели в онлайн-магазины не менее 10 млн человек, и большинство из них продолжат свои покупки в сети после снятия всех ограничений.

Даже самые ярые противники покупок в интернете пришли в сеть и научились пользоваться онлайн-магазинами. Наибольшим спросом пользовались товары ежедневного потребления и бытовая техника. В первой половине 2020 года онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,3 раза.

По данным «Ассоциации компаний интернет торговли» и «Сбербанка», оборот российского рынка интернет-торговли (в млрд руб.) увеличился более чем на 50%.

Розничная торговля растет

Если посмотреть на объемы розничных онлайн-продаж по месяцам, то очевиден почти двукратный рост в период первой волны пандемии по сравнению с «допандемийными» показателями.

Исследование АКИТ

Основная доля продаж в интернет-магазинах в 2020 пришлась на бытовую технику, одежду, обувь и продукты питания. Резкий переход школ и вузов на дистанционное обучение, а также перевод сотрудников на дистанционный формат работы вызвали всплеск в продажах персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов и офисной техники. Если раньше на одно домохозяйство приходился один-два компьютера, то теперь у каждого члена семьи должен быть свой персональный гаджет.

Основными покупателями в интернет-пространстве в России стали жители Центрального федерального округа, на их долю пришлось почти 50% всех покупок, совершенных в сети.

Исследование АКИТ

Можно ли рассчитывать на продолжение тренда

По данным агентства Data Insight, влияние пандемии на рост онлайн-торговли в России составит в среднем не менее 6% в год до 2024 года. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов пандемии за эти годы составит 4,4 трлн рублей из 23,3 трлн рублей общего объема рынка за эти годы.

Исследование Data Insight

Основными факторами роста рынка стали рост онлайн-продаж FMCG и приток 10 млн новых покупателей. Эффект от пандемии, по мнению аналитиков Data Insight, сохранится до 2024 года.

Исследование Data Insight

Многие сотрудники не планируют возвращаться в офис и не готовы к условиям, в которых работали до пандемии COVID-19: кто-то оценил прелести удаленной работы, кто-то не желает оказываться в местах скоплений людей. Так или иначе, мир уже не будет прежним и с этими новыми реалиями необходимо считаться бизнесу.

Как бизнес перестроился на интернет-продажи

Интернет-магазины адаптируются к новой действительности, придумывая все новые и новые фишки для удержания клиентов. Еще каких-то 5-7 лет назад никто и подумать не мог о том, что продавцы в супермаркетах будут собирать за вас покупки по списку, а сейчас все крупные ритейлеры предоставляют эту услугу: «Ленточка», «Пятерочка», «Магнит» «Экспресс», «ВкусВилл».

Помимо продуктовых ритейлеров появились компании, которые могут доставить не только продукты из конкретного магазина, а охватить сразу несколько торговых точек по вашему заказу: «Яндекс.Еда», Delivery Club. И это не говоря обо всех локальных доставках из конкретных ресторанов.

Сервисы по продаже одежды и обуви внедрили возможности примерки не выходя из дома, ранее эти функции были доступны у некоторых продавцов, но за дополнительную плату. Бесконтактные способы доставки стали нормой для всех курьеров и почтовых служб.

Предприятия также стали расширять круг своей целевой аудитории. Если ранее ориентация была только на молодежь и подростков, то в период пандемии компании пересмотрели возможности продаж другим целевым аудиториям и многие организации отмечают, что каждая пятая покупка в период пандемии была сделана покупателями, на которых они раньше не рассчитывали.

А доставка...

Снижение числа посылок из-за рубежа в период пандемии COVID-19 заставило активизироваться внутренний рынок и наладить возможности доставки даже у тех компаний, которые никогда не занимались торговлей через интернет и не осуществляли доставку.

Исследование АКИТ

За 2020 год онлайновые покупатели получили 883 млн отправлений — на 35% больше, чем в 2019 году, по данным Data Insight. В прошлом году был доставлен всего 571 млн посылок. В их число агентство включило и продажи частных лиц друг другу через соцсети и классифайды (сайты и сервисы длч частных объявлений типа «Авито» и «Юлы»), а также MLM (сетевой маркетинг — схемы Oriflame, Amway и др.).

Наличие возможности интернет-заказа — теперь практически обязательный пункт для любого бизнеса. Никто не заходит на сайт или в социальную сеть просто чтобы полистать каталог с товарами, потребитель хочет получить возможность сразу заказать понравившуюся вещь.

Многие компании сегодня активно развивают несколько онлайн-площадок для разных целевых аудиторий: собственные интернет сайты, социальные сети, маркетплейсы. Социальные сети, поймав тренд, тоже оперативно перестроились и дали пользователям возможность создавать продающие страницы.

Как бизнесу перейти в онлайн: пошаговая инструкция

Если вы все еще думаете над тем, как перевести свой бизнес в онлайн, то ловите алгоритм, с которым вы точно не упустите что-нибудь важное:

1.Заведите площадку, через которую вы планируете вести продажи. Это может быть одна или несколько площадок: собственный интернет-сайт с каталогом продукции, группа «ВКонтакте» или страничка в Instagram, можно зарегистрироваться на маркетплейсе типа «Беру», «Авито», Wildberries. Работать с большинством из площадок могут только зарегистрированные юридические лица.

2.Подключите платежный сервис. Оплату покупатели могут произвести двумя классическими способами: в наличной и безналичной форме. Наличными, как правило, оплата происходит при получении товара в пункте выдачи или покупке у курьера. Безналичный расчет происходит прямо на сайте.

Безналичный расчет может быть произведен несколькими способами:

Банковской картой;

Электронным кошельком;

Банковским переводом.

Для того, чтобы подключить возможность безналичной оплаты на вашей площадке, необходимо заключить договор с эквайринговой компанией. Одни работают только с ИП и ООО, другие — с простыми гражданами. Правила и тарифы постоянно меняются. Чтобы узнать точно, зайдите на сайт платежной системы и посмотрите условия.

Отметим, что в 9 из 10 случаев для того, чтобы принимать платежи от физических лиц на сайте, вам понадобится онлайн-касса.

3.Подключить онлайн-кассу можно с помощью облачного сервиса, даже не приобретая кассовый аппарат. На примере «АТОЛ Онлайн» рассмотрим особенности облачной онлайн-кассы.

«АТОЛ онлайн» — это облачная касса, обслуживающая интернет-магазины разной направленности. Обеспечивает интеграцию с популярными CMS-системами и платежными сервисами, безопасность платежей и распределение очереди потоков транзакций. Удобное управление через личный кабинет, а также помощь при регистрации в ФНС.

Чтобы зарегистрировать онлайн-кассу, вам потребуется:

Пройти регистрацию в личном кабинете на сайте АТОЛ.

Оформить квалифицированную электронную подпись.

Оплатить стоимость подключения.

Оформить заявку на регистрацию ККТ в ФНС.

В личном кабинете ФНС получить 16-значный регистрационный номер машины — РНМ (РН ККТ).

Ввести данный код в личном кабинете на сайте АТОЛ.

Получить от «АТОЛ Онлайн» отчет о регистрации ККТ и код активации ОФД.

Ввести данные и завершить регистрацию на сайте ФНС.

Можно пользоваться онлайн-кассой.

Подробную инструкцию по подключению облачной онлайн-кассы можно найти тут.

4.Организуйте доставку. Если вы организовали место для продаж своих товаров на маркетплейсе, то за дополнительную плату сама площадка может предоставить вам возможности по доставке товаров (курьеры, самовывоз, доставка на пункты выдачи или в постаматы).

Если вы решили организовать самостоятельные продажи, то позаботьтесь о логистике и процессах доставки товаров до покупателей. Такой процесс можно организовать:

С использованием транспортной компании , тогда вам потребуется договор с транспортниками и прописанный порядок доставки посылок;

Самовывоз — потребители могут самостоятельно забирать заказы, хотя данный способ доставки самый нераспространенный в интернет-магазинах;

Курьером , тогда в штат или на условиях договора подряда вам необходимо принять на работу курьера. Стоит отметить, что курьер может принимать и наличную оплату сразу от потребителей за доставленные товары, для этого ему нужна будет онлайн-касса, чтобы получив деньги он сразу мог выдать покупателю чек. Это не обязательно должен быть кассовый аппарат, например, компания АТОЛ предлагает аренду дистанционной кассы для сотрудников, занимающихся разъездной работой.

компания АТОЛ Через постаматы . Курьеры могут доставлять товары не до двери покупателя, а оставлять их в постаматах, такая доставка сейчас набирает популярность среди интернет-ритейлеров.

Собственный транспорт . Некоторые небольшие организации в начале своей деятельности самостоятельно развозят заказы: возьмем, к примеру, кондитеров или продавцов воздушных шаров.

Пандемия COVID-19 полностью поменяла торговый мир и подарила бизнесу много дополнительных возможностей, несмотря на сложность ситуации. Предприятия получили новых потребителей, новые возможности продаж и новые условия для работы. Если вы еще задумываетесь о выходе в онлайн, то время действовать.