Партнерская программа АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay: дополнительный заработок на подключении клиентов

Эта статья подготовлена специально для бухгалтеров, налоговых консультантов и сотрудников бухгалтерских компаний, однако нашими партнерами могут стать все компании, занимающиеся автоматизацией и профессиональным обслуживанием бизнесов.

АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay: инструменты для автоматизации бизнеса

Компания АТОЛ — один из ведущих лидеров в области автоматизации ритейла и сферы услуг — предлагает предпринимателям удобные сервисы для онлайн-платежей.

АТОЛ Онлайн — сервис облачных онлайн-касс, обеспечивающий фискализацию дистанционных безналичных платежей. АТОЛ Онлайн подходит для интернет-магазинов, такси и транспорта, сферы услуг и курьерских служб, вендинга и ЖКХ. Среди преимуществ сервиса — полное соответствие 54-ФЗ, готовая интеграция с популярными сервисами логистики и доставки, надежность и безопасность.

АТОЛ Pay — сервис для приема платежей через карты, мобильные приложения, QR‑коды и NFС‑метки. Эквайринг от АТОЛ — это интеграция с любыми программными и аппаратными решениями, а также личный кабинет для аналитики и управления платежами. АТОЛ Pay работает как в офлайн-торговле, так и в электронной коммерции.

Выгодные условия сотрудничества для партнеров АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay

АТОЛ заинтересован в том, чтобы как можно больше компаний перешли в онлайн, а партнеры сервиса заработали на этом переходе.

Партнерам АТОЛ доступно участие в партнерской программе: за рекомендации клиентам можно получить до 10 000 ₽. Вознаграждение выплачивается за каждого клиента, зарегистрировавшегося и подключившегося по реферальной ссылке партнера АТОЛ.

Из чего складывается выплата

Подключение облачной кассы АТОЛ Онлайн — 5 000 ₽.

Подключение интернет-эквайринга АТОЛ Pay — 5 000 ₽.

Как работает партнерская программа

Регистрация в партнерской программе. Получение реферальной ссылки. Подключение клиента (сотрудники сервиса свяжутся с ним самостоятельно). Аренда кассы клиентом. Получение вознаграждения.

Подключайте клиентов к АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay и зарабатывайте!

Преимущества партнерской программы АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay

Возможность зарабатывать на продаже востребованных услуг.

Статус партнера от системно значимого вендора.

Маркетинговая поддержка для партнеров от АТОЛ.

Персональный менеджер.

Техническая поддержка.

Чтобы стать партнером АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay необходимо заполнить форму и ознакомиться с условиями договора-оферты. На указанную при регистрации почту будет отправлено письмо с информацией по сотрудничеству и реферальной ссылкой, а также ссылка на анкету, которую нужно заполнить.

Станьте партнером АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay И получайте дополнительный доход Просто заполните форму ниже: Отправить

Реклама: ООО «АТОЛ Онлайн», ИНН 7714426164, erid: LjN8KYdRy