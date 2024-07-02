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АТОЛ
Личные финансы

Партнерская программа АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay: дополнительный заработок на подключении клиентов

Эта статья подготовлена специально для бухгалтеров, налоговых консультантов и сотрудников бухгалтерских компаний, однако нашими партнерами могут стать все компании, занимающиеся автоматизацией и профессиональным обслуживанием бизнесов.

АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay: инструменты для автоматизации бизнеса

Компания АТОЛ — один из ведущих лидеров в области автоматизации ритейла и сферы услуг — предлагает предпринимателям удобные сервисы для онлайн-платежей.

  • АТОЛ Онлайн — сервис облачных онлайн-касс, обеспечивающий фискализацию дистанционных безналичных платежей. АТОЛ Онлайн подходит для интернет-магазинов, такси и транспорта, сферы услуг и курьерских служб, вендинга и ЖКХ. Среди преимуществ сервиса — полное соответствие 54-ФЗ, готовая интеграция с популярными сервисами логистики и доставки, надежность и безопасность.

  • АТОЛ Pay — сервис для приема платежей через карты, мобильные приложения, QR‑коды и NFС‑метки. Эквайринг от АТОЛ — это интеграция с любыми программными и аппаратными решениями, а также личный кабинет для аналитики и управления платежами. АТОЛ Pay работает как в офлайн-торговле, так и в электронной коммерции.

Выгодные условия сотрудничества для партнеров АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay

АТОЛ заинтересован в том, чтобы как можно больше компаний перешли в онлайн, а партнеры сервиса заработали на этом переходе.

Партнерам АТОЛ доступно участие в партнерской программе: за рекомендации клиентам можно получить до 10 000 ₽. Вознаграждение выплачивается за каждого клиента, зарегистрировавшегося и подключившегося по реферальной ссылке партнера АТОЛ.

Из чего складывается выплата

  • Подключение облачной кассы АТОЛ Онлайн — 5 000 ₽.

  • Подключение интернет-эквайринга АТОЛ Pay — 5 000 ₽.

Как работает партнерская программа

  1. Регистрация в партнерской программе.

  2. Получение реферальной ссылки.

  3. Подключение клиента (сотрудники сервиса свяжутся с ним самостоятельно).

  4. Аренда кассы клиентом.

  5. Получение вознаграждения.

Подключайте клиентов к АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay и зарабатывайте!

Преимущества партнерской программы АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay

  • Возможность зарабатывать на продаже востребованных услуг.

  • Статус партнера от системно значимого вендора.

  • Маркетинговая поддержка для партнеров от АТОЛ.

  • Персональный менеджер.

  • Техническая поддержка.

Чтобы стать партнером АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay необходимо заполнить форму и ознакомиться с условиями договора-оферты. На указанную при регистрации почту будет отправлено письмо с информацией по сотрудничеству и реферальной ссылкой, а также ссылка на анкету, которую нужно заполнить. 

Станьте партнером АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay

И получайте дополнительный доход

Просто заполните форму ниже:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

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Эта статья подготовлена специально для бухгалтеров, налоговых консультантов и сотрудников бухгалтерских компаний, однако нашими партнерами могут стать все компании, занимающиеся автоматизацией и профессиональным обслуживанием бизнесов.

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