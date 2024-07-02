Партнерская программа АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay: дополнительный заработок на подключении клиентов

АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay: инструменты для автоматизации бизнеса
Компания АТОЛ — один из ведущих лидеров в области автоматизации ритейла и сферы услуг — предлагает предпринимателям удобные сервисы для онлайн-платежей.
АТОЛ Онлайн — сервис облачных онлайн-касс, обеспечивающий фискализацию дистанционных безналичных платежей. АТОЛ Онлайн подходит для интернет-магазинов, такси и транспорта, сферы услуг и курьерских служб, вендинга и ЖКХ. Среди преимуществ сервиса — полное соответствие 54-ФЗ, готовая интеграция с популярными сервисами логистики и доставки, надежность и безопасность.
АТОЛ Pay — сервис для приема платежей через карты, мобильные приложения, QR‑коды и NFС‑метки. Эквайринг от АТОЛ — это интеграция с любыми программными и аппаратными решениями, а также личный кабинет для аналитики и управления платежами. АТОЛ Pay работает как в офлайн-торговле, так и в электронной коммерции.
Выгодные условия сотрудничества для партнеров АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay
АТОЛ заинтересован в том, чтобы как можно больше компаний перешли в онлайн, а партнеры сервиса заработали на этом переходе.
Партнерам АТОЛ доступно участие в партнерской программе: за рекомендации клиентам можно получить до 10 000 ₽. Вознаграждение выплачивается за каждого клиента, зарегистрировавшегося и подключившегося по реферальной ссылке партнера АТОЛ.
Из чего складывается выплата
Подключение облачной кассы АТОЛ Онлайн — 5 000 ₽.
Подключение интернет-эквайринга АТОЛ Pay — 5 000 ₽.
Как работает партнерская программа
Регистрация в партнерской программе.
Получение реферальной ссылки.
Подключение клиента (сотрудники сервиса свяжутся с ним самостоятельно).
Аренда кассы клиентом.
Получение вознаграждения.
Подключайте клиентов к АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay и зарабатывайте!
Преимущества партнерской программы АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay
Возможность зарабатывать на продаже востребованных услуг.
Статус партнера от системно значимого вендора.
Маркетинговая поддержка для партнеров от АТОЛ.
Персональный менеджер.
Техническая поддержка.
Чтобы стать партнером АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay необходимо заполнить форму и ознакомиться с условиями договора-оферты. На указанную при регистрации почту будет отправлено письмо с информацией по сотрудничеству и реферальной ссылкой, а также ссылка на анкету, которую нужно заполнить.
Станьте партнером АТОЛ Онлайн и АТОЛ Pay
И получайте дополнительный доход
Просто заполните форму ниже:
Реклама: ООО «АТОЛ Онлайн», ИНН 7714426164, erid: LjN8KYdRy
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