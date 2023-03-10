Как специалисту управлять рейтингом на Авито: работа с отзывами

Перед выбором специалиста в одинаковой ценовой категории 97% клиентов прочитают отзывы и, полагаясь на них, примут решение. Также по статистике, собранной крупнейшей онлайн-площадкой AutoTrader, 75% покупателей будут доверять продавцу, если увидят положительные отзывы.

Инструкция: как получить отзывы на Авито

Отзывы – это эффективный инструмент в продажах. Приведем пошаговую инструкцию по работе с отзывами.

Шаг № 1. Настроить ссылку

Часто довольные клиенты не оставляют положительные отклики потому, что не знают о такой возможности или не понимают, как это сделать. А разбираться и тратить на это время никто не хочет.

На Авито у эксперта есть возможность направить специальную ссылку клиенту, чтобы получить обратную связь.

Для этого исполнителю нужно зайти в раздел «Рейтинг» в своём профиле, где по кнопке «Запросить отзыв» получить ссылку и направить ее клиенту. Ссылка приведет клиента к объявлению, по которому он к вам обращался. Здесь он сможет поделиться своими впечатлениями об оказанной услуге.

Есть еще один способ повысить шанс на обратную связь – отправьте автоматическое сообщение с просьбой оставить отзыв в чате Авито. Для этого нажмите на три точки рядом с именем собеседника или на само имя в мобильной версии и выберите «Запросить отзыв».

Шаг № 2. Попросить

После оказания услуги поблагодарите клиента за обращение и попросите оставить отзыв. Каждый новый положительный отклик – это очередной «кирпичик» для рейтинга и вклад в следующую продажу.

Шаг № 3. Напомнить

Если предыдущий шаг и ссылка на профиль не привели к желаемому результату, то не стесняйтесь напомнить о себе. Уместно будет связаться с клиентом через пару дней, чтобы узнать, остались ли вопросы, понравился ли результат. В заключении беседы попросите поделиться своими впечатлениями в виде отзыва и отправьте приготовленную заранее ссылку.

Сделайте три простых шага и немного больше, чем от вас ожидают. Это будет дополнительным стимулом даже для самых пассивных клиентов. Например, после оказания услуги пришлите полезный чек-лист.

На платформе Авито работает специальный фильтр по рейтингу исполнителя, который поднимает в верхние строчки поиска специалистов, работающих с отзывами.

Как смягчить отрицательные отзывы

Управление отзывами – это работа в двух направлениях: получить положительный и ответить на отрицательный.

Получив негативный отзыв, постарайтесь разобраться в причинах и устраните последствия. Даже если услуга выполнена идеально, это не гарантирует позитивный отклик, если у клиента плохое настроение. Но практически любой субъективный отзыв можно исправить и обернуть в свою пользу.

Отвечайте на отрицательные отзывы. Если критику оставить без внимания, потенциальные клиенты воспримут отзыв как заслуженный, ведь специалист не стал возражать, чтобы исправить ситуацию. Ответ специалиста на такой отзыв должен содержать благодарность, конкретное решение, и при этом переводить критику из общего чата в личные сообщения. Изучайте отрицательные отзывы. Возможно, действительно есть вина исполнителя. Тогда нужно принять меры для устранения будущих проблем, например, пройти дополнительное обучение. Исправьте ситуацию. Если есть возможность, то кроме принесенных извинений, устраните недостатки или предложите скидку на следующий заказ. Не грубите клиенту. Слишком эмоциональные отзывы нужно переводить в конструктивный разговор. Вежливо уточните детали произошедшего, и предложите варианты по решению.

Отрицательные отзывы оставляют не только клиенты, но и конкуренты. Специалисту, который сам оказывает услуги, их вычислить несложно. Напишите сразу в техподдержку, модераторы Авито всё проверят и заблокируют недоброжелателей.

Еще несколько советов

Положительные отзывы и ответы на них благоприятно влияют на ваш рейтинг, вызывают доверие новых клиентов. Советуем не использовать шаблонные ответы, этого стирает вашу индивидуальность.

При составлении сообщения руководствуйтесь такими рекомендациями:

Выражайте свою благодарность за отзыв и за оказанное доверие. Вложите в ответ надежду на дальнейшее сотрудничество.

Добавьте уникальности в свой ответ, например, детали выполненной работы, чтобы заказчик увидел заинтересованность и внимание специалиста.

Проверьте свой ответ на наличие ошибок и лаконичность.

Не тяните с ответом. Подключите уведомления, чтобы не пропустить как положительные, так и отрицательные отзывы.

Повышайте рейтинг с помощью положительных отзывов от клиентов, это выделит вас на фоне других специалистов и станет вашим конкурентным преимуществом. Начните с объявления на Авито, чтобы клиенты узнали о вас.

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