Зачем группе компаний открывать счета в одном банке?

Выбор банка для группы компаний

Отделы, осуществляющие платежи, как правило объединяются в систему казначейства группы компаний. При выборе схемы работы казначейской системы руководство компании должно ориентироваться не только на тренды в мировой практике, но также и на общую стратегию развития бизнеса, его географию, доступные финансовые инструменты, в частности, банковские продукты.

И здесь очень важен выбор банка с подходящими финансовыми предложениями, удобным сервисом, клиентоориентированностью на холдинговые компании. Необходимо выбрать банк с комплексным обслуживанием для корпоративного сектора.

Такие банки, предоставляют широкую линейку своих инструментов, которые подходят для разных юридических лиц, входящих в корпорации.

Для любого казначейства — планирование и контроль за денежными средствами являются основными функциями. Для долгосрочного планирования необходимо закладывать в бюджеты как всевозможные будущие поступления денег, так и их списание.

Важно быть уверенными в выбранном банке, что будет вовремя открыта кредитная линия, чтобы были доступны удобные способы инвестирования свободных средств, всевозможные банковские ресурсы ( овердрафт, факторинг и т. д. ).

Многие корпорации предпочитают вести внутри своих компаний учет РКО в одном банке. Так финансовое руководство компании видит все обороты входящих организаций, что облегчает процесс консолидации и обработки отчетов для собственников, акционеров, руководителей.

Исполнение обязательств самой компанией и ее деловыми партнерами — основная задача для платежного отдела. Просрочка по оплате контрагентам влечет за собой негативные последствия.

Это не только дополнительные расходы в виде штрафа или пеней, но и сбои в производственном цикле, а в итоге и недополученная компанией прибыль.

Для развития и масштабирования бизнеса обязательно необходимы кредитные линии в банке, чтобы не попадать в кассовые разрывы и соблюдать платежный календарь.

Предоставление кредитных средств в Банке Агророс может осуществляться на оплату материальных ценностей для обеспечения производственного процесса, пополнение оборотных средств, на выплату заработной платы, оплату налогов, приобретение основных средств, оплату инвестиционного проекта и на другие цели.

В больших холдингах бюджеты строят очень внимательно и скрупулезно. И услуги банков также закладывают в расходах.

Бизнесу нужно каждый месяц оплачивать обслуживание, комиссии за переводы и дополнительные услуги. При выборе банков для обслуживания группы руководство ориентируется на условия открытия и обслуживания счета, выбирают подходящие, смотрят, нужно ли платить, если по счёту нет операций, есть ли СМС-оповещения, сколько денег можно переводить физлицам без комиссии, на каких условиях получится вносить наличные через банкомат и каковы лимиты на переводы.

Корпоративные обязательства в группе компаний

Практически в каждом холдинге регламентирована работа с банками внутри компании. Дальнейшее развитие функций платежного отдела в компании — корпоративные обязательства.

В краткосрочном периоде компании зачастую ограничены в управлении большинством своих расходов. Договоры с поставщиками и подрядчиками уже заключены, плюс есть такие обязательные платежи, как зарплата, аренда, налоги и пр. Также холдинги используют корпоративные карты от банка как инструмент для бизнеса.

Выбирая банк для корпоративных карт, ориентируются на простоту оформления, выгодные условия, скорость при выпуске карт.

Подается заявление и заключается договор, на основании которого банк открывает карточный счет. К счету выпускается корпоративная карта. Карты от Банка Агророс — это выгодное и удобное решение для бизнеса: выпуск карты на 4 года, открытие счета, выпуск и годовое обслуживание от 600 руб., прием и выдача наличных — через банкоматы Банка Агророс и ФК «Открытие».

Валютные операции в группе компаний

Ключевая функция в платежной системе внутри корпорации — это безопасность переводов, выгодные банковские комиссии, стабильность при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Банк Агророс является членом валютной секции Московской биржи и готов своим клиентам предложить покупку и продажу валюты по наиболее выгодным курсам в режиме реального времени (от 0% до 0,15% от биржевого курса).

Банк Агророс предлагает клиентам следующий спектр услуг по валютным операциям:

открытие и ведение счетов в иностранных валютах;

валютный контроль;

сделки по покупке и продаже наличной и безналичной иностранной валюты;

выдача наличной иностранной валюты со счета клиента в случаях, разрешенных законодательством;

проведение документарных операций ( аккредитивы );

аккредитивы банковские гарантии ( таможенные банковские гарантии );

таможенные банковские гарантии консультации по соблюдению валютного законодательства;

валютное обслуживание по шаблонам системы Интернет Клиент-банк.

Специалисты банка валютного контроля осуществляют бесплатные консультации на соответствие валютному законодательству, по составлению валютных контрактов. Это поможет снизить риски нарушения валютного законодательства, гарантирует стабильность переводов денежных средств за рубеж. Банк Агророс берет на себя обязательство по подготовке пакета по валютному контролю.

Контрольные мероприятия банка и группа компаний

В крупных компаниях регламентированы операции по расчетным счетам, по работе с контрагентами, системы безопасности не только по денежным переводам, но и по работе с партнерами.

Для проверки поставщиков и покупателей существуют специальные сервисы экспресс-проверки контрагентов. Сервисы обрабатывает информацию, полученную из открытых официальных источников, с помощью автоматизированных алгоритмов. Важной считается информация, которая может оказать влияние на финансово-хозяйственные отношения с контрагентом.

Банк Агророс также запустил для своих клиентов сервис проверки контрагентов Сервис Светофор . Услуга позволяет клиентам на постоянной основе отслеживать информацию о контрагентах и принимать мотивированное решение о проведении платежей в их адрес и дальнейшем сотрудничестве с ними.

Светофор поможет избежать плохой дебиторской задолженности и снизит риск отказа в вычете НДС при работе с ненадежными контрагентами.

Использование системы проверки контрагентов через ресурс «Светофор» помогает корпоративным клиентам исполнять требования 115-ФЗ.

Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого в банках есть внутренняя служба финмониторинга. Она следит за операциями и выявляет фирмы, которые ведут фиктивную деятельность.

Например, перед заключением договора сотрудник банка просит клиента представить определенный набор документов и сведений — это одно из основных требований 115-ФЗ.

Для холдингов у которых, как правило, общие поставщики или покупатели, процесс прохождения контрольных мероприятий со стороны банка гораздо легче и быстрее, если все компании, входящие в группу, обслуживаются в одном банке. Банк при этом оперативно осуществляет надзорные функции, увеличивается скорость обработки документов.

Работа с одним банком, в принципе, облегчает работу всей группы компаний, плюсов у такого подхода достаточно много. Опишем преимущества на примере Банка Агророс :