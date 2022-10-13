Зачем группе компаний открывать счета в одном банке?

Выбор банка для группы компаний
Отделы, осуществляющие платежи, как правило объединяются в систему казначейства группы компаний. При выборе схемы работы казначейской системы руководство компании должно ориентироваться не только на тренды в мировой практике, но также и на общую стратегию развития бизнеса, его географию, доступные финансовые инструменты, в частности, банковские продукты.
И здесь очень важен выбор банка с подходящими финансовыми предложениями, удобным сервисом, клиентоориентированностью на холдинговые компании. Необходимо выбрать банк с комплексным обслуживанием для корпоративного сектора.
Такие банки, предоставляют широкую линейку своих инструментов, которые подходят для разных юридических лиц, входящих в корпорации.
Для любого казначейства — планирование и контроль за денежными средствами являются основными функциями. Для долгосрочного планирования необходимо закладывать в бюджеты как всевозможные будущие поступления денег, так и их списание.
Многие корпорации предпочитают вести внутри своих компаний учет РКО в одном банке. Так финансовое руководство компании видит все обороты входящих организаций, что облегчает процесс консолидации и обработки отчетов для собственников, акционеров, руководителей.
Исполнение обязательств самой компанией и ее деловыми партнерами — основная задача для платежного отдела. Просрочка по оплате контрагентам влечет за собой негативные последствия.
Это не только дополнительные расходы в виде штрафа или пеней, но и сбои в производственном цикле, а в итоге и недополученная компанией прибыль.
Для развития и масштабирования бизнеса обязательно необходимы кредитные линии в банке, чтобы не попадать в кассовые разрывы и соблюдать платежный календарь.
В больших холдингах бюджеты строят очень внимательно и скрупулезно. И услуги банков также закладывают в расходах.
Бизнесу нужно каждый месяц оплачивать обслуживание, комиссии за переводы и дополнительные услуги. При выборе банков для обслуживания группы руководство ориентируется на условия открытия и обслуживания счета, выбирают подходящие, смотрят, нужно ли платить, если по счёту нет операций, есть ли СМС-оповещения, сколько денег можно переводить физлицам без комиссии, на каких условиях получится вносить наличные через банкомат и каковы лимиты на переводы.
Корпоративные обязательства в группе компаний
Практически в каждом холдинге регламентирована работа с банками внутри компании. Дальнейшее развитие функций платежного отдела в компании — корпоративные обязательства.
В краткосрочном периоде компании зачастую ограничены в управлении большинством своих расходов. Договоры с поставщиками и подрядчиками уже заключены, плюс есть такие обязательные платежи, как зарплата, аренда, налоги и пр. Также холдинги используют корпоративные карты от банка как инструмент для бизнеса.
Выбирая банк для корпоративных карт, ориентируются на простоту оформления, выгодные условия, скорость при выпуске карт.
Валютные операции в группе компаний
Ключевая функция в платежной системе внутри корпорации — это безопасность переводов, выгодные банковские комиссии, стабильность при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Банк Агророс является членом валютной секции Московской биржи и готов своим клиентам предложить покупку и продажу валюты по наиболее выгодным курсам в режиме реального времени (от 0% до 0,15% от биржевого курса).
Банк Агророс предлагает клиентам следующий спектр услуг по валютным операциям:
- открытие и ведение счетов в иностранных валютах;
- валютный контроль;
- сделки по покупке и продаже наличной и безналичной иностранной валюты;
- выдача наличной иностранной валюты со счета клиента в случаях, разрешенных законодательством;
- проведение документарных операций (аккредитивы);
- банковские гарантии (таможенные банковские гарантии);
- консультации по соблюдению валютного законодательства;
- валютное обслуживание по шаблонам системы Интернет Клиент-банк.
Контрольные мероприятия банка и группа компаний
В крупных компаниях регламентированы операции по расчетным счетам, по работе с контрагентами, системы безопасности не только по денежным переводам, но и по работе с партнерами.
Для проверки поставщиков и покупателей существуют специальные сервисы экспресс-проверки контрагентов. Сервисы обрабатывает информацию, полученную из открытых официальных источников, с помощью автоматизированных алгоритмов. Важной считается информация, которая может оказать влияние на финансово-хозяйственные отношения с контрагентом.
Светофор поможет избежать плохой дебиторской задолженности и снизит риск отказа в вычете НДС при работе с ненадежными контрагентами.
Использование системы проверки контрагентов через ресурс «Светофор» помогает корпоративным клиентам исполнять требования 115-ФЗ.
Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого в банках есть внутренняя служба финмониторинга. Она следит за операциями и выявляет фирмы, которые ведут фиктивную деятельность.
Например, перед заключением договора сотрудник банка просит клиента представить определенный набор документов и сведений — это одно из основных требований 115-ФЗ.
Для холдингов у которых, как правило, общие поставщики или покупатели, процесс прохождения контрольных мероприятий со стороны банка гораздо легче и быстрее, если все компании, входящие в группу, обслуживаются в одном банке. Банк при этом оперативно осуществляет надзорные функции, увеличивается скорость обработки документов.
- быстрое открытие счета;
- прямая связь с менеджерами банка;
- отправка каждые 30 минут;
- обслуживание без привязки к офису;
- прием платежей круглосуточно;
- дистанционное управление счетом;
- платежные поручения внутри банка.