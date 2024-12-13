Как перестать жить в страхе перед коллекторами и начать новую жизнь

Да, раньше так и было.
Работал принцип – раз уж ты взял кредит, то ты должен «сложить на полку последние зубы», но выплатить его. Хоть через пять лет, хоть через 20, но все, что тебе насчитает кредитор — все проценты, пени и штрафы, которые по сумме часто зашкаливали за сумму основного долга. То есть изначально полученной в кредит суммы.
Чаще всего это производило в микрофинансовых компаниях. Да и сейчас встречаются случаи, когда коллекторы требуют с клиентов МФО, бравших 10 тысяч в 2012 году, по 120 тысяч «в счет полного погашения».
Несмотря на то, что много лет прошло, и что они право обращения в суд потеряли — истек срок давности. И не глядя на факт, что с 1 июля 2023 года общая сумма к взысканию не может превышать 130% от объема средств, полученных клиентом. Включая проценты и штрафы. Но такова работа коллектора – прессинговать должника и мотивировать его вернуть долг.
Даже специалисты отделов взыскания крупных банков часто при звонках клиентам, имеющим просрочки, властным голосом требуют от них для погашения долгов взять в займы у родных или друзей, сдать в ломбард ноутбук, телефон, шубу, золотые украшения. Или же — сократить личное потребление и не платить пару-тройку месяцев за коммунальные услуги. И в крайнем случае — взять новый кредит в другом банке! И средствами этой ссуды закрыть старые долги.
Закон о банкротстве физических лиц освободил должников от непосильной ноши
Но с 1 октября 2015 года у наших граждан, которые запутались в своих долговых проблемах, появилась возможность списать непосильные финансовые обязательства.
Ведь бывает так: человек при получении кредитов и займов вел себя добросовестно, не обманывал финансовые организации, не предоставлял при получении ссуды недостоверные справки о своих доходах и сведения об имуществе. Он просто не смог вернуть долг.
Не рассчитал свои силы или надеялся на повышение зарплаты в ближайшие месяцы или год. Например, гражданин тяжело заболел или потерял работу. Значит, скорее всего, при банкротстве такого бедолагу от долгов освободят. Но стоит понимать, что процедура банкротства длится долго, чаще всего — даже более года.
Как избавиться от общения с взыскателями
И что же получается — это время должнику придется общаться с кредиторами и коллекторами, отбиваясь от их звонков, смсок и даже визитов домой или на работу? Нет.
127 закон, в котором прописаны правила финансовой несостоятельности, говорит, что с момента признания заявления человека на списание долгов, обоснованным, банки, МФО, коллекторы и другие держатели долгов такого физ лица, теряют право беспокоить гражданина. И даже сосед по подъезду, который давал под расписку «пять тысяч до зарплаты» тоже не должен об этом долге напоминать.
Обоснованным заявление будет признано на первом заседании в суде в арбитраже или после того, как документы примет многофункциональный центр «Мои документы» (это происходит при упрощенной процедуре банкротства). Правда, и от момента подачи документов в суд до первого заседания может пройти до полугода — все зависит от загруженности суда.
Но можно пресечь неприятное общение с коллекторами и иными кредиторами при поддержке юристов по банкротству. Сначала специалисты компании по списанию долгов физических лиц изучат ваше личное финансовое положение и оценят перспективы. Потом вы заключите с ними договор на сопровождение банкротной процедуры. И с этого момента абсолютно все звонки взыскателей, включая даже судебных приставов, можно переключить на юристов компании, которую вы выберете для сотрудничества.
На какие ухищрения идут кредиторы, услышав о будущем банкротстве должника
Бывает и так, что кредиторы, услышав, что человек подал документы на банкротство, пытаются его «дожать» за тот срок, который еще есть до введения моратория на контакты. Они требуют вернуть долг и выдумывают небылицы.
Например, что если человек идет на банкротство, то долги за него придется выплачивать его взрослым детям или супругу. Или что раз у гражданина нет средств на выплаты по просрочке, то у него из семьи изымут малолетних детей и отправят их в приемник — распределитель. А потом и в детский дом. Забывая о том факте, что часто для того, чтобы кормить и одевать этих детей, кредиты часто и берутся. И не стоит этого бояться или стесняться. Любой человек может попасть в долговую яму, даже самый финансово подкованный.
Взыскатели понимают, что с даты подключения в дело финансового управляющего (это произойдет после первого заседания) им уже ничего «не светит» в деле возврата долгов. Ведь с этого момента все финансовые потоки будущего банкрота будет контролировать назначенный судом специалист. А пока человек растерян и напуган, он может согласиться что-то из долгов вернуть. Ведь никакой коллектор не поверит фразе — у меня нет денег! Деньги обычно находятся, «если Буратину хорошо потрясти!».
Но в соответствии с пунктом 1 статьи 213.11. 127-ФЗ тревожить будущего банкрота запрещено! Но одно дело, когда об этом говорит взыскателю должник, человек, в общем-то, живущий в не очень приятном для себя и своей семьи стечении событий. А другой вариант, когда о том же уверенно заявляет юрист, на которого должник переключит все контакты с кредиторами.
Переадресация общения должника с банками, МФО, коллекторскими агентствами и судебными приставами на специалиста по банкротству позволит сберечь ваше время и нервы.
Какие еще возможности даст вам сотрудничество с юридической фирмой
Но переключение неприятного общения на юристов — это далеко не все услуги, которые представят вам специалисты по банкротству.
Они изучат именно вашу финансовую ситуацию, оценят, что из имущества у вас могут изъять при прохождении банкротства, подберут финансового управляющего, подготовят документы, которые в ходе процесса могут запросить судья и кредиторы. Чаще всего должнику не приходится вообще ходить на судебные заседания, разве что только на первое.
Если у вас есть имущество, которое фин. управляющий однозначно включит в конкурсную массу для реализации, то юристы подберут справедливого оценщика. Речь идет об автомобиле, гараже, даче, машиноместе на многоярусной стоянке. Специалисты помогут даже защитить ваш персональный компьютер от посягательств кредиторов в том случае, если он нужен вам для работы или для учебы детей. А если вы снимаете жилье или нуждаетесь в дорогостоящих препаратах для лечения, то юристы помогут сохранить из ваших доходов средства выше, чем один прожиточный минимум.
Вы продавали имущество незадолго до подачи заявления на банкротство? И этот вопрос изучат специалисты и помогут вам обосновать необходимость таких поступков.
У вас есть незакрытая ипотека, и вы платите только за этот кредит, потому что на выплату по иным долгам не хватает средств? Юристы помогут вам сохранить ваше единственное жилье.
Не надо бояться банкротства. Этот способ дан для того, чтобы человек смог начать жизнь с чистого листа. Да, пару лет после завершения процедуры вам не будут давать новые кредиты. Но при этом никто и не принудит возвращать старые, уже списанные! Будьте смелее и сбросьте с себя оковы финансового рабства!
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