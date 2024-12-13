Как перестать жить в страхе перед коллекторами и начать новую жизнь

Да, раньше так и было.

Работал принцип – раз уж ты взял кредит, то ты должен «сложить на полку последние зубы», но выплатить его. Хоть через пять лет, хоть через 20, но все, что тебе насчитает кредитор — все проценты, пени и штрафы, которые по сумме часто зашкаливали за сумму основного долга. То есть изначально полученной в кредит суммы.

Чаще всего это производило в микрофинансовых компаниях. Да и сейчас встречаются случаи, когда коллекторы требуют с клиентов МФО, бравших 10 тысяч в 2012 году, по 120 тысяч «в счет полного погашения».

Несмотря на то, что много лет прошло, и что они право обращения в суд потеряли — истек срок давности. И не глядя на факт, что с 1 июля 2023 года общая сумма к взысканию не может превышать 130% от объема средств, полученных клиентом. Включая проценты и штрафы. Но такова работа коллектора – прессинговать должника и мотивировать его вернуть долг.

Даже специалисты отделов взыскания крупных банков часто при звонках клиентам, имеющим просрочки, властным голосом требуют от них для погашения долгов взять в займы у родных или друзей, сдать в ломбард ноутбук, телефон, шубу, золотые украшения. Или же — сократить личное потребление и не платить пару-тройку месяцев за коммунальные услуги. И в крайнем случае — взять новый кредит в другом банке! И средствами этой ссуды закрыть старые долги.