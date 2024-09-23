Кому вести бухгалтерский учет: свой бухгалтер или аутсорсинг

Если бы на этот вопрос существовал универсальный ответ, все компании давно бы выбрали один из вариантов. Но все не так просто. Оба подхода имеют свои плюсы и минусы, а выбор зависит от специфики и масштаба бизнеса, бюджета, структуры предприятия. Разберем по пунктам все «за» и «против» и постараемся помочь тем, кто пока в поиске оптимального решения.

Бухгалтер в штате: прошлый век или проверенная классика

Есть устоявшееся мнение, что бухгалтер обязательно должен быть «своим человеком», сотрудником, нанятым в штат по трудовому договору, знающим глубоко всю специфику деятельности и внутреннюю кухню компании.

Обычно собственный отдел бухгалтерии имеют крупные предприятия, у которых в штате большое количество сотрудников, сложно выстроенные рабочие процессы, часто — режим ОСНО, либо это группа юрлиц на спецрежимах.

Плюсы штатного бухгалтера

1. Прямой контроль.

Руководитель может непосредственно контролировать работу специалиста, оперативно менять рабочие процессы. Какие-то вопросы решаются быстрее, потому что элементарно бухгалтер находится в офисе и доступен для немедленного обсуждения.

2. Понимание бизнеса.

Штатный бухгалтер, особенно если нет текучки кадров и он работает в компании много лет, знаком с особенностями бизнеса, его внутренними процессами и требованиями к документообороту.

3. Доступность.

Многим руководителям спокойней, когда бухгалтер где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки, и может сразу ответить на операционные вопросы.

4. Сопутствующая помощь.

Часто бывает, что бухгалтер на предприятии становится «человеком на подхвате». То есть берет на себя непрофильные функции, например, ведет кадровый или воинский учет, готовит юридические документы, закупает канцелярию в офис и т. д. Некоторые руководители так к этому привыкают, что забывают прописать дополнительные обязанности в трудовом договоре.

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В чем преимущества аутсорсинга

Некоторые компании и предприниматели предпочитают передавать ведение бухучета и налоговой отчетности на аутсорс, то есть делегируют эти вопросы сторонней специализированной организации или сервису. Разберем, в чем преимущества аутсорсинга перед наймом бухгалтера в штат.

1. Сокращение времени на подбор сотрудников.

Найти квалифицированного сотрудника в штат — серьезный вызов для современных руководителей, особенно в условиях текущего дефицита кадров. Чтобы нанять опытного бухгалтера, компании вынуждены предлагать привлекательные условия с зарплатой выше среднего уровня. При этом сам процесс поиска может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев.

С помощью аутсорсинга легко решить эту проблему: аутсорсинговые компании предоставляют готовых специалистов, которых не нужно искать, обучать и мотивировать — все это берет на себя провайдер бухуслуг.

2. Оптимизация загрузки штатных сотрудников.

Иногда компаниям требуется реализовать специфическую задачу, например, помочь в ликвидации офиса в другом городе, поставить на баланс лизинговое оборудование, принять в штат иностранного специалиста, организовать складской учет, внедрить электронный документооборот. При этом размер компании не позволяет обеспечить нанятого для таких задач бухгалтера полной загрузкой. В то же время найти сотрудника на неполную ставку сложно.

Аутсорсинговые компании предоставляют специалистов ровно на тот объем работ и на тот срок, который нужен, что позволяет оптимизировать ежемесячные расходы бизнеса.

3. Знания и опыт.

В небольших компаниях один бухгалтер должен уверенно ориентироваться в бухгалтерском, налоговом и управленческом учете, также часто требуется знание гражданского права. Найти такого универсального специалиста сложно, и, как правило, такой профессионал требует высокой зарплаты.

Кроме того, бизнес может столкнуться с неожиданными сложными вопросами, связанными с налогообложением, либо проблемами с регулирующими органами. В таких ситуациях руководителям приходится срочно искать консультантов, что требует затрат времени и денег.

Аутсорсинговая компания предоставляет клиентам доступ к широкому спектру экспертов, включая налоговых консультантов и юристов. Это позволяет провести всесторонний анализ и минимизировать риски перед контролирующими органами, а также оптимизировать расходы и ресурсы компании.

4. Ответственность за результат и гарантия на услуги.

Иногда из-за недобросовестных действий или недостаточных компетенций бухгалтера организация несет значительные финансовые и репутационные потери. При увольнении главного бухгалтера также есть риск, что произойдет утечка секретных корпоративных данных.

Бухгалтерские аутсорсинговые фирмы предоставляют гарантии на свои услуги — эти гарантии прописаны в сервисном договоре. Профессиональные компании, как правило, используют специальные системы внутреннего контроля качества, так как репутация для них приоритетна. Более того, их собственные риски обычно застрахованы в авторитетных страховых компаниях — это обеспечивает дополнительную защиту клиентам аутсорсинговых бухгалтерий.

5. Оперативное предоставление сведений об изменениях законодательства.

В отличие от бухгалтеров небольших организаций, которые вынуждены выполнять множество задач одновременно, аутсорсинговые фирмы обычно имеют в своем штате специалистов-методологов, отслеживающих нововведения в законах. Это существенно уменьшает риски получения штрафов и других неблагоприятных последствий за несоответствие учета регуляторным требованиям. Эксперты не только следят за изменениями, но и информируют о них своих клиентов.

6. Проектная работа.

Часто бизнесу необходимо привлекать бухгалтеров и смежных специалистов для выполнения временных задач. Например, для организации кадрового документооборота или настройки аналитики бухгалтерского учета под специфические требования бизнеса.

В подобных случаях внутренняя экспертиза компании может оказаться недостаточной. Привлечение внешних специалистов позволяет эффективно решить проектные задачи, а организация при этом сэкономит и время, и ресурсы.

7. Постоянная поддержка без перерывов на отпуска и больничные.

Когда бухгалтер компании уходит в отпуск, в декрет или увольняется, это часто приводит к приостановке основных учетных процессов. Аутсорсинговая бухгалтерия обеспечивает непрерывный процесс учета, позволяя компании-клиенту избегать внештатных ситуаций.

Специалисты компании «Бетерра» возьмут на аутсорс широкий спектр задач: ведение бухгалтерского учета, расчет заработной платы, кадровое делопроизводство, подготовку налоговой и финансовой отчетности, разработку систем мотивации персонала и др. Компания работает на рынке бухгалтерских услуг уже порядка 20 лет. Ведение кадрового, бухгалтерского и управленческого учета ей доверяют более 200 предприятий из разных отраслей экономики.

Как сделать правильный выбор между штатным бухгалтером и аутсорсингом

Чтобы не ошибиться с выбором между бухгалтером в штате и аутсорсингом, учитывайте несколько основных факторов:

Масштаб бизнеса . Какие финансовые функции передать на аутсорсинг, зависит от размеров и структуры компании. Для крупных компаний (свыше 500 человек) на аутсорсинг выгодно передавать, например, расчет заработной платы и кадровое делопроизводство. Для среднего бизнеса станет отличным решением аутсорсинг процессов, требующих специальных знаний и навыков — например, ведение воинского учета, разработка внутренних политик компании, учет основных средств и оборудования в аренде. Для малых и молодых предприятий лучше сосредоточиться на развитии бизнеса, а всю бухгалтерию передать на аутсорс, чтобы грамотно организовать финансовые задачи.

Бюджет . Аутсорсинг обычно стоит дешевле, чем содержание штатного бухгалтера, так как не требуется оплачивать зарплату и отпуска бухгалтеров, компьютерную и офисную технику и аренду рабочих мест таких сотрудников. К тому же вы платите ровно за тот объем работы, который специалисты выполняют фактически.

Сложность учета . Если бизнес требует специфических знаний, таких как работа с несколькими юрисдикциями или отраслевыми особенностями, или нужно решать узкие вопросы, аутсорсинговая компания с богатым опытом справится лучше. Как правило, в ее штате работают профессионалы разной специализации.

Гибкость и скорость . Аутсорсинг позволяет привлекать ресурсы только тогда, когда это нужно. Бизнесу не придется держать бухгалтера на постоянной основе для выполнения нерегулярных задач.

Периодичность отчетности. Внешние специалисты помогут закрывать отчетные периоды точно в срок, не отвлекая ваши внутренние ресурсы от других важных задач.

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