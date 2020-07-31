Риски от неправильного закрытия компаний с долгами. Как их избежать?

Каждый пятый бизнес не смог вернуться к работе из-за коронавируса. Причины у всех разные, но проблема возникает почти у всех одинаковая. Уставшие от потрясений, люди просто бросают компании с долгами и нерешенными проблемами, в надежде, что «как-нибудь само рассосется».

И едут отдыхать, благо что лето пока еще продолжается, а коронавирус уже никому не интересен, все привыкли.

Отпустить и забыть

К сожалению, само оно не рассосется. Сейчас у налоговиков есть масса инструментов, противодействующих такому вот недобросовестному поведению налогоплательщиков. И они ими пользуются.

Да, еще сравнительно недавно можно было просто бросить компанию, даже с долгами, и ФНС рано или поздно ее закрывала в порядке ст. 21.1 ФЗ «О регистрации юрлиц и ИП». А именно, если у компании не было движения по расчетным счетам в течение 12 месяцев, и те же 12 месяцев не сдавалась отчетность. И тогда максимум, чем мог бы отделаться директор или учредитель — попасть в мифический «черный список» налоговиков, лицам из которого дальнейшие регистрации бизнесов были бы закрыты.

Сейчас подобный способ избавиться от убыточной и долговой компании не подойдет.

Даже если компания без долгов перед бюджетом, они появятся из-за штрафов за не сданную налоговую, бухгалтерскую отчетность, отчетность в фонды. Они относительно небольшие, но для бюджета это все равно долг. А закрытие по решению ФНС компании с долгами — это закрытие возможности на три года директору компании и участнику с долей от 50% возможности быть участниками или директорами во вновь создаваемых компаниях. Мифические «черные списки» уже вполне подтверждены законом, пп. «ф» п. 1 ст. 23 ФЗ «О регистрации юрлиц и ИП».

К примеру, максимальная сумма штрафа за несдачу отчетности в налоговую не может превышать 30 % от суммы неуплаченного налога. Но, даже если все обязательства перед бюджетом будут погашены, налоговики все равно оштрафуют на 1000 рублей (п. 1 ст. 119 НК). Плюс, штраф согласно ст. 15.5 КоАП, до 500 руб.

За не сдачу бухгалтерской отчетности, штраф составит 200 рублей за каждую не сданную форму (п. 1 ст. 126 НК). А еще возможен штраф до 500 руб. согласно ст. 15.6 КоАП.

За несдачу отчетности в фонды, за повторное нарушение, сумма штрафа может составить до 150 тысяч рублей (ст. 13.19 КоАП).

Кстати: проект нового КоАП, который может вступить в силу с 1 января 2021 года, может увеличить штраф за не сданную бухгалтерскую отчетность до 700 тысяч рублей.

Если же долгов больше — к примеру, по уплате налогов, возможны последствия еще хуже. Это уголовная ответственность, ст. 199 УК (неуплата налогов), и возможная субсидиарная ответственность для директора или участников. Вероятность не такая уж и большая, но она есть. Причем, для налоговиков возможно привлечение ко внебанкротсной субсидиарке — когда выясняется, что компания «пустышка», а взыскать в бюджет нужно.

Да и долги перед контрагентами в больших количествах могут доставить проблемы в той же субсидиарке, если доведут до банкротства.

Незаконная реорганизация

Другой вариант избавления от компании с долгами, не так давно активно применявшийся — когда компанию с долгами (в том числе перед бюджетом) присоединяли с несколькими другими («рео 10 1», «ромашка») к другой компании в другом регионе, а после правопреемника ликвидировали.

Это работало до 2015 года, после стал постепенно вступать в силу 67-ФЗ от 30 апреля 2015 с поправками в закон о регистрации юрлиц и ИП (полностью вступил в силу с 1 января 2016 года). Эти поправки, в том числе, дали налоговикам возможность приостанавливать подозрительные регистрации, проверять их на предмет внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, и отказывать в регистрации, если их недостоверность подтверждается.

Причем, конкретно для реорганизации через присоединение (или слияние), у налоговиков четко в Приказе от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@ было указано, что основанием для проверки является участие в реорганизации двух и более лиц. Либо, в отношении юрлица, которое по результатам реорганизации прекратит деятельность, не завершена выездная налоговая проверка.

Реорганизация, в том виде, в котором ее задумал законодатель, есть и поныне, но она жестко контролируется налоговиками.

Так что же тогда делать?

Компания с долгами может быть закрыта только одним законным способом. Это — банкротство, в упрощенном, либо в полном вариантах. Никаких реорганизаций, сжигания документов, смен на оффшоры, других альтернативных способов. Ну и само собой, добровольная ликвидация тут тоже не поможет — налоговики не дадут закрыть компанию с долгами, тем более перед бюджетом.

Упрощенное банкротство позволит закрыть компанию, если ее средств и имущества не будет хватать для удовлетворения требований всех кредиторов. Полное же банкротство может очень многое. Оно может помочь списать часть долга, может помочь спасти предприятие, совершенно точно оно освободит от налоговой проверки.

И самое главное, оно действует в рамках правового поля, в отличие, кстати, от простого бросания компании.

Не нужно бояться слова «банкротство». Нет ничего постыдного в том, что компания оказалась несостоятельной. В отличие от коллекторов, в банкротстве сохраняется полная конфиденциальность данных. Эта процедура, при правильном использовании, полностью безопасна. Ну и не стоит забывать, что в законе о банкротстве только одна процедура направлена на закрытие компании — конкурсное производство. При этом, еще три (наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление) — направлены на спасение бизнеса. Кроме того, всегда до завершения банкротства можно заключить мировое соглашение.

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