Допрос в налоговой инспекции. Все, о чем не хочется даже думать

Вызвать на допрос в налоговую инспекцию могут кого угодно. Могут директора компании, могут бухгалтера, могут вообще любого сотрудника, если есть его контакты, и подозрение, что он может что-то интересное рассказать. Все это на основании пп. 12 п. 1 ст. 31 и п. 1 ст. 90 НК.

Как сотруднику себя вести на допросе? Идти самому или в сопровождении налогового юриста (или адвоката)? Какие есть тонкости, о которых следует знать?

Каким образом вызывают на допрос

Очень часто путают понятия дачи пояснений и допроса. Если вручают повестку — это вызов на допрос. Если уведомление — это на дачу пояснений. Вызов должен быть составлен на бланке, за подписью руководителя и с печатью инспекции. Со строгим предписанием явиться для дачи показаний в качестве свидетеля.

А вот если звонят на домашний или сотовый — это несоблюдение формы вызова, с возможностью его просто проигнорировать.

Важно: Если пугают принудительным приводом — НК не содержит такой меры воздействия. как привод. А применять норму УК сотрудники налоговой службы не имеют права.

Ранее действовал Приказ ФНС России от 31.05.2007 N ММ-3-06/338@ с формами документов, в том числе с формой уведомления о вызове, но сейчас он не действует.

В чем еще различаются допрос и опрос

Как уже было сказано, вызов на допрос должен быть соответствующе формализован и оформлен. На опрос же могут просто вызвать звонком «побеседовать».

За неявку на допрос предусмотрен штраф. Ничего подобного нет за неявку на опрос. Однако незнание этой разницы вызываемыми, а также некоторое давление со стороны налоговиков порой стирают эту грань между понятиями.

Опрос не подразумевает под собой использование обязательных бланков и какой-то формализованной формы. Он в этом произволен. Результатом опроса может быть простая пояснительная записка.

Результатом допроса является протокол, который может свидетельствовать о факте правонарушения.

Отличить опрос от допроса очень просто. Если вас просят поставить подпись не только после своих показаний, но и под тем, что вам разъяснены права, значит, вас допрашивают. Если вы подписываетесь только под собственными показаниями — вас опрашивают.

Правда, налоговики часто подменяют эти понятия. Так, вызывают директора просто поговорить, а в итоге он попадает на допрос.

Штрафы за неявку на допрос

Согласно ст. 128 НК, неявка на допрос без уважительных причин — штраф 1000 рублей. Отказ свидетеля от дачи показаний — штраф 3000 рублей. Каждый оценивает сам, стоит ли идти, или достаточно отделаться штрафом.

Можно взять промежуточный вариант — не идти сразу, а использовать штраф как отсрочку для того, чтобы подготовиться к допросу, собрать документы, и, что важно, выстроить позицию со своим юристом.

Нужно ли брать с собой юриста на допрос

Как правило, лучше одному не ходить. Опрашиваемый (или допрашиваемый) находится под постоянным давлением, его могут допрашивать несколько часов подряд. Юрист дает очень большую поддержку, следит за соблюдением прав допрашиваемого.

О том, должен ли юрист обязательно быть адвокатом — не обязательно. Адвокат необходим для представления интересов в уголовном процессе. Вызов в налоговую таковым не является.

Несколько лет назад общественность всколыхнуло Письмо № ЕД-4-15/13247 от 10.07.2018, в котором прямо указывался один из признаков фирмы-однодневки — явка на допрос с адвокатом. Адвокатов это очень возмутило, В дальнейшем этот пункт, а потом и само письмо были отменены. Но, как говорится, неприятный осадочек остался.

С другой стороны, представитель на допросе может быть интерпретирован налоговиками как:

Человек боится, ему есть что скрывать, а значит, к нему нужно проявить больший интерес.

Все сказанное человеком на допросе в присутствии адвоката будет использовано как аргумент, имеющий большую доказательную силу.

Иными словами, если идти с юристом — нужно грамотно проработать позицию, чтобы не осталось неуверенности. Не сработает и частый прием со словами «не помню», «затрудняюсь ответить», который часто применяется без присутствия адвоката. В его присутствии налоговики такие отговорки не очень хорошо воспринимают. Мол, пришел с защитником, будьте добры выстроить защиту.

Кого ни в коем случае нельзя отправлять на допрос

Многие, наверное, подумают, что директора или главного бухгалтера, они слишком много знают. Знают-то они много, но они же прекрасно осознают масштабы ответственности. А вот курьеры, уборщицы, секретари, особенно с «синдромом отличника» — знают о компании и ее сотрудниках гораздо больше. И порой бывают не особо довольны руководством, про которое готовы всякое порассказать.

Важно: Не нужно плохо расставаться с сотрудниками. Их тоже могут вызвать, и уж они, обиженные на бывшего работодателя, выложат вообще все, что знают, и чего не знают.

Как вести себя на допросе

Не нужно нервничать, сохраняйте спокойствие. Не забывайте о том, что вы можете всего не помнить. И если вопрос вам не понятен, вы не можете вспомнить в точности, как все было, смело говорите, что вы не помните, или затрудняетесь ответить, дабы не вводить сотрудников инспекции в заблуждение. Не забываем, что с адвокатом такие ответы могут быть восприняты негативно.

Важно: ссылаться на статью 51 Конституции можно и при адвокате. Свидетельствовать против себя вы не обязаны. Даже если вы только подозреваете, что можете что-то сказать себе во вред.

Протокол

После допроса попросите ознакомиться с протоколом. Если вы где-то не согласны с изложением — смело об этом говорите, При необходимости требуйте внести дополнения или изменения.

Подписывайте протокол только в тех местах, на которые укажет сотрудник налогового органа. Не уточняйте, «где ещё нужно подписать».

Если вы не согласны с изложенным, напишите возражения, с чем именно в протоколе вы не согласны.

Важно: попросите копию. Если не дают, ознакомление подразумевает под собой ознакомление любым способом. Садитесь и дословно переписывайте. Как правило, налоговикам это быстро надоест, и они дадут вам копию.

Не забудьте о контрагентах

Если вас вызвали на допрос по делам, связанным с вашим контрагентом — сообщите ему об этом. Он тоже сможет на всякий случай подготовиться (и не наговорит лишнего), да и просто повысит доверие между вами.

А что дальше?

Понятно, что мало просто сходить на допрос и грамотно ответить на все каверзные вопросы налоговиков. И будет крайне наивно полагать, что они от вас так просто останут, раз уж взяли вашу компанию на карандаш.

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