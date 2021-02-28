5 мер поддержки: новый антикризисный пакет для бизнеса на 200 млрд. руб.

В этот раз правительство предложило пять мер поддержки. Но редакция Черной Бухгалтерии до сих пор не обнаружила компанию, которой помогли выжить предыдущие меры во время пандемии. Откликнитесь, счастливчики! Тем временем опубликовали мнения экспертов как оптимистичные, так и пессимистичные.

15 февраля появилась информация о новом антикризисном пакете, подготовленному правительством для помощи бизнесу. Обсуждение происходило у первого вице-мэра Андрея Белоусова. Разработаны следующие меры поддержки:

Перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ 0» стартовал в марте 2020. Программа предлагает займы на год по нулевой ставке на выплату зарплаты сотрудникам. Таким образом, согласно отчету Минэка, удалось сохранить 1 млн. рабочих мест. Снижение стоимости льготных кредитов МСП за счет субсидий банкам. Условие - увеличение на 10 % количества персонала к декабрю 2021 года. Списание задолженности по налогам и страховым взносам для наименее восстановившихся компаний. Видимо, это - туризм и гостиничная индустрия, общепит, организация культурных мероприятий и т. п. Фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года — для расчета налогов на имущество физических и юридических лиц. Переходный налоговый режим для компаний, утративших возможность пользоваться специальными условиями. Речь идет о предприятиях, которые «переросли» упрощенную и патентную систему, но переквалификация на общие правила остается болезненной, что искусственно сдерживает рост бизнеса .

Проработка деталей поручена Минфину, Минэкономразвитию и ФНС. В Минэкономразвития пояснили, что первоочередная цель - сохранение занятости и рабочих мест. Источники отмечают, что список мер может быть откорректирован и расширен. Задача расчетов должна быть выполнена до 1 марта 2021 года.

Рейтинговое агентство НКР подсчитало, что стоимость озвученных мер составляет около 150 - 200 млрд. рублей. Окончательная сумма сильно зависит от приоритетов поддержки отдельных отраслей.

В прошлом году, по мнению агентства НКР, наиболее эффективными оказались:

снижение страховых взносов для МСП с 30 % до 15 % ;

налоговые каникулы;

безвозмездные выплаты в размере одного МРОТ на одного сотрудника в качестве поддержки занятости;

льготное кредитование МСП.

Оптимизм «У нас безработица не растет»

Как уже было сказано, цель программы правительства № 1 - сохранить уровень занятости. По мнениям экспертов от правительства, бизнесу массовые вливания не нужны, надо подтолкнуть точечно.

Руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов оценивает ситуацию на рынке труда России как слабо позитивную:

— Безработица перестала расти, и предприятия начали потихоньку повышать спрос на труд. Мы наблюдаем легкое увеличение вакансий и занятости. Однако в целом экономика стоит. Чтобы ее подтолкнуть, нужны пусть не масштабные, но поддерживающие меры.

Пессимизм «Все умерли, а теперь выдадим им кредит»

Экономист, управляющий партнер фонда стратегического управления Management Development Group, Inc., Дмитрий Потапенко, не разделяет оптимизма экспертов от правительства.

Нынешняя волна кризисов в малом и среднем бизнесе видна невооруженным взглядом даже по торговым центрам. ТЦ опустели и в плане заполненности торговых площадей, и в плане количества покупателей. Поддерживать, по словам господина Потапенко, надо покупателей, то бишь рядовых граждан.

Он упрекает правительство в популизме и утверждает, что предыдущие меры так никого не спасли, и дело совсем не в количестве потраченных миллиардов.

По его мнению, ключевой вопрос, какой продукт представляет Россия на внешнем рынке.

С точки зрения реальной поддержки малому бизнесу, государство должно быть просто извещено об оборотах до 60 млн. Никаких налогов с этих денег не должно браться.

С точки зрения поддержки среднему и крупному бизнесу возникает вопрос к ЦБ, который держит кредитную ставку. Когда будет ставка на уровне 4 - 5 %, тогда экономика и перезапустится.

Дмитрий Потапенко часто использует выражение «вишенка на тортике». В контексте реальной поддержки бизнесу «вишенкой на тортике» поддержки он считает необходимость отправить чиновников за рубеж продавать отечественные товары. Именно таким лоббированием, по его мнению, должны заниматься чиновники.

Не будем лукавить, редакции Черной Бухгалтерии более близка и понятна позиция Дмитрия Потапенко. Мы тоже пробуем разные способы поддерживать малый бизнес. И мы продолжаем создавать эффективные продукты для ИП, помогающие работать в суровых реалиях российского бизнеса.

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