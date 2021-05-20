Что делать ИП с долгами: спасет ли банкротство от кредиторов

С экрана телевизора, по радио и в интернете яркие заголовки и уверенные люди в костюмах убеждают предпринимателей — ваши долги можно списать, банкротство — это выход из тупика. Но на самом деле в банкротстве ИП есть много нюансов, о которых в рекламе вам не расскажут и далеко не все так безоблачно.

Долги у предпринимателя могут появиться как в результате его профессиональной деятельности, например, перед налоговой инспекцией по налогам, перед поставщиками за товар и т. п., так и в результате его действий в качестве обычного физлица. К примеру, он получает в банке кредит, а через какое-то время оказывается, что не хватает средств для выплаты ежемесячных платежей.

Что отдаст при банкротстве ИП

Имущество ИП и физлица не разделяется для целей уплаты долгов и банкротства. Поэтому не важно как так вышло, что вы не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, расплачиваться придется всем, что у вас есть. За небольшим исключением. Не заберут:

Единственное жилье . Но, если долг связан с ипотекой на это жилье, то и его могут отобрать.

Земельный участок , на котором расположено единственное жилье. И здесь надо учитывать не является ли участок также залогом по ипотечному договору.

Личные и бытовые вещи . Это, например, одежда, посуда, мебель. Даже что-то из бытовой техники оставят. Но тут будут рассматривать каждую конкретную ситуацию. К примеру, у вас не заберут холодильник, если есть еще и морозильная камера, то ее могут продать, это уже не первой необходимости предмет. Ювелирные украшения также заберут для продажи, как и другие предметы роскоши.

Необходимые для работы инструменты или иные вещи, чья стоимость не превышает 10 000 рублей.

Продукты питания . Мало того, что их хранение и реализация крайне затруднительны, так ведь и должнику нужно что-то кушать.

Деньги в размере прожиточного минимума на самого должника и его иждивенцев.

Заметим, что многие предприниматели, когда осознают, что подошли к черте банкротства или уже ее пересекли, начинают лихорадочно раздаривать имущество друзьям и родственникам или продавать по мизерной цене. Понятно, что это фиктивные сделки, призванные укрыть имущество от зоркого ока кредиторов. И это ошибочная тактика.

Во-первых, подобные уловки давно известны и признать фиктивность сделки, скорее всего, вашим оппонентам в суде будет легко.

Во-вторых, если договоры вы заключаете менее, чем за год до начала процедуры банкротства, то такие сделки будут опять же без труда оспорены в суде, исходя из отдельных положений закона (Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 20.04.2021 «О несостоятельности (банкротстве)» статья 61.2.).

Даже если ваши намерения были честными и вы пытались рассчитаться с долгами, продавая имущество, то все равно есть риск, что сделки будут признаны недобросовестными. Именно поэтому о возможных проблемах следует задуматься заранее, когда еще даже кредиторы не обеспокоены.

Это не значит, что вы вообще не сможете спасти свои активы, но для того, чтоб сохранить имущество придется обратиться к опытным юристам по банкротству, а их услуги стоят дорого.

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От каких долгов банкрот не сможет избавиться

Существуют долги, связанные с личностью должника. Их, даже при признании его банкротом и после распродажи активов, не спишут:

алименты;

штрафы ГИБДД;

долги, возникшие в результате субсидиарной ответственности (касается учредителей или руководителей компаний, если ИП является параллельно еще и ответчиком по делу о субсидиарной ответственности);

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, морального вреда;

другие долги, неразрывно связанные с личностью должника.

Также не будут списаны:

долги по зарплате наемным работникам ИП и по другим социальным платежам (например, больничным, выплатам при увольнении и т.п.);

текущие задолженности, которые возникли, пока шло дело о банкротстве — налоги, коммунальные платежи и другие.

Обратите внимание! Мы говорили, что у должника не смогут отобрать единственное жилье, но если оно перейдет во владение наследникам, то с ним же они получат и долги. А ведь некоторые задолженности могут преследовать предпринимателя годами, не теряя актуальности.

А что-то позитивное в банкротстве есть?

Если можно так сказать о долгах — да, плюсы тоже есть. Все-таки от большей части задолженностей вы избавитесь. Если в результате реализации имущества полностью закрыть долги не получится и что-то останется, то эту дебиторку спишут, т.к. ее нечем уже покрыть.

Если кто-то из кредиторов пропустил сроки и не включил свои требования в реестр, то такие долги также будут списаны. Это не значит, что можно скрывать от кредиторов процедуру банкротства. Но информация о ней публикуется открыто, а заинтересованных лиц будут оповещать о предстоящей процедуре. Поэтому, если кто-то не прочитал Вестник госрегистрации или не ответил вовремя на звонок или письмо — это его проблемы.

Когда ИП сам может подать заявление на банкротство

Если у вас накопилась сумма долгов от 50 000 до 500 000 рублей — можно самостоятельно подать заявление о банкротстве, которое принимают в МФЦ. Это процедура внесудебного порядка, она полностью бесплатная и занимает полгода, такая возможность появилась у физлиц с 1 сентября 2020 года. В этом случае не потребуется также нанимать финансового управляющего, который будет вести банкротство.

В заявление вам придется самому включить весь список кредиторов. Если забудете кого-то, то такой долг не спишут.

Внесудебная процедура банкротства возможна, если соблюдаются два условия:

В отношении должника было заведено и закрыто исполнительное производство. Причем окончено оно в связи с отсутствием имущества, которое можно взыскать, а исполнительный документ возвращен взыскателю. Больше нет никаких других исполнительных производств, не оконченных или не прекращенных на момент проверки сведений Многофункциональным центром.

Чтобы проверить наличие исполнительных производств, зайдите на сайт ФССП.

В период процедуры банкротства вы не сможете взять займ или кредит (хотя скорее всего, вам его и не выдадут), стать поручителем и т.п. Есть шанс, что вы внезапно станете за эти полгода богаче, например, вам вернут какой-то старый долг или кто-то подарит вам квартиру (мечтать не вредно). Если этого имущества или денег будет хватать на погашение долга полностью или в большей части, то процедура банкротства будет прекращена.

Обратите внимание! Возможность повторно подать заявление в МФЦ появится только через 10 лет.

Также внесудебное банкротство прекратиться, если начнется судебное (по требованию кредиторов). Когда это возможно:

вы обогатились, но «забыли» сообщить об этом в МФЦ;

не указали кредитора в списке при подаче заявления, он обиделся и пошел в суд;

кредитора указали, но вот сумма долга, причитающаяся ему, занижена;

обнаружено имущество или имущественные права должника;

кредитор подал на вас иск, и суд признал совершенную вами сделку недействительной (например, вы пытались реализовать имущество родственнику, чтобы оно не попало под взыскание).

Через полгода, если все прошло без проблем, внесудебная процедура банкротства будет прекращена, а должник освобожден от обязательств перед кредиторами.

ИП также вправе подать заявление о банкротстве в обычном — судебном порядке.

Что будет если провести банкротство через суд

Подать заявление о банкротстве в судебном порядке может как сам должник, так и его кредиторы.

Если долги ИП достигли 500 000 рублей, то он должен подать заявление о банкротстве.

Пример: ИП должен поставщику за товар 400 000 рублей, срок платежа прошел, а у предпринимателя нет средств для оплаты. При этом он еще должен в бюджет по налогу на УСН 190 000 рублей. Нет перспектив, что в ближайшее время ИП получит например, оплату от покупателя или другой доход, который позволит рассчитаться с задолженностью. Общий долг — 590 000. Нужно подавать заявление о банкротстве.

Заявить о банкротстве нужно в течение 30 дней после того, как возникла ситуация, подобная описанной выше. Именно поэтому мы сделали оговорку о ближайших поступлениях. Если у вас просто возник текущий долг в 500 000 рублей — это не значит что вы банкрот, может завтра вам должны перечислить деньги клиенты.

Заявление подается в арбитражный суд. Перечень документов, которые нужно приложить к заявлению, приведен в статье 38 Закона № 127-ФЗ.

Кредиторы вправе обратиться в суд, если долг ИП превысил 500 тысяч рублей, а просрочка составила более 3-х месяцев.

В отличие от внесудебной процедуры, банкротство через суд стоит денег:

госпошлина — 300 рублей;

вознаграждение финансового управляющего (который будет следить за процедурой банкротства) — 25 000 рублей. Эту сумму нужно внести авансом на специальный депозитный счет;

оплата публикаций в Вестнике госрегистрации и газете «Коммерсант» — в зависимости от количества публикаций и их объема. Обходится обычно в несколько тысяч рублей;

публикаций дополнительно — почтовые расходы, расходы на услуги юриста и прочее.

Оплачивает пошлину и вознаграждение тот, кто подает заявление. Поэтому, если банкротство инициировал кредитор, он и внесет оплату.

Зачем финансовый управляющий в деле о банкротстве?

Управляющий фактически руководит всей процедурой — собирает информацию об имуществе и задолженностях, извещает кредиторов, распоряжается также деньгами предпринимателя. Без согласия управляющего вы не сможете заключить сделку на сумму свыше 50 000 рублей.

Кроме того, именно финансовый управляющий поинтересуется судьбой имущества и денежных средств, которые ранее у вас были. Вот тут и находят совершенные фиктивные сделки, продажу родственникам и прочие «хитрые» ходы.

Имущество по недействительным сделкам вернут обратно и продадут. В качестве альтернативы вы можете предложить в суде план погашения задолженностей (на 3 года вперед). Допустим вы будете выплачивать долги из зарплаты или другого регулярного дохода. Если суду ваш план понравится, то банкротом вас не признают.

Обратите внимание! Суд вправе запретить должнику покидать пределы России, т.е. запретить поездки за границу.

Какими последствиями грозит ИП банкротство

Конечно банкротство позволяет максимально рассчитаться с долгами и начать с чистого листа. Но нужно также оценивать и неприятные последствия. А они есть:

5 лет вы не сможете брать кредиты в банке или займы, не сообщая о факте банкротства;

3 года для вас недоступны должности в качестве руководителя организации;

целых 10 лет вы не сможете стать управленцем в банке (здесь есть ИП, у которых есть такие амбиции?);

5 лет также нельзя занимать должности в органах управления страховой организации, НПФ, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и микрофинансовой компании;

в течение 5 лет предприниматель, который перестал им быть во время процедуры банкротства или в течение года до нее, не сможет снова зарегистрироваться в качестве ИП.

Теперь, рассмотрев банкротство со всех сторон, ответьте на вопрос — так ли все легко, просто и радужно, как говорится в рекламе? Готовы вы фактически на несколько лет отказаться от предпринимательской деятельности и руководства?

Расскажите, сталкивались ли вы с процедурой банкротства, удалось ли сохранить какие-то активы или все ушло на погашение дебиторки?