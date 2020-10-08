Не выходя из дома: открываем свое дело

Согласно последним опросам, количество желающих открыть собственное дело растет. Если вы также находитесь в числе тех, кто планирует зарегистрировать бизнес, но не знаете с чего начать, мы расскажем, как сделать это быстро и на законных условиях.

Сервис регистрации бизнеса

Времена, когда нужно было долго и кропотливо собирать документы для регистрации бизнеса, прошли. Сейчас это можно сделать легко и быстро, воспользовавшись специальными сервисами. Один из таких — сервис регистрации бизнеса — есть у банка ВТБ. Сервис поможет сформировать, подписать и отправить документы онлайн, без посещения ФНС, а еще банк откроет расчетный счет на особых условиях.

Как работает сервис?

Все очень просто: перейдите по ссылке и пошагово заполните поля для регистрации. Вероятность ошибки сведена к минимуму — вы вводите данные и в конце получаете готовое заявление формы Р11001 (для организации) или Р21001 (для ИП).

После того, как документы заполнены, с вами свяжется курьер и согласует время и место встречи для проведения идентификации, после чего вам будет выпущена КЭП (квалифицированная электронная подпись) для подписания документов. Выпуск проводится бесплатно и занимает от 1 рабочего дня.

Последний шаг — отправка документов в ФНС. На электронную почту, указанную в сервисе, придет уведомление о статусе заявления. Регистрация в налоговой инспекции займет от 3-х рабочих дней.

Обратите внимание, что через сервис могут зарегистрироваться только организации с единственным учредителем. Если у вашей компании несколько участников, можно подготовить документы, а подать их в ФНС придется самостоятельно.

После того как налоговая служба внесет вас в ЕГРЮЛ, вы официально получите статус юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Преимущество сервиса от ВТБ

Воспользовавшись сервисом регистрации от банка ВТБ, вы бесплатно получаете:

Электронную подпись с доставкой на дом;

Корректные формы заявлений — не требуется разбираться, что и куда вписать в бланке и какие листы заполнять;

Отсутствие госпошлины за регистрацию;

Оперативное открытие расчетного счета с выгодным тарифом.

Открываем расчетный счет

Несмотря на то, что по закону открытие расчетного счета не обязательно, его стоит открыть. Он необходим, чтобы начать полномасштабную работу:

клиенты-юрлица не станут работать с ИП, выдавая наличные, так как для отслеживания расходов нужны чеки онлайн-кассы;

многие поставщики также отдают предпочтение поступлениям по безналу.

При регистрации бизнеса банк ВТБ предлагает пакет услуг «На старте» — он очень выгоден для тех, кто только стартовал.

Регистрируйте свое дело легко и удачи в бизнесе!