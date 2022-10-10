Семь ошибок при списании безнадежной дебиторки в налоговом учете

Ошибка № 1. Списание безнадежной задолженности в расходы на основании решения суда

Ст. 266 НК устанавливает перечень оснований для списания безнадежной задолженности. И такого основания, как решение суда, в статье нет.

Основаниями, например, могут быть:

Истечение срока исковой давности по задолженности.

Ликвидация должника (но не по всем основаниям).

Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью установить место нахождения должника, его имущества или в связи с отсутствием имущества для взыскания.

Банкротство должника — физического лица.

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Ошибка № 2. Списание в расходы неустановленной безнадежной задолженности

При отсутствии документов, подтверждающих основание возникновения (договоры, счета, акты и др.) и списания (выписка из ЕГРЮЛ о ликвидации должника, постановление судебного пристава-исполнителя, истечение срока исковой давности и др.) задолженности, учесть в расходах по налогу на прибыль такую задолженность нельзя.

Ошибка № 3. Списание задолженности на УСН

Любой расход, который признаем по налогу на прибыль, должен быть обоснован, документально подтвержден и направлен на получение доходов.

Любой расход, который признаем на УСН должен отвечать тем же признакам, плюс быть в закрытом перечне ст. 346.16 НК. Расхода в виде списания безнадежной задолженности ст. 346.16 НК не содержит.

Ошибка № 4. Исключение из ЕГРЮЛ по недостоверным данным

Если компания была ликвидирована в связи с отметкой в ЕГРЮЛ о недостоверных данных, то списать задолженность такого контрагента по основанию «Ликвидация ЮЛ» нельзя. Ждем истечения срока исковой давности или других оснований.

Ошибка № 5. Подписание акта сверки взаимных расчетов

Срок исковой давности продляется, если должник его признал. Одним из документов, свидетельствующих о признании долга является Акт сверки.

Ошибка № 6. Списание задолженности при наличии встречных обязательств

Ошибка № 7. Списание задолженности, если единственной целью сделки,...

в результате которой такая задолженность возникла является получение необоснованной налоговой выгоды.

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‼️ P.S. После списания безнадежного долга с баланса, он учитывается 5 лет забалансом.