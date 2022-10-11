Отметка о недостоверных данных в ЕГРЮЛ и принудительное исключение из ЕГРЮЛ

В статье мы рассмотрим причины внимания налоговых органов к зарегистрированным сведениям, какая информация может обладать признаками недостоверности и как действовать, если Вы получили соответствующее уведомление.
Принудительное исключение из ЕГРЮЛ
Исключение юридического лица из ЕГРЮЛ возможно в случаях наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи. Основание: п. 5 ст. 21.1 закона № 129-ФЗ.
Отражение в ЕГРЮЛ недостоверных сведений:
- нарушает права и законные интересы регистрирующего органа и создает препятствия для осуществления им обязанностей
- нарушает права, законные интересы неопределенного круга лиц в получении достоверной информации
- препятствует надлежащему осуществлению налогового контроля
- создает негативные последствия для налоговых правоотношений
Основание: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.08.2018 № Ф07-9093/2018 по делу № А56-27430/2017.
Мы видим, что для налоговых органов достоверные сведения важны и понимаем почему проводится столь серьезная работа по их проверке.
Далее рассмотрим, какие сведения могут быть признаны недостоверными и по каким причинам. Мы покажем, чем грозит компании получение соответствующей отметки в ЕГРЮЛ.
Сведения о недостоверных данных
Отметка о недостоверных данных может вноситься в отношении:
- адреса организации;
- руководителя, учредителя организации.
В чем опасность отметки о недостоверности данных?
- потеря деловой репутации и проблемы сотрудничества с контрагентами.
Например, заказчик может отказаться от заключения договора,поставщики будут работать по предоплате.
- проблемы с банками, налоговыми органами и в проведении регистрационных действий.
Например, отказ нотариуса заверять документы компании, отказ инспекции в приеме отчетности, отказ банка обслуживать действующие и открывать новые счета компании.
- исключение компании из ЕГРЮЛ если недостоверные сведения не были изменены в течение 6 месяцев.
- административная (ч. 4, 5 ст. 14.25 КоАП) и уголовная ответственность:
- штраф на должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей;
- дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет.
Следовательно, чтобы избежать серьезных последствий, необходимо периодически проверять сведения, указанные в ЕГРЮЛ:
- Проверить наличие записи о недостоверных данных. Сервис по формированию выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
- Проверить дисквалификацию руководителя. Сервис «Прозрачный бизнес».
Какие признаки налоговый орган могут говорить о недостоверности адреса?
- Отсутствует вывеска, информация о режиме работы.
Даже если компания не принимает клиентов, наличие опознавательных данных важно.
- По итогам осмотра здания инспекторы не нашли организацию.
Если находитесь не в отдельно стоящем здании, то разместите указатели, информацию на входе.
- Представители компании по данному адресу отсутствуют.
Особенно актуально, если коллектив работает в удаленном режиме, а офис посещается редко. В таком случае, укажите об этом информацию, номер телефона на стенде, двери.
- Почтовая корреспонденция возвращается с отметкой «истек срок хранения», при этом у инспекции отсутствуют сведения об адресе электронной почты.
Важно получать входящую корреспонденцию.
- Массовый адрес, при этом на каждую компанию приходится несколько метров.
В сервисе «Прозрачный бизнес» можно в разделе поиска «адреса ЮЛ» проверить ваш адрес регистрации.
- Адрес офиса совпадает с адресом здания, которое разрушено.
Признаки недостоверных данных о руководителе или учредителе (номинальные учредитель или руководитель)
- низкий уровень образования, отсутствие профессионального образования;
Например, руководитель юридической компании без высшего и юридического образования, управляющий нескольких фирм без высшего образования, образования в сфере менеджмента, управления и бизнеса.
- отсутствие постоянного места работы;
- проживание в регионе, отличном от места регистрации юридического лица;
- отсутствие нормального стабильного дохода, низкий уровень дохода;
Например, руководитель крупной прибыльной компании с доходом равным МРОТ, руководитель действующей компании, регулярно находящийся в отпуске за свой счет.
- возраст до 30 лет;
- не знает особенностей ведения бизнеса компании, не ориентируется в показателях бизнеса;
Основание: письмо ФНС от 29.03.2019 № ГД-4-14/5722@ .
Например, обладает признаками номинальности:
Иванов А. А. 25 лет является учредителем нескольких компаний с разным видом деятельности в г. Москва. При этом проживает в г. Краснодар, меняет работу с перерывами каждые 6-12 месяцев, средний доход в районе МРОТ.
Не обладает признаками номинальности:
Иванов А. А. 30 лет является учредителем и руководителем строительной фирмы в г. Москва, проживает там же. Имеет высшее образование, ежемесячная заработная плата 150.000 рублей, ежегодно получает дивиденды.
В сервисе «Прозрачный бизнес» в разделе поиска «Участие в ЮЛ» проверить сведения об участии физического лица.
На данном этапе мы увидели, что наличие недостоверных сведений — серьезный риск для бизнеса. Если в Вашем регистрационном деле они присутствуют, то важно сообщить достоверные сведения.
Теперь разберем какие действия необходимо предпринять, если Вы обнаружили у себя отметку о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ или получили уведомление.
Алгоритм работы с отметкой о недостоверных данных
1 этап
ИФНС:
- провела мероприятия по проверке адреса, руководителя, учредителя;
- посчитала их недостоверными;
- направила уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений.
Налогоплательщик:
- получил уведомление;
- зафиксировал срок ответа — 30 дней с момента направления уведомления;
- предоставил пояснения и подтверждающие документы (договоры аренды, платежные поручения об оплате аренды, акты проверки другими ведомствами этой организации).
ИФНС:
- при отсутствии ответа в срок, в ЕГРЮЛ будет поставлена отметка о недостоверных данных.
Налогоплательщик:
- 6 месяцев, чтобы оспорить внесенные данные в ЕГРЮЛ.
Основание: п. 6 ст. 11, п. 7 ст 7.1 Закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
2 этап
Налогоплательщик:
- Если информация, документы направлены в налоговый орган, но отметка остается, то директору (учредителю) необходимо самостоятельно посетить инспекцию. Он должен подтвердить, что является реальным руководителем (учредителем) компании.
3 этап
ИФНС:
Отметка по прежнему не снимается или вынесен отказ об исключении из ЕГРЮЛ записи о недостоверных данных.
Налогоплательщик:
- направляется письменная жалоба в УФНС;
Срок направления — три месяца с момента отказа инспекции.
Варианты обоснования реальности существования компании:
- Своевременно сдавались декларации и уплачивались налоги.
- Отсутствие вывески не может являться основанием для признания адреса недостоверным.
- Руководитель не является номинальным, имеет соответствующее образование, фактически управляет деятельностью компании.
- Инспекция не направляла уведомление о необходимости предоставить достоверные сведения.
В подтверждение к жалобе приложить подтверждающие документы.
- если УФНС принял решение отказать, то обжалование в судебном порядке.
Срок направления — три месяца с момента отказа УФНС.
4 этап
Если запись в ЕГРЮЛ так и не была оспорена в течение шести месяцев с момента внесения, то налоговики вправе исключить юридическое лицо из ЕГРЮЛ во внесудебном порядке .
Основание: п. 5 ст. 21.1 закона № 129-ФЗ.
Сейчас на примере одного судебного дела посмотрим хронологию процедуры от уведомления о необходимости представления достоверных сведений до исключения из ЕГРЮЛ.
Алгоритм исключения на основании судебной практики
Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2020 № 05АП-2727/2020
- Инспекция направила в адрес собственника помещения письменный запрос о том, предоставлялись ли в аренду помещения налогоплательщику. В ответ поступила информация, что помещения указанной организации не передавались и договоры аренды нежилых помещений не заключались.
- Инспекция начала процедуру проверки достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении адреса (места нахождения). 30.05.2018 посредством почтовой связи направила в адрес общества и генерального директора/учредителя уведомление о необходимости представления достоверных сведений об адресе общества.
- 25.06.2018 учредитель/руководитель направил письмо в инспекцию о намерении сменить адрес и предоставить документы на регистрацию.
- Инспекция направила уведомление о недостоверности 10.07.2018 внесена в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений об адресе.
- 05.08.2019 ввиду наличия в ЕГРЮЛ более шести месяцев записи о недостоверности сведений, инспекция приняла решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.
- 29.11.2019 внесена запись об исключении из ЕГРЮЛ.
Наличие достоверных данных защитит бизнес от последствий признания сведений недостоверными. Если Ваша компания столкнулась с такими обвинениями, то воспользуйтесь нашими советами и решите вопрос на начальных этапах.
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