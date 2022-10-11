Налоговый анализ договоров: четыре вопроса перед заключением. Судебная практика

В данной статье мы расскажем основные рекомендации, соблюдая которые вы сможете обезопасить себя от большинства претензий проверяющих.

Самое основное с чего необходимо начать - это задать себе четыре главных вопроса.

Четыре вопросы перед заключением договора

1. В чем состоит деловая цель?

Что мы получим? Какая выгода? Сколько мы заработали или сколько мы сэкономим?

На эти вопросы надо ответить до заключения договора, чтобы к моменту проверки у вас были аргументы.

Как мы объясним заключение договора беспроцентного займа?

Кроме того, что здесь нет деловой цели, в совокупности с другими признаками может привести к претензиям в получении необоснованной налоговой выгоды.

Зачем мы заключили договор давальческой переработки сырья если могли исполнить самостоятельно?

У компании были все необходимые ресурсы как технические так и материальные, для чего же она заключает договор?

2. Почему договор заключен именно с этим контрагентом?

Для ответа на этот вопрос необходимо сравнивать контрагентов.

При выборе контрагента налогоплательщики оценивает:

условия сделок их коммерческую привлекательность;

деловую репутацию;

платежеспособность и риск неисполнения обязательств;

наличие ресурсов, производственных, технологических мощностей, квалифицированного персонала.

Основание: определение ВС от 18.05.2020 № 310-ЭС19-26858, постановление Президиума ВАС от 25.05.2010 № 15658/09.

Например:

Соответствующая квалификация, опыт.

Необходимые нам ресурсы.

Если мы заключили договор со взаимозависимым лицом на условиях не очень нам выгодных?

Например: это единственный поставщик на рынке с такими условиями.

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3. Что мы знаем о контрагенте?

Ответить на этот вопрос можно проявив должную осмотрительность.

Степень предъявляемых требований к выбору контрагенты не может быть одинаковой для разных ситуаций.

Основание: письмо ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@

Таким образом, при заключении контракта на 10 тыс. рублей и на 10 млн рублей не могут предъявляться равноценные требования к проверке контрагента.

4. Как определена цена договора?

Многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции.

Таким образом, цена считается рыночной пока налоговый орган не доказал и суд не поддержал иное.

Но: если компания, например, отгружала партию товаров со схожими характеристиками за 100 000 рублей за единицу и вдруг одному из поставщиков реализовала за 10 000 руб. за единицу.

Возникает вопрос о необоснованной налоговой выгоде.

Следовательно, для обоснования отклонения цены от рыночной нужно подготовить аргументы:

реализация партии товара, который больше не будет производится;

вывести со складов остатки, чтобы пустить деньги в оборот.

Сама по себе цена договора ниже или выше рыночной не означает, что будут доначислены налоги, но в совокупности с другими факторами ( взаимозависимость, отсутствие деловой цели, признаки умышленного дробления бизнеса ) станет весомым аргументом в пользу выводов налогового органа.

Теперь рассмотрим на примерах из судебной практики как влияет отсутствие или наличие добросовестного подхода к заключению договоров.

Судебная практика

1. Сумма спора 23 948 311 рублей

Определение ВС от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597.

Аргументы суда:

проявление должной (коммерческой) осмотрительности предполагает, что при выборе контрагента субъекты предпринимательской деятельности, как правило, оценивают, не только условия сделки и их коммерческую привлекательность, а также и:

деловую репутацию; платежеспособность; риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их исполнения; наличие у контрагента соответствующего опыта и необходимых ресурсов ( производственных мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала ).

Выводы:

следовательно, высока вероятность, что сделка с контрагентом будет исполнена надлежащим образом, а налоги при ее совершении - уплачены в бюджет. В подобной ситуации предполагается, что выбор контрагента отвечал условиям делового оборота;

если же налоговый орган установит, что контрагент не имел экономических ресурсов ( материальных, финансовых, трудовых и т. п. ), необходимых для исполнения договора, в связи с чем сделка в действительности исполнена иными лицами, которым обязательство не было передано, то это может говорить о том, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности.

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2. Сумма спора 3 794 407 рублей

Решение АС Волгоградской области от 26.07.2021 по делу № А12-2193/2021.

Аргументы суда:

стороны в пп. 5.3 п. 5 договора условились, что «начисление процентов производится со дня следующего за днем выдачи наличных денежных средств». Однако денежные средства перечислялись на личный банковский счет;

в договоре отсутствует порядок и график начисленных процентов по заемным средствам, а также отсутствуют какие-либо приложения к договору, отражающие начисления процентов за пользование заемными средствами, то следует вывод о том, что проценты займодавцем не рассчитывались и не вменялись заемщику;

В пп. 6.3 п. 6 договора оговорено, что «в случае нарушения заемщиком срока внесения ежемесячного платежа размер ежемесячного платежа увеличивается на сумму пени…». При этом, отсутствует график платежей с отражением обязательной суммы ежемесячного платежа и соответствующих процентов.

Выводы:

налогоплательщиком представлены формально составленные документы, данные которых не нашли отражения в регистрах бухгалтерского учета.

3. Сумма спора 24 389 240 рублей

Постановление 17 ААС суда от 04.02.2022 по делу № А60-34623/2020.

Аргументы суда:

независимые друг от друга покупатель и поставщик, предусматривая штрафы за непоставку или невыборку товара, устанавливают одновременно график поставки, в котором указываются жесткие или не очень, но более конкретные ежедневные или еженедельные объемы подлежащего поставке товара;

установление лишь ежемесячного объема поставки для скоропортящейся продукции не представляется реальным условием договора.

Выводы:

из совокупности доказательств подтверждается, что налогоплательщик для целей налогообложения учел спорную операцию не в соответствии с ее действительным экономическим смыслом.

При заключении договора важно учитывать сопоставимость сделок, особенно при работе со взаимозависимыми лицами и с компаниями, имеющие признаки “технической”, даже если нет цели ухода от налогов.

4. Сумма спора 8 225 771 рублей

Решение АС Брянской области от 26.01.2021 по делу № А09-7388/2020.

Аргументы суда:

спорный договор имеет описки и опечатки, в частности, по тексту договора содержатся ссылки на отсутствующие фактически пункты договора;

заявка в соответствии с условиями договора, является документом, которым согласовываются существенные условия оказываемых услуг, и подтверждается намерение сторон договора на заказ услуги и возможность её осуществления. Заявителем соответствующие заявки не были представлены;

претензионная деятельность со стороны поставщика вследствие неуплаты внушительной суммы по договору не осуществлялась.

Выводы:

спорные договоры составлены формально, без намерения сторонами создать гражданско-правовые последствия;

искусственно создан формальный документооборот по приобретению услуг с целью незаконного предъявления налоговых вычетов по НДС при фактическом выполнении заявленных услуг иными лицами.

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Анализ судебной практики показывает, что очень важно анализировать договоры. Любой договор должен быть проверен на налоговые риски и юридически выверен.

Насколько часто вы сталкивались в своей практике с необходимостью анализировать условия договора? Приходилось ли вам обосновывать свою позицию руководству, аудитору, налоговому органу или суду?

Встречались с необходимостью анализировать условия договора? Приходилось обосновывать свою позицию второй стороне?