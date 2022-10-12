Как правильно проводить налоговый анализ договора?

Как провести налоговый анализ договора (по общим условиям)?

1. Предмет договора

Должен быть четким и содержать подробное описание:

в договоре купли-продажи — конкретное имущество;

в договоре оказания услуг — характер услуг;

в договоре выполнения работ — результат работ;

в договоре аренды — характеристики арендуемого помещения.

Например, в договоре аренды:

«нежилое помещение площадью 100 м.кв. (помещение № 5 согласно Плану Здания — Приложение № 1 к Договору), расположенное внутри Здания по адресу ... кадастровый номер Здания, принадлежащего Арендодателю на праве собственности...»

Шаблоны договоров, более 400 практических ситуаций : примеров, тестов, заданий с проверкой наставниками для вас уже готовы в курсе «Главный бухгалтер коммерческой организации» . Уверенное владение учетом и налогообложение откроет перед вами двери даже самых требовательных работодателей. Переходите по ссылке , применяйте промокод на 40% скидку Klerk40 ( действует до 23.10.2022 включительно ) и всего за четыре месяца вы будете профессионально разбираться в учете и налогах, обоснованно отстаивая свою позицию перед проверяющими и руководством. действует до 23.10.2022 включительно

2. Цена договора

«Многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции».

Таким образом, цена считается рыночной, пока налоговый орган не доказал и суд не поддержал иное.

Но: если компания, например, отгружала партию товаров со схожими характеристиками за 100 000 рублей за единицу и вдруг одному из поставщиков реализовала за 10 000 рублей за единицу. Возникает вопрос о необоснованной налоговой выгоде.

Следовательно, для обоснования отклонения цены от рыночной нужно подготовить аргументы:

реализация партии товара, который больше не будет производится;

вывести со складов остатки, чтобы пустить деньги в оборот.

Сама по себе цена договора ниже или выше рыночной не означает, что будут доначислены налоги, но в совокупности с другими факторами (взаимозависимость, отсутствие деловой цели, признаки умышленного дробления бизнеса) станет весомым аргументом в пользу выводов налогового органа.

3. НДС

Если сделка облагается НДС, то стоимость прописывается включая НДС в определенной сумме

«Стоимость услуг по ведению бухгалтерского учета составляет 96 000 рублей включая НДС 16 000 рублей».

Или стоимость без НДС и отдельно выделить сумму НДС

«Стоимость услуг по ведению бухгалтерского учета составляет 80 000 рублей плюс НДС 16 000 рублей».

Если операции не облагается НДС, то в договоре стоимость указывается «без НДС» (важно не 0%) и указывается основание

«В связи с применением упрощенной системы налогообложения или патентной системы налогообложения».

Далее рассмотрим различные вопросы, которые регулярно возникают относительно НДС.

Как определить НДС, если операции облагаемая, но НДС не выделен в цене договора?

По общему правилу если операция облагается НДС, а он не выделен, то исходим из того, что НДС включен в стоимость договора

Основание: постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33.

Для расчета НДС в этом случае применяется ставка 20/120 или 10/110

Должен ли продавец на УСН платить НДС, если покупатель ошибочно выделил НДС в платежном поручении?

Нет, в данном случае у продавца не возникает обязанности платить в бюджет НДС до тех пор пока не выставлен счет-фактура с выделенным НДС.

Иногда компании на УСН выставляют счет-фактуры с НДС, т. к. готовы на условия заказчика. Следовательно, продавец выставляет счет-фактуру, платит НДС, заказчик принимает НДС к вычету, а продавец — нет

Основание: пп. 1 п. 5 ст. 173 НК, письмо Минфина от 22.06.2018 № 03-07-11/42820.

Хотите получить диплом о профессиональной переподготовке государственного образца на 320 часов с присвоением квалификации «Главный бухгалтер коммерческой организации» , повысить квалификацию, конкурентоспособность и внести самую важную информацию в свое резюме? Переходите по ссылке , применяйте промокод на 40% скидку Klerk40 ( действует до 23.10.2022 включительно ) и всего за 4 месяца вы будете профессионально разбираться в учете и налогах, обоснованно отстаивая свою позицию перед проверяющими и руководством. Обучение гарантированно окупится уже в процессе учебы на курсе. действует до 23.10.2022 включительно

4. Лишние условия

В разделе судебной практики приведен пример, когда указанные лишние условия стали аргументом в пользу создания искусственного документооборота.

Основание: решение АС Брянской области от 26.01.2021 по делу № А09-7388/2020.

Аналогичные условия, предусмотренные договором, но не выполняемые на практике могут быть:

Маркетинговые отчеты в рамках длительных договоров, например, ежемесячный отчет мерчендайзера, по таргетированной рекламе.

Письменные отчеты, справки-расчеты исполнителей.

Контроль выполнения может происходить через личный кабинет или при личном общении, при посещении отдела. Про наличие отчета либо не контролируют в принципе, либо через несколько месяцев забывают, считая несущественным.

Следовательно, при налоговой проверке вменяется неисполнение условий договора, расходы признаются необоснованными.

5. Безвозмездная передача

По общему правилу безвозмездная передача права собственности на имущество облагается НДС, так как для целей НДС такая операция признается реализацией.

Основание: п. 3 ст. 38, п. 1 ст. 146 НК.

Не нужно исчислять НДС, если передача имущества не является объектом обложения по п. 2 ст. 146 НК или освобождена от налогообложения по ст. 149 НК.

Хотите быть профессиональнее и успешнее 95% бухгалтеров? Переходите по ссылке , применяйте промокод на 40% скидку Klerk40 ( действует до 23.10.2022 включительно ) и всего за 4 месяца вы будете экспертно разбираться в учете и налогах, обоснованно отстаивая свою позицию перед проверяющими и руководством. действует до 23.10.2022 включительно

Например, безвозмездная передача в рекламных целях товаров ценой 100 руб. и меньше НДС не облагается.

Основание: п. 3 ст. 149 НК.

Например, в рамках рекламной компании передали сувенир стоимостью 60 руб, следовательно, объекта налогообложения нет.

Безвозмездная передача как налоговый риск выявляется нами в самых разных ситуациях. Покажем на двух самых частых:

Случай № 1. Отчета агента по агентской сделке

Агент работает за дополнительную выгоду, комиссия агента в отчете указывается как 0%. Следовательно, возникает вопрос о безвозмездной передаче.

Например, Агент продал товар не за 1 200 000 рублей, а за 1 000 000 рублей.

Тогда 200 000 — это дополнительная выгода, которая остается у агента, но которую в отчете не показывают.

В отчете агента комиссия агента указана ноль % .

Следовательно, возникают налоговые последствия безвозмездной передачи.

Случай № 2. Бесплатная передача тары

В договоре поставки указывается условие о бесплатной передаче тары под товар. Следовательно, снова вопрос о безвозмездной передаче, об оценке стоимости переданной тары и начислении НДС.

Таким образом, важно внимательно анализировать договоры, дополнительные условия и обязательные документы. Отслеживайте наличие обосновывающих документов весь срок действия договора.

С 2017 года провели 600+ консультаций по налогообложению. Законно сэкономили 5,2+ млрд рублей на налогах для бизнеса. Снизили налоговую нагрузку в 20 раз на часовой консультации. Провели 350+ проектов по налоговому аудиту и Due Diligence. Предотвратили налоговых рисков на 29,7+ млрд рублей. Провели тестирование проф знаний 5000+ бухгалтеров.

Или обучим ваших сотрудников на одной из наших программ.

Поделитесь, пожалуйста: узнали что-то новое из нашей статьи? Может у вас есть свои советы или рекомендации?