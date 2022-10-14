Налоговый учет и договор. Налоговая оговорка

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (ст. 422 ГК). Прочитав условия договора, мы должны правильно применить положения НК РФ:

Если договор противоречит условиям законодательства, то мы используем в работе требования законодательства.

Отражая в налоговом учете операции по договору, опираться нужно на требования Налогового Кодекса РФ.

Покажем на примере из работы с клиентами. Это одна из очень частых ошибок.

1. Проценты по договорам займа

Договором предусмотрено (в соответствии с Гражданским Кодексом РФ):

«начисление процентов со дня передачи суммы займа по день предшествующие дню возврата включительно»

или

«начисленные за весь период проценты уплачиваются заимодавцу одновременно с возвратом суммы займа»

В учете компании было отражено в соответствии с указанными формулировками, но с точки зрения налогового учета это неправильно. Компании на ОСНО должны начислять проценты на последнее число каждого месяца в течение срока действия договора. Для займодавца, т. е. компании на ОСНО выдавшей заем, это налоговый риск, т.к. необходимо своевременно отражать доходы.

Ст. 395 ГК устанавливает, что:

«Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок».

Ст. 328, 272 НК:

«При применении метода начисления проценты, независимо от установленных договором сроков их выплаты, признаются в составе расходов на конец каждого месяца в течение срока действия договора».

«Если действие договора прекращается в течение календарного месяца, то расход в виде процентов учитывается на дату прекращения действия договора».

В договоре лучше придерживаться общих правил делового оборота и устанавливать начисление процентов в соответствии с Налоговым Кодексом:

начисление процентов со дня, следующего за днем выдачи займа по день фактического погашения

ежемесячное начисление процентов на последнее число месяца или на день фактического погашения

Например, компания 15 апреля получила кредит 1 000 000 рублей, ставка 18% годовых, дата окончания 20 мая.

Начисление процентов методом начисления:

на 30 апреля (на последнее число месяца) за 14 дней апреля;

на 20 мая (на дату погашения обязательств) по 20 мая включительно.

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2. Очередность погашения задолженности по договору займа

В договоре займа было сформулировано:

«при недостаточной сумме платежа денежные требования погашаются в следующем порядке: сначала оплачиваются издержки Займодавца по получению исполнения, затем — основная сумма долга, далее — проценты за пользование суммой займа, а в оставшейся части — требования, связанные с нарушением Заемщиком обязательств по Договору (неустойка, проценты по ст. 395 ГК РФ и иные)».

Ст. 319 ГК устанавливает следующую очередность:

издержки кредитора;

проценты;

основная сумма долга.

Соответственно, если в налоговом учете признавать доходы и расходы по условиям договора, то это налоговый риск. В данном случае необходимо исправить несоответствие договора законодательству, чтобы избежать обвинений в фиктивности договора.

Налоговая оговорка — условие договора о надлежащем исполнении налоговых обязанностей и о компенсации контрагентам потерь или убытков в случае претензий налоговых органов.

Письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, п. 18:

Налогоплательщик, не реализовав <...> право на учет расходов и применение налоговых вычетов <...>, вправе требовать взыскания соответствующих убытков с лиц, виновных в их причинении:

с субъекта, от имени которого был подписан договор и который ввел налогоплательщика в заблуждение относительно обстоятельств ведения им деятельности и наличия ресурсов для исполнения;

с лиц, контролировавших данного субъекта и использовавших его для реализации противоправной цели — уклонения от уплаты налогов.

Соответственно, это право надо реализовывать, предусматривать в договоре и при необходимости требовать компенсации этих убытков.

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Как сформулировать оговорку о надлежащем исполнении налоговых обязанностей?

Поставщик гарантирует что:

располагает необходимыми трудовыми и материальными ресурсами для выполнения обязательств по договору, а именно, помещением, оборудованием, транспортом и др. ресурсами;

третьи лица, которые привлекаются для исполнения обязательств по договору, являются непосредственными исполнителями услуг (работ) и обладают достаточными трудовыми и материальными ресурсами;

полностью отразит операции по договору в первичных документах и в отчетности, которая будет своевременно представлена в налоговый орган;

по операциям поставщика не будет признаков несформированного источника вычета НДС;

по требованию покупателя, налоговых органов или суда будут своевременно предоставлены заверенные копии документов об операциях по договору.

На что обратить внимание при составлении налоговые оговорки?

1. С какого момента заказчик имеет право требовать с подрядчика возмещения сумм налоговых претензий.

Важно опираться на наличие решения суда по оспариванию данной сделки, т. е. более существенное основание. В противном случае, возникает значительный риск для поставщика, т.к. заказчик, получив требование налоговой, может предоставить уточненные данные и потребовать с исполнителя возмещение. В таком случае подрядчик должен будет эти суммы компенсировать.

2. Какие документы предоставляет заказчик в рамках процедуры должной осмотрительности.

Укажите при заключении договора, что:

«Документы Заказчиком приняты и проверены, претензий по ним не имеет».

В таком случае исполнитель избежит возможных претензий от заказчика, что вычет по НДС снимается налоговой по вине неполного пакета документов от исполнителя.

Указанная выше формулировка повышает ответственность сторон по договору за выполнение должной осмотрительности.

Следовательно, налоговая оговорка, с учетом описанных выше правил, поможет обосновать реальность сделки, добросовестность сторон и защитит исполнителя от случаев, когда заказчик идет на уступки налоговому органу, рассчитывая получить возмещение от исполнителя.

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