Единый налоговый платеж: план перехода, который должен знать каждый бухгалтер

Единый налоговый платеж: что это?
С 1 января 2023 года вступает в силу закон № 263-ФЗ от 14.07.2022, который создаст институт единого налогового счета для юридических лиц, ИП и граждан.
Что это значит:
- В Федеральном казначействе для каждого налогоплательщика будет открыт лицевой счет.
- Плательщик совершает один-единственный платеж в счет уплаты налогов, сборов, недоимок, указав в поручении только свой ИНН и сумму. То есть вносит денежные средства в размере, покрывающем совокупную обязанность.
- ФНС самостоятельно распределяет денежные средства с единого налогового счета в счет текущих платежей на основании сданной отчетности, уведомлений и другой документации налогоплательщика.
Иначе говоря, погашение налоговых обязательств станет похожим на пополнение счёта мобильного телефона. Пользователь вносит определенную сумму на «баланс», а «оператор» списывает ее, когда подходит срок. Положить больше денежных средств на счет — можно, а меньше — нельзя, иначе начнут начисляться пени.
В настоящий момент — до конца 2022 года механизм уплаты единого налогового платежа действует в тестовом режиме. Переход на ЕНП является добровольным для предпринимателей и организаций. Алгоритм действий подробно описан в п. 3 ст. 1 закона от 29.11.2021 № 379-ФЗ.
Однако с начала 2023 года открытие единого налогового счета и переход на ЕНП станет обязательным для всех.
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Обратите внимание, что ЕНП — это не новый спецрежим, а особый порядок уплаты налогов, сборов, взносов, недоимок и пеней. Обязанность по составлению и подаче отчетности в налоговые органы для плательщика сохраняется. Система налогообложения останется для каждого прежней.
В чем плюсы ЕНП
Преимущества механизма единого налогового платежа очевидны:
- Например, налогоплательщику больше не придется заполнять несколько платежных поручений с множеством реквизитов для уплаты каждого налога отдельно. Больше никаких ошибок в КБК и ОКТМО.
Денежные средства направляются на один и тот же счет в Федеральном казначействе, создаем шаблон платежки и меняем в периоде только сумму. Быстро, удобно, безопасно.
- Можно переводить деньги на уплату текущих налогов не каждый месяц. Закон не запрещает положить на единый налоговый счет сумму большую, чем необходимо для покрытия совокупной обязанности.
Проще говоря, вносите сразу крупный платеж, когда у организации есть такая финансовая возможность. А затем просто следите, чтобы сальдо ЕНС оставалось положительным.
- Нововведение исключает наличие задолженности и переплаты по разным видам налогов у одного налогоплательщика.
- «Излишек» денежных средств может быть также зачислен в счет уплаты налогов другого юрлица или индивидуального предпринимателя по заявлению плательщика.
- Новый закон устанавливает, кроме того, единые сроки для уплаты налогов. С начала 2023 года день перечисления денежных средств — это 28 число каждого месяца.
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Как перейти на единый налоговый платеж
ЕНП внедрен в России в качестве добровольного эксперимента для юрлиц и предпринимателей с начала 2022 года. Для того чтобы перейти на особый порядок внесения в бюджет налогов и взносов в инспекцию по месту регистрации следовало:
- подать заявление о проведении акта сверки;
- свериться с ИФНС, убедиться, что нет непогашенных обязательств, а затем
- подать заявку по форме, утв. приказом ФНС от 2 марта 2022 № ЕД-7-8/179@.
Пример заполнения заявления на ЕНП в 2022 году
Все перечисленные действия необходимо было совершить до 4 мая включительно, если компания или ИП планировали перейти на ЕНП с 1 июля 2022 года.
Для остальных, кто не успел уложиться в сроки, переход на единый налоговый платеж возможен только с 2023 года.
Однако есть и хорошая новость: лицевой счет в Федеральном казначействе с 1 января следующего года откроют для всех представителей российского бизнеса. Система ЕНП станет обязательной и безальтернативной, это значит никакие заявления на переход подавать уже не придется.
Данные о состоянии ЕНС, а также детализированная информация о распределении платежей появятся в онлайн-доступе в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, через ТКС, в учетной системе налогоплательщика (ERP — система) по API.
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Как бухгалтеру работать с ЕНП в 2023 году
На едином налоговом счете будут отражаться:
- «по дебету» — сумма поступившего единого налогового платежа от налогоплательщика;
- «по кредиту» — совокупная обязанность по уплате им налогов, взносов и иных сумм в бюджет.
С указанного счета (независимо от применяемого режима налогообложения) можно оплатить:
- любые налоги и сборы, в т. ч. НДФЛ за сотрудников;
- авансовые платежи по налогам;
- страховые взносы в ПФР, ФСС и на ОМС;
- пени, штрафы и проценты, начисленные налоговой.
В некоторых случаях налогоплательщику придется все же отправлять в ИФНС уведомления об исчисленных суммах, например:
- по платежам, отчетность по которым не предоставляется в ФНС (авансовые по УСН), а также
- при досрочном перечислении ЕНП (до 28 числа отчетного месяца).
Уведомления заполняются по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@.
Далее в день уплаты налогов денежные средства, которые имеются на ЕНС, будут автоматически распределены в счет погашения обязательств плательщика, но с учетом следующей очередности:
- недоимки;
- налоги, авансовые платежи, сборы и страховые взносы;
- пени, проценты, штрафы.
Бухгалтеру не нужно дополнительно подавать какие-либо заявления на списание денежные средств с единого налогового счета.
Если на дату уплаты налогов окажется, что средств на ЕНС недостаточно для покрытия всей совокупной обязанности, деньги распределятся пропорционально. А возникшее при этом отрицательное сальдо будет считаться задолженностью налогоплательщика. На эту сумму ИФНС имеет право обратить взыскание.
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Надеемся, информация была для вас полезной.
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