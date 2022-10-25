Единый налоговый платеж: план перехода, который должен знать каждый бухгалтер

Единый налоговый платеж: что это?

С 1 января 2023 года вступает в силу закон № 263-ФЗ от 14.07.2022, который создаст институт единого налогового счета для юридических лиц, ИП и граждан.

Что это значит:

В Федеральном казначействе для каждого налогоплательщика будет открыт лицевой счет. Плательщик совершает один-единственный платеж в счет уплаты налогов, сборов, недоимок, указав в поручении только свой ИНН и сумму. То есть вносит денежные средства в размере, покрывающем совокупную обязанность. ФНС самостоятельно распределяет денежные средства с единого налогового счета в счет текущих платежей на основании сданной отчетности, уведомлений и другой документации налогоплательщика.

Иначе говоря, погашение налоговых обязательств станет похожим на пополнение счёта мобильного телефона. Пользователь вносит определенную сумму на «баланс», а «оператор» списывает ее, когда подходит срок. Положить больше денежных средств на счет — можно, а меньше — нельзя, иначе начнут начисляться пени.

В настоящий момент — до конца 2022 года механизм уплаты единого налогового платежа действует в тестовом режиме. Переход на ЕНП является добровольным для предпринимателей и организаций. Алгоритм действий подробно описан в п. 3 ст. 1 закона от 29.11.2021 № 379-ФЗ.

Однако с начала 2023 года открытие единого налогового счета и переход на ЕНП станет обязательным для всех.

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Обратите внимание, что ЕНП — это не новый спецрежим, а особый порядок уплаты налогов, сборов, взносов, недоимок и пеней. Обязанность по составлению и подаче отчетности в налоговые органы для плательщика сохраняется. Система налогообложения останется для каждого прежней.

В чем плюсы ЕНП

Преимущества механизма единого налогового платежа очевидны:

Например, налогоплательщику больше не придется заполнять несколько платежных поручений с множеством реквизитов для уплаты каждого налога отдельно. Больше никаких ошибок в КБК и ОКТМО.

Денежные средства направляются на один и тот же счет в Федеральном казначействе, создаем шаблон платежки и меняем в периоде только сумму. Быстро, удобно, безопасно.

Можно переводить деньги на уплату текущих налогов не каждый месяц . Закон не запрещает положить на единый налоговый счет сумму большую, чем необходимо для покрытия совокупной обязанности.

Проще говоря, вносите сразу крупный платеж, когда у организации есть такая финансовая возможность. А затем просто следите, чтобы сальдо ЕНС оставалось положительным.

Нововведение исключает наличие задолженности и переплаты по разным видам налогов у одного налогоплательщика.

«Излишек» денежных средств может быть также зачислен в счет уплаты налогов другого юрлица или индивидуального предпринимателя по заявлению плательщика.

Новый закон устанавливает, кроме того, единые сроки для уплаты налогов . С начала 2023 года день перечисления денежных средств — это 28 число каждого месяца.

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Как перейти на единый налоговый платеж

ЕНП внедрен в России в качестве добровольного эксперимента для юрлиц и предпринимателей с начала 2022 года. Для того чтобы перейти на особый порядок внесения в бюджет налогов и взносов в инспекцию по месту регистрации следовало:

подать заявление о проведении акта сверки;

свериться с ИФНС, убедиться, что нет непогашенных обязательств, а затем

подать заявку по форме, утв. приказом ФНС от 2 марта 2022 № ЕД-7-8/179@.

Пример заполнения заявления на ЕНП в 2022 году

Все перечисленные действия необходимо было совершить до 4 мая включительно, если компания или ИП планировали перейти на ЕНП с 1 июля 2022 года.

Для остальных, кто не успел уложиться в сроки, переход на единый налоговый платеж возможен только с 2023 года.

Однако есть и хорошая новость: лицевой счет в Федеральном казначействе с 1 января следующего года откроют для всех представителей российского бизнеса. Система ЕНП станет обязательной и безальтернативной, это значит никакие заявления на переход подавать уже не придется.

Данные о состоянии ЕНС, а также детализированная информация о распределении платежей появятся в онлайн-доступе в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, через ТКС, в учетной системе налогоплательщика (ERP — система) по API.

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Как бухгалтеру работать с ЕНП в 2023 году

На едином налоговом счете будут отражаться:

«по дебету» — сумма поступившего единого налогового платежа от налогоплательщика;

«по кредиту» — совокупная обязанность по уплате им налогов, взносов и иных сумм в бюджет.

С указанного счета (независимо от применяемого режима налогообложения) можно оплатить:

любые налоги и сборы, в т. ч. НДФЛ за сотрудников;

авансовые платежи по налогам;

страховые взносы в ПФР, ФСС и на ОМС;

пени, штрафы и проценты, начисленные налоговой.

В некоторых случаях налогоплательщику придется все же отправлять в ИФНС уведомления об исчисленных суммах, например:

по платежам, отчетность по которым не предоставляется в ФНС ( авансовые по УСН ), а также

авансовые по УСН при досрочном перечислении ЕНП ( до 28 числа отчетного месяца ).

Уведомления заполняются по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@.

Далее в день уплаты налогов денежные средства, которые имеются на ЕНС, будут автоматически распределены в счет погашения обязательств плательщика, но с учетом следующей очередности:

недоимки; налоги, авансовые платежи, сборы и страховые взносы; пени, проценты, штрафы.

Бухгалтеру не нужно дополнительно подавать какие-либо заявления на списание денежные средств с единого налогового счета.

Если на дату уплаты налогов окажется, что средств на ЕНС недостаточно для покрытия всей совокупной обязанности, деньги распределятся пропорционально. А возникшее при этом отрицательное сальдо будет считаться задолженностью налогоплательщика. На эту сумму ИФНС имеет право обратить взыскание.

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﻿Надеемся, информация была для вас полезной.

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