ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: особенности учета

Учет аренды и лизинга и раньше не был простым и однозначным. Поэтому у бухгалтеров возникали вопросы при внедрении нового ФСБУ в работу: зачем нужно было так усложнять бухгалтерский учет.

Ответ содержится в принципах МСФО: при предоставлении отчетности пользователям (акционерам, собственникам), аренда является важным экономическим объектом. И руководствуясь, например, тем, что арендатор вправе использовать объект аренды посвоему усмотрению, появление в балансе статьи (или в пояснительной записке) по отражению аренды закономерно, повышает достоверность и правдивость предоставляемой информации.

Сейчас вопросов по применению ФСБУ стало меньше, чем в начале 2022 года, но всё равно у бухгалтеров возникают сложности.

Важные моменты

В отношении этих договоров применяется стандарт ФСБУ 25/2018:

договор аренды;

договор субаренды;

иных договоров, в которых предусмотрено предоставление арендодателем ( лизингодателем ) за вознаграждение арендатору ( лизингополучателю ) имущества во временное пользование.

Новый стандарт не применяется:

для учета участков недр при геологическом изучении, разведке и добыче полезных ископаемых ( ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» );

ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» для учета результатов интеллектуальной деятельности ( ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов );

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов для учета объектов концессионного соглашения (эксплуатация промышленных предприятий, земельных и других угодий между государством и определенным юридическим лицом).

Важно понимать, что ФСБУ 25/2018 не касается учета основных средств. Для учета основных средств с 2022 года применяется ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Объекты, указанные в качестве предмета договора, определяются как объекты учета аренды, при единовременном соблюдении следующих критериев:

в договоре определен срок аренды;

предмет аренды можно идентифицировать ( предмет аренды строго определен условиями договора, без возможности замены в течение срока действия договора. Пример: паркинг или каршеринг );

предмет аренды строго определен условиями договора, без возможности замены в течение срока действия договора. Пример: паркинг или каршеринг договор аренды направлен на получение экономических выгод;

арендатор вправе определять, как и для какой цели используется предмет аренды.

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Учет у арендодателя

Арендодателям нужно понимать, когда аренда является операционной, а когда неоперационной (финансовой). Определение вида будет основано на экономической сущности договора, а не из его юридической формы (п. 24 ФСБУ 25/2018).

В отношении операционной аренды арендодатель не меняет прежний порядок учета актива, за исключением изменения оценочных значений (п. 41 ФСБУ 25/2018). В учете у арендодателя в таком случае учет ведется на счете 01 «Основные средства» с открытием субсчета «Основные средства в аренде».

Также будет ежемесячно начисляться и учитываться амортизация. Арендодатель также признает иные расходы, связанные с арендой, если это определено условиями договора.

Финансовую аренду учитывают по новому стандарту. В первую очередь определяют, переходят ли к арендатору все выгоды и риски по договору. Если ответ «да», то аренда будет неоперационной (финансовой).

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» содержит следующие критерии, по которым аренду относят к финансовой:

Право собственности при завершении периода аренды переходит к арендатору. Арендатор вправе приобрести объект аренды по цене, которая значительно ниже его справедливой стоимости. Справедливая стоимость объекта аренды сопоставима с приведенной стоимостью будущих арендных платежей. Объект аренды имеет определенные свойства, так что только данный арендатор может пользоваться им без изменений. Арендатор по договору имеет право пользования предметом аренды в течение всего срока его полезного использования.

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Финансовую аренду признают в учете у арендодателя как вложение (инвестиции) в качестве актива, с последующим отражением на счете 76 субсчет «Чистая инвестиция в аренду».

Стоимость вложения на дату предоставления предмета аренды определяется путем дисконтирования валовой стоимости аренды, т. е. суммы ее номинальных будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды.

Дисконтирование осуществляется с применением ставки дисконтирования. При использовании ставки, приведенная стоимость будущих арендных платежей становится равна справедливой стоимости предмета аренды.

В случае, если ставка дисконтирования не может быть определена, применяется ставка, по которой арендатор может привлечь заемные средства. Срок займа в данном случае равен сроку аренды (п. 15 ФСБУ 25/2018).

Обязательства по аренде увеличиваются на величину начисляемых процентов и уменьшаются на сумму фактически уплаченных арендных платежей. Начисляемые проценты рассчитываются исходя из суммы обязательства и ставки дисконтирования.

Арендные платежи учитываются (ПБУ 9/99 «Доходы организации»):

в доходах от обычных видов деятельности, если аренда является предметом предпринимательской деятельности субъекта.

в прочих доходах ( в других случаях ).

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Учет у арендатора

Критерии, по которым арендатор будет признавать аренду как объект учета, описаны выше, при этом классификация объектов учета аренды производится на раннюю из двух дат: дату, когда арендатор может использовать объект аренды, или дату заключения договора аренды.

Компании вправе самостоятельно определять способ использования предмета аренды (МСФО (IFRS) 16), при соблюдении условий:

арендатор определяет цели использования самостоятельно, исходя из экономической потребности;

арендатор вправе вносить значимые решения об использовании предмета аренды;

арендатор вправе использовать арендованное имущество на свое усмотрение – со стороны арендодателя не возникает ограничений;

организация сама участвует в создании предмета аренды, описанного в предмете договора.

Арендатор признает предмет аренды на дату его предоставления в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Из каких сумм будет состоять право пользование активом

Это составное понятие, которое учитывает:

первоначальную оценку обязательства по аренде;

арендные платежи на дату предоставления аренды;

затраты арендатора для доведения объекта аренды до состояния пригодного для использования;

затраты арендатора, которые связаны с использованием объекта аренды ( например, восстановление окружающей среды ).

Формировать первоначальную стоимость лучше на отдельном счете. Например на счете 08 с открытием соответствующего субсчета.

Затем сформированное право пользования активом (ППА) необходимо перевести на счет 01 «Основные средства». После постановки на учет права пользования активом, его необходимо амортизировать. Сроком полезного использования будет считаться срок договора аренды.

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.

Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их величин.

Бизнес-процесс по внедрению нового ФСБУ

Шаг № 1. Методологическая обработка стандарта. Необходимо схематично понимать для чего внедрен ФСБУ, разбираться в терминологии, особенностях учета у арендатора и арендодателя.

Шаг № 2. Документальный этап. Разработка форм документов для применения стандарта. Например, как будет прописано оценочное значение, расчет ликвидационной стоимости. Нужно определиться не только с формами документов, но и сроками по их предоставлению, определить перечень ответственных лиц. Данный этап важен – формы документов и их применение вносятся в учетную политику организации.

Шаг № 3. Автоматизация в учетной системе.

Шаг № 4. Консультационный этап. Так, с внедрением ФСБУ 25/2018 возникло много сложностей, нужно отслеживать законодательство по разъяснению спорных ситуаций, брать консультации у аудиторов.

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