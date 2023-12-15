Изменения в НК РФ 2023-2024: подробный разбор новых правил

Налоговики рекомендуют до конца года сдать уведомление по ЕНП на имущественные налоги

Организации, у которых есть имущество, транспорт, земля ежеквартально сдают уведомления по ЕНП. Если вы их еще не сдали за 1, 2, 3 кварталы, то надо сдать в кратчайшие сроки. А уведомление с налогом к доплате за 4 квартал можно сдать до конца 2023 года.