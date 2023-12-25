7 шагов от 0 до 1+ млн руб «чистыми» в бухгалтерском, консалтинговом и аудиторском бизнесе

Из видео вы узнаете 7 проверенных шагов, чтобы заработать первый миллион и реализоваться как профессионал, где брать клиентов на обслуживание, как их быстро находить, как вырасти в эксперта, которого клиенты находят сами, почему у других получается, а вы до сих пор мечтаете о своем бизнесе. Ошибки, о которых стоит подумать и исключить на пути к своей цели.