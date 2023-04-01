Новый ФСБУ 4/2023: требования к бухгалтерской отчетности с 2025 года 

При наличии интернет-ресурса у организации отчетность можно размещать в открытом доступе, но это не освобождает бизнес от обязательства предоставлять сведения по законодательству, по договору и т. д. Например, от представления отчетности в налоговый орган в целях формирования ГИРБО (информационное сообщение Минфина от 26.03.2024 № ИС-учет-50).

В ФСБУ 4/2023 раскрыто понятие «достоверности» информации, отраженной в годовой и промежуточной отчетности. Отмечены следующие критерии:

Сведения нужно формировать согласно федеральным и отраслевым стандартам и группировать в соответствии с требованиями закона «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023. Нужно отражать существенную информацию. Согласно новому стандарту, существенную информацию об отдельных объектах бухучета приведите обособленно. Если объекты имеют сходные признаки, информацию о них можете объединить и привести в этих формах в общей сумме с детализацией в пояснениях (информационное сообщение Минфина от 26.03.2024 № ИС-учет-50).

В новом стандарте опубликованы формы бухгалтерского баланса и ОФР. Если потребуется, их можно скорректировать под свой учет (приложение № 3,4 к ФСБУ 4/2023). Изменять форму баланса или ОФР можно, опираясь на уровень существенности.

Например, в балансе сведения об ОС можете представить группой показателей: непосредственно ОС, капитальных вложений в объекты ОС, ППА.

В отчете о финансовых результатах можно будет проводить зачет между прочими доходами и расходами по аналогичным фактам деятельности компании (например, курсовые разницы) (п. 28 ФСБУ 4/2023).

Также в пояснениях к ОФР можно раскрывать информацию о расходах, связанных с изменением остатков незавершенного производства и (или) готовой продукции.

По новому ФСБУ 4/2023 в промежуточную отчетность нужно включать все формы, применяемые в годовой бухгалтерской отчетности.