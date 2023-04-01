Новый ФСБУ 4/2023: требования к бухгалтерской отчетности с 2025 года 

Какие основные новшества вводит стандарт
При наличии интернет-ресурса у организации отчетность можно размещать в открытом доступе, но это не освобождает бизнес от обязательства предоставлять сведения по законодательству, по договору и т. д. Например, от представления отчетности в налоговый орган в целях формирования ГИРБО (информационное сообщение Минфина от 26.03.2024 № ИС-учет-50).
В ФСБУ 4/2023 раскрыто понятие «достоверности» информации, отраженной в годовой и промежуточной отчетности. Отмечены следующие критерии:
Сведения нужно формировать согласно федеральным и отраслевым стандартам и группировать в соответствии с требованиями закона «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023.
Нужно отражать существенную информацию. Согласно новому стандарту, существенную информацию об отдельных объектах бухучета приведите обособленно. Если объекты имеют сходные признаки, информацию о них можете объединить и привести в этих формах в общей сумме с детализацией в пояснениях (информационное сообщение Минфина от 26.03.2024 № ИС-учет-50).
В новом стандарте опубликованы формы бухгалтерского баланса и ОФР. Если потребуется, их можно скорректировать под свой учет (приложение № 3,4 к ФСБУ 4/2023). Изменять форму баланса или ОФР можно, опираясь на уровень существенности.
Например, в балансе сведения об ОС можете представить группой показателей: непосредственно ОС, капитальных вложений в объекты ОС, ППА.
В отчете о финансовых результатах можно будет проводить зачет между прочими доходами и расходами по аналогичным фактам деятельности компании (например, курсовые разницы) (п. 28 ФСБУ 4/2023).
Также в пояснениях к ОФР можно раскрывать информацию о расходах, связанных с изменением остатков незавершенного производства и (или) готовой продукции.
По новому ФСБУ 4/2023 в промежуточную отчетность нужно включать все формы, применяемые в годовой бухгалтерской отчетности.
Что меняется в составе бухотчетности
Формы бухгалтерской отчетности не изменятся, но теперь различают состав годовой и промежуточной отчетности для коммерческих и некоммерческих организаций. Теперь раздел II ФСБУ 4/2023 представлен следующим образом:
Бухотчетность коммерческих организаций:
баланс;
отчет о финрезультатах;
приложения: отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения.
Бухотчетность НКО:
баланс;
отчет о целевом использовании средств;
приложения: отчет о финансовых результатах; отчет о движении денежных средств; пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств.
Ранее от некоммерческих организаций не требовалось предоставлять приложения, но теперь это стало обязательным условием. НКО может не составлять отчеты о финрезультатах и отчет о движении денежных средств — тогда информация из этих документов должна быть включена в пояснения.
У коммерческих компаний также осталось право сдавать отчетность в упрощенном порядке с предоставлением баланса и ОФР. Важно отметить, что в таком случае должна быть раскрыта минимальная информация, отмеченная п. 54 ФСБУ 4/2023:
использованы федеральные и отраслевые стандарты при составлении отчетов;
представлены сведения об учетной политике организации;
раскрыта существенная информация в рамках настоящего федерального стандарта.
Компании имеют право представлять неполную отчетность, если относятся к малому предпринимательству. У МСП среднесписочная численность не превышает 100 человек, доход за предыдущий календарный год находится в пределах 800 млн рублей. Доля государства в МСП — не более 25%, иностранной компании — не более 49%.
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Как заполнить бухотчетность по новому стандарту
Бухотчетность нужно заполнять в соответствии с формами из приложений № 3–9 к ФСБУ 4/2023.
Также отдельно даны образцы заголовочной части для отчетности, подаваемой в ИФНС, Росстат и др. (приложение № 2), и для отчетности, предназначенной другим пользователям (приложение № 1).
Приложение № 10 к ФСБУ 4/2023 включает коды строк для всех форм бухгалтерской отчетности. Эти коды следует указывать в отдельной графе отчетной формы, следующей за графой «Наименование показателя».
Формы отчетности претерпели значительные изменения: некоторые строки были удалены или переименованы, добавлены новые строки. Например, в активе бухгалтерского баланса появились строки «Инвестиционная недвижимость» и «Долгосрочные активы к продаже», а в пассиве добавлена строка «Накопленная дооценка внеоборотных активов».
Стандарт четче определяет критерии для выделения в балансе оборотных и внеоборотных активов, а также краткосрочных и долгосрочных обязательств (пункты 14–20 ФСБУ 4/2023).
Актив считается оборотным, если он соответствует хотя бы одному из следующих условий:
предназначен для продажи или для собственного использования в пределах 12 месяцев, либо в пределах операционного цикла;
если актив погашен в течение операционного цикла (например, дебиторская задолженность покупателей и заказчиков);
актив будет погашен в течение 12 месяцев после отчетной даты;
актив является денежными средствами (их эквивалентами).
Краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений также отражается как оборотный актив в балансе. Остальные активы, а также авансы и предоплаты поставщикам при покупке или создании внеоборотных активов указываются как внеоборотные.
Обязательство учитывается как краткосрочное, если выполняется одно из следующих условий:
Оно должно быть погашено в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Если обязательство связано с обычным операционным циклом (например, задолженность перед поставщиками и подрядчиками, по заработной плате и др.). Срок погашения в этом случае не имеет значения.
Если у компании отсутствует безусловное право на отсрочку погашения обязательства на срок 12 месяцев и больше.
К краткосрочным обязательствам также относится:
часть долгосрочного обязательства, подлежащая погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты;
обязательство, которое нужно погасить в течение 12 месяцев после отчетной даты, но по которому до даты составления отчетности было оформлено соглашение о реструктуризации на срок больше 12 месяцев.
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Что изменилось в промежуточной бухгалтерской отчетности
Промежуточная отчетность компаний составляется с 1 января до отчетной даты включительно (п. 55 ФСБУ 4/2023) в том же объеме, что и годовая.
В промежуточной отчетности нужно раскрывать сведения, которые содержатся в п. 56 и п. 57 ФСБУ 4/2023.
Промежуточные формы включают названия и значения результирующих показателей из отчетности за прошлый год.
Показатели отчетности могут быть объединены, если по ним не наблюдалось существенных изменений в данном периоде.
Информация должна предоставляться непосредственно в формах промежуточной отчетности или через ссылки на общедоступные источники, где она представлена, с условием, что пользователи отчетности имеют доступ к этим источникам.
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