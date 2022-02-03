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Новый стандарт для учета договоров страхования МСФО (IFRS) 17

Для рубрики МСФО
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BRG

С 1 января 2023 года вступает в силу новый стандарт для учета договоров страхования МСФО (IFRS) 17. В финансовой отчетности по МСФО за 2023 год будет необходимо представить информацию за 2022 год, пересчитанную в соответствии с новыми правилами.

МСФО (IFRS) 17 заменяет действующий в настоящее время МСФО (IFRS) 4. Новый стандарт введен в действие приказом Минфина от 4 июня 2018 № 125н.

Давайте разберемся, какие ключевые изменения для страховых компаний после вступления в силу МСФО (IFRS) 17.

Обновленный подход к учету договоров и показателей по ним

Необходимо рассматривать каждый договор через несколько показателей: обязательства, корректировка на риск, маржа.

  • Корректирование рисков — выполняются поправки с учетом влияния риска и неопределенности. В данной оценке отражаются неопределенность суммы и времени финансовых потоков.
  • Дисконтирование — внесение в систему поправок с учетом временной стоимости денег. Будущие финансовые потоки конвертируются в актуальные суммы в соответствии с текущей рыночной обстановкой.
  • Денежные потоки исполнения — объективная оценка прогнозируемых финансовых потоков по выполнению страховых договоров. В эту оценку входят все данные, касающиеся ожидаемых денежных потоков, которые будут возникать при реализации страховых договоров.
  • Маржа за услуги, описанные в договоре — это положительная разница между актуальной стоимостью ожидаемых входящих и исходящих финансовых потоков при первоначальном признании. Если маржа за услуги, описанные в договоре (МПДУ) принимает отрицательное значение, ее признают в убытке/прибыли и отражают это в обременительном договоре.

Компания «BRG» — официальный партнер фирмы «1С». С 1999 года мы специализируемся на оказании консалтинговых услуг, настройке и внедрении программных продуктов 1С и автоматизации страховых компаний на базе решений 1С.

Специалисты BRG предлагают:

  • Проведение анализа страховых договоров для выделения и категоризации всех составляющих.
  • Формирование рабочих рекомендаций, которые помогут использовать новые модели для расчета ставок дисконтирования и корректировок нефинансовых рисков.

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Учет договоров с прямым участием

Страховая компания обязана проводить переоценку договоров с применением допущений (актуальных на данный момент) по отношению к финансовым потокам, а также проводится переоценка дисконтных ставок и рисков. В оценках будущих услуг влияние изменений будет признано на тех временных отрезках, когда услуга была предоставлена:

  • Опции и гарантии в обязательном порядке отражаются в оценке договоров страхования.
  • При оформлении некоторых договоров с коротким сроком может быть применен подход, основанный на распределении премии. Он считается упрощенным, здесь ключевым принципом является резервирование незаработанной премии.
  • Обязательства, которые остаются по оставшейся части страхового покрытия. Это может быть прекращение признания при погашении обязательств, либо отдельные случаи, связанные с определенными модификациями договора.

Специалисты BRG предлагают:

  • Разработку регламентов по учету страховых договоров.
  • Разработку методологии учета операций.
  • Формирование корпоративной политики по всем аспектам, связанным со страхованием — учету договоров, процессам, допущениям, контролю.

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Введение нового плана счетов

Положением Банка России от 24.03.2020 № 713-П введен новый План счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций. Он вступает в силу с 1 января 2023 года.

Изменения коснутся, например, счетов по учету договоров страхования. Вводятся счета для отражения аквизиционных потоков, добавлены приложения, содержащие символы доходов и расходов отчета о финансовых результатах по видам некредитных финансовых организаций.

Специалисты BRG предлагают:

  • Разработку обновленного плана счетов.
  • Мэппинг (сопоставление данных).

Новые формы отчётности

Меняется состав показателей форм отчетности. Отчетность будет представлена в новых формах. Изменения мы отразили в таблицах.

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Основные изменения:

  • Из дохода от страхового договора исключаются инвестиционные оставляющие.
  • Расходы и выручка признаются понесенные, либо заработанные.
  • Расходы, связанные со страховым финансированием, будут вынесены из итоговой суммы, сформированной в рамках страховой услуги. Эти расходы будут отражены в ОФР или в ОФР и ПСД, в каждом конкретном случае это будет зависеть особенностей текущей учетной политики.
  • Премии будут раскрываться в примечаниях.

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Основные изменения:

  • Портфели страховых договоров, признаваемые в активах, будут представлены обособленно от портфелей, находящихся в обязательствах. Это относится как к договорам страхования, так и перестрахования.
  • В процессе оценки обязательств по страхованию будут приниматься во внимание финансовые потоки по аквизиции, дебиторской задолженности, а также незаработанной премии.

Специалисты BRG предлагают:

  • Разработку форм финотчетности и всех необходимых раскрытий по страховым договорам и финансовым отчетам.
  • Инструкции по раскрытиям в отчетности, руководство по методологии.
  • Обучение персонала на всех уровнях от линейных сотрудников до топ-менеджмента.

Итак, для подготовки к переходу на новые стандарты, необходимо в первую очередь провести оценку влияния нового стандарта, а затем перейти к анализу своих договоров страхования, чтобы оценить его последствия для каждого продукта в отдельности.

  • Ключевая команда BRG имеет 20 летний опыт внедрения в страховые компании.
  • Опыт автоматизации на платформе 1С:Предприятие 8, включая «1С:Страховая компания 8 КОРП».
  • Сертифицированные специалисты по проектному управлению.
  • Знаем методологию построения процессов применительно к инструментам автоматизации.
  • Собственная школа практических навыков.

«BRG», как эксперт в области автоматизации финансовой отчетности, выполнит разработку решения и поможет страховым компаниям своевременно и технологически грамотно реализовать новые требования в своих системах.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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