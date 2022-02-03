С 1 января 2023 года вступает в силу новый стандарт для учета договоров страхования МСФО (IFRS) 17. В финансовой отчетности по МСФО за 2023 год будет необходимо представить информацию за 2022 год, пересчитанную в соответствии с новыми правилами.

МСФО (IFRS) 17 заменяет действующий в настоящее время МСФО (IFRS) 4. Новый стандарт введен в действие приказом Минфина от 4 июня 2018 № 125н.

Давайте разберемся, какие ключевые изменения для страховых компаний после вступления в силу МСФО (IFRS) 17.

Обновленный подход к учету договоров и показателей по ним

Необходимо рассматривать каждый договор через несколько показателей: обязательства, корректировка на риск, маржа.

Корректирование рисков — выполняются поправки с учетом влияния риска и неопределенности. В данной оценке отражаются неопределенность суммы и времени финансовых потоков.

— выполняются поправки с учетом влияния риска и неопределенности. В данной оценке отражаются неопределенность суммы и времени финансовых потоков. Дисконтирование — внесение в систему поправок с учетом временной стоимости денег. Будущие финансовые потоки конвертируются в актуальные суммы в соответствии с текущей рыночной обстановкой.

— внесение в систему поправок с учетом временной стоимости денег. Будущие финансовые потоки конвертируются в актуальные суммы в соответствии с текущей рыночной обстановкой. Денежные потоки исполнения — объективная оценка прогнозируемых финансовых потоков по выполнению страховых договоров. В эту оценку входят все данные, касающиеся ожидаемых денежных потоков, которые будут возникать при реализации страховых договоров.

— объективная оценка прогнозируемых финансовых потоков по выполнению страховых договоров. В эту оценку входят все данные, касающиеся ожидаемых денежных потоков, которые будут возникать при реализации страховых договоров. Маржа за услуги, описанные в договоре — это положительная разница между актуальной стоимостью ожидаемых входящих и исходящих финансовых потоков при первоначальном признании. Если маржа за услуги, описанные в договоре (МПДУ) принимает отрицательное значение, ее признают в убытке/прибыли и отражают это в обременительном договоре.

Компания «BRG» — официальный партнер фирмы «1С». С 1999 года мы специализируемся на оказании консалтинговых услуг, настройке и внедрении программных продуктов 1С и автоматизации страховых компаний на базе решений 1С.

Специалисты BRG предлагают:

Проведение анализа страховых договоров для выделения и категоризации всех составляющих.

Формирование рабочих рекомендаций, которые помогут использовать новые модели для расчета ставок дисконтирования и корректировок нефинансовых рисков.

Учет договоров с прямым участием

Страховая компания обязана проводить переоценку договоров с применением допущений (актуальных на данный момент) по отношению к финансовым потокам, а также проводится переоценка дисконтных ставок и рисков. В оценках будущих услуг влияние изменений будет признано на тех временных отрезках, когда услуга была предоставлена:

Опции и гарантии в обязательном порядке отражаются в оценке договоров страхования.

При оформлении некоторых договоров с коротким сроком может быть применен подход, основанный на распределении премии. Он считается упрощенным, здесь ключевым принципом является резервирование незаработанной премии.

Обязательства, которые остаются по оставшейся части страхового покрытия. Это может быть прекращение признания при погашении обязательств, либо отдельные случаи, связанные с определенными модификациями договора.

Специалисты BRG предлагают:

Разработку регламентов по учету страховых договоров.

Разработку методологии учета операций.

Формирование корпоративной политики по всем аспектам, связанным со страхованием — учету договоров, процессам, допущениям, контролю.

Введение нового плана счетов

Положением Банка России от 24.03.2020 № 713-П введен новый План счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций. Он вступает в силу с 1 января 2023 года.

Изменения коснутся, например, счетов по учету договоров страхования. Вводятся счета для отражения аквизиционных потоков, добавлены приложения, содержащие символы доходов и расходов отчета о финансовых результатах по видам некредитных финансовых организаций.

Специалисты BRG предлагают:

Разработку обновленного плана счетов.

Мэппинг (сопоставление данных).

Новые формы отчётности

Меняется состав показателей форм отчетности. Отчетность будет представлена в новых формах. Изменения мы отразили в таблицах.

Основные изменения:

Из дохода от страхового договора исключаются инвестиционные оставляющие.

Расходы и выручка признаются понесенные, либо заработанные.

Расходы, связанные со страховым финансированием, будут вынесены из итоговой суммы, сформированной в рамках страховой услуги. Эти расходы будут отражены в ОФР или в ОФР и ПСД, в каждом конкретном случае это будет зависеть особенностей текущей учетной политики.

Премии будут раскрываться в примечаниях.

Основные изменения:

Портфели страховых договоров, признаваемые в активах, будут представлены обособленно от портфелей, находящихся в обязательствах. Это относится как к договорам страхования, так и перестрахования.

В процессе оценки обязательств по страхованию будут приниматься во внимание финансовые потоки по аквизиции, дебиторской задолженности, а также незаработанной премии.

Специалисты BRG предлагают:

Разработку форм финотчетности и всех необходимых раскрытий по страховым договорам и финансовым отчетам.

Инструкции по раскрытиям в отчетности, руководство по методологии.

Обучение персонала на всех уровнях от линейных сотрудников до топ-менеджмента.

Итак, для подготовки к переходу на новые стандарты, необходимо в первую очередь провести оценку влияния нового стандарта, а затем перейти к анализу своих договоров страхования, чтобы оценить его последствия для каждого продукта в отдельности.

Ключевая команда BRG имеет 20 летний опыт внедрения в страховые компании.

Опыт автоматизации на платформе 1С:Предприятие 8, включая «1С:Страховая компания 8 КОРП».

Сертифицированные специалисты по проектному управлению.

Знаем методологию построения процессов применительно к инструментам автоматизации.

Собственная школа практических навыков.