С 1 января 2023 года вступает в силу новый стандарт для учета договоров страхования МСФО (IFRS) 17. В финансовой отчетности по МСФО за 2023 год будет необходимо представить информацию за 2022 год, пересчитанную в соответствии с новыми правилами.
МСФО (IFRS) 17 заменяет действующий в настоящее время МСФО (IFRS) 4. Новый стандарт введен в действие приказом Минфина от 4 июня 2018 № 125н.
Давайте разберемся, какие ключевые изменения для страховых компаний после вступления в силу МСФО (IFRS) 17.
Обновленный подход к учету договоров и показателей по ним
Необходимо рассматривать каждый договор через несколько показателей: обязательства, корректировка на риск, маржа.
- Корректирование рисков — выполняются поправки с учетом влияния риска и неопределенности. В данной оценке отражаются неопределенность суммы и времени финансовых потоков.
- Дисконтирование — внесение в систему поправок с учетом временной стоимости денег. Будущие финансовые потоки конвертируются в актуальные суммы в соответствии с текущей рыночной обстановкой.
- Денежные потоки исполнения — объективная оценка прогнозируемых финансовых потоков по выполнению страховых договоров. В эту оценку входят все данные, касающиеся ожидаемых денежных потоков, которые будут возникать при реализации страховых договоров.
- Маржа за услуги, описанные в договоре — это положительная разница между актуальной стоимостью ожидаемых входящих и исходящих финансовых потоков при первоначальном признании. Если маржа за услуги, описанные в договоре (МПДУ) принимает отрицательное значение, ее признают в убытке/прибыли и отражают это в обременительном договоре.
Компания «BRG» — официальный партнер фирмы «1С». С 1999 года мы специализируемся на оказании консалтинговых услуг, настройке и внедрении программных продуктов 1С и автоматизации страховых компаний на базе решений 1С.
Специалисты BRG предлагают:
- Проведение анализа страховых договоров для выделения и категоризации всех составляющих.
- Формирование рабочих рекомендаций, которые помогут использовать новые модели для расчета ставок дисконтирования и корректировок нефинансовых рисков.
Учет договоров с прямым участием
Страховая компания обязана проводить переоценку договоров с применением допущений (актуальных на данный момент) по отношению к финансовым потокам, а также проводится переоценка дисконтных ставок и рисков. В оценках будущих услуг влияние изменений будет признано на тех временных отрезках, когда услуга была предоставлена:
- Опции и гарантии в обязательном порядке отражаются в оценке договоров страхования.
- При оформлении некоторых договоров с коротким сроком может быть применен подход, основанный на распределении премии. Он считается упрощенным, здесь ключевым принципом является резервирование незаработанной премии.
- Обязательства, которые остаются по оставшейся части страхового покрытия. Это может быть прекращение признания при погашении обязательств, либо отдельные случаи, связанные с определенными модификациями договора.
Специалисты BRG предлагают:
- Разработку регламентов по учету страховых договоров.
- Разработку методологии учета операций.
- Формирование корпоративной политики по всем аспектам, связанным со страхованием — учету договоров, процессам, допущениям, контролю.
Введение нового плана счетов
Положением Банка России от 24.03.2020 № 713-П введен новый План счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций. Он вступает в силу с 1 января 2023 года.
Изменения коснутся, например, счетов по учету договоров страхования. Вводятся счета для отражения аквизиционных потоков, добавлены приложения, содержащие символы доходов и расходов отчета о финансовых результатах по видам некредитных финансовых организаций.
Специалисты BRG предлагают:
- Разработку обновленного плана счетов.
- Мэппинг (сопоставление данных).
Новые формы отчётности
Меняется состав показателей форм отчетности. Отчетность будет представлена в новых формах. Изменения мы отразили в таблицах.
Основные изменения:
- Из дохода от страхового договора исключаются инвестиционные оставляющие.
- Расходы и выручка признаются понесенные, либо заработанные.
- Расходы, связанные со страховым финансированием, будут вынесены из итоговой суммы, сформированной в рамках страховой услуги. Эти расходы будут отражены в ОФР или в ОФР и ПСД, в каждом конкретном случае это будет зависеть особенностей текущей учетной политики.
- Премии будут раскрываться в примечаниях.
Основные изменения:
- Портфели страховых договоров, признаваемые в активах, будут представлены обособленно от портфелей, находящихся в обязательствах. Это относится как к договорам страхования, так и перестрахования.
- В процессе оценки обязательств по страхованию будут приниматься во внимание финансовые потоки по аквизиции, дебиторской задолженности, а также незаработанной премии.
Специалисты BRG предлагают:
- Разработку форм финотчетности и всех необходимых раскрытий по страховым договорам и финансовым отчетам.
- Инструкции по раскрытиям в отчетности, руководство по методологии.
- Обучение персонала на всех уровнях от линейных сотрудников до топ-менеджмента.
Итак, для подготовки к переходу на новые стандарты, необходимо в первую очередь провести оценку влияния нового стандарта, а затем перейти к анализу своих договоров страхования, чтобы оценить его последствия для каждого продукта в отдельности.
- Ключевая команда BRG имеет 20 летний опыт внедрения в страховые компании.
- Опыт автоматизации на платформе 1С:Предприятие 8, включая «1С:Страховая компания 8 КОРП».
- Сертифицированные специалисты по проектному управлению.
- Знаем методологию построения процессов применительно к инструментам автоматизации.
- Собственная школа практических навыков.
«BRG», как эксперт в области автоматизации финансовой отчетности, выполнит разработку решения и поможет страховым компаниям своевременно и технологически грамотно реализовать новые требования в своих системах.