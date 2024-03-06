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Консолидация отчетности

Порядок формирования консолидированной отчетности 2024

Консолидированная отчетность — это совокупность бухгалтерских отчетов материнской и ее дочерних организаций, которая составлена по всему холдингу как по одному юридическому лицу.
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Порядок формирования консолидированной отчетности 2024
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто обязан формировать консолидированную бухгалтерскую отчетность

Перечень организаций, которые обязаны формировать консолидированную финансовую отчетность, содержится в ст. 2 закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ. К ним относятся:

  • кредитные организации;

  • страховщики (за исключением занятых только в ОМС);

  • негосударственные пенсионные фонды;

  • управляющие компании инвестиционных, паевых инвестиционных и НПФ;

  • клиринговые организации;

  • федеральные государственные унитарные предприятия, которые содержатся в перечне к распоряжению Правительства от 27.10.2015 № 2176-р;

  • акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности, и перечислены в распоряжении Правительства от 27.10.2015 № 2176-р;

  • организации, ценные бумаги которых торгуются на бирже (за исключением ипотечных брокеров и специализированных обществ);

  • юридические лица, требование о составлении консолидированной отчетности которыми закреплено отдельными федеральными законами или учредительными документами.

Также формирование консолидированной отчетности может осуществляться добровольно, например, для предоставления инвесторам или в управленческих целях для оценки финансового положения всего холдинга.

Компания «BRG» — официальный партнер фирмы «1С». С 1999 года мы специализируемся на оказании консалтинговых услуг, настройке, внедрении и сопровождении программных продуктов 1С и автоматизации холдингов на базе решений 1С.

Из чего состоит консолидированная финансовая отчетность

Консолидированная отчетность касается группы компаний в соответствии с определением по международным стандартам финансовой отчетности. Соответственно и предъявляемые к ней требования закреплены в МСФО.

Так перечень форм из которых состоит консолидированная финансовая отчетность закреплен в МСФО (IAS) 1 и включает:

  • отчет о финансовом положении (баланс);

  • отчет о прибыли или убытке;

  • отчет об изменении собственного капитала;

  • отчет о движении денежных средств;

  • примечания с обзором учетной политики и пояснениями.

Консолидированная отчетность холдинга состоит из консолидированной финансовой отчетности материнской и дочерних компаний.

Требования к консолидированной отчетности

Требования к составлению консолидированной финансовой отчетности содержатся в МСФО (IFRS) 10:

  • Формирование отчетности дочерних и материнской компании — на одну отчетную дату и в соответствии с единой учетной политикой. Если у какой-либо организации из группы учетная политика отличается, то при формировании отчетности ее необходимо скорректировать под единые нормы.

  • Показатели должны быть сопоставимы.

  • Отчетность должна содержать сравнительную информацию минимум за один календарный год предшествующий отчетному.

  • Годовая консолидированная финансовая отчетность подлежит обязательной публикации и обязательному аудиту, заключение по итогам которого сдается и публикуется вместе с отчетностью.

Также консолидированная отчетность российских организаций должна удовлетворять требованиям законов от 27.07.2010 № 208-ФЗ и от 06.12.2011 № 402-ФЗ, а именно составляться на русском языке и в российских рублях.

Юрлица, которые формируют консолидированную отчетность добровольно, вправе руководствоваться только требованиями международных стандартов.

1С:Управление холдингом 8 охватывает основные области управленческого и фискального учета материнской организации группы компании от управления договорами и бюджетирования проектов до учета и формирования консолидированной отчетности по МСФО.

Определение степени контроля материнской организации

Для формирования консолидированной отчетности имеет значение степень контроля материнской организации. От нее зависит порядок формирования отчетности, так как для консолидации принцип контроля объекта инвестицийключевой.

Компания контролирует объект инвестиций при одновременном выполнении следующих условий:

  • обладает полномочиями в отношении объекта инвестиций;

  • рискует изменением доходов от участия в объекте инвестиций или имеет право на получение таких доходов;

  • может влиять на объект инвестиций для влияния на величину доходов инвестора.

Итак, по степени контроля, предприятия делятся на:

  1. Дочерние организации — материнская организация вправе использовать свои полномочия для контроля размера своего дохода, например, через голосующие акций, полученные управленческие функции и прочее.

  2. Ассоциированные организации — на такие компании материнская организация влияет прямо или косвенно, владея 20% голосующих акций.

  3. Совместные предприятия — когда контроль в равной степени делят несколько организаций, а принятие важных решений требует единогласного их согласия.

Порядок формирования консолидированной отчетности

При формировании консолидированной отчетности материнской компании по МСФО организация должна руководствоваться положениями п. В86 МСФО (IFRS) 10, то есть:

  • Объединять статьи активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов и денежных потоков материнской организации с соответствующими статьями ее дочерних организаций.

  • Исключать из отчетности инвестиции материнской компании в дочерние и доли капитала дочерних организаций, которые соответствуют материнской доле.

  • Очищать отчетность от движения денежных средств, активов, обязательств и капитала внутри группы, а также внутрихолдинговой задолженности.

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Что касается ассоциированных и совместных предприятий, то при консолидации их отчетности необходимо учитывать нормы МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, а именно:

  • Оценивать инвестиции в дочернюю компанию, ее активы и обязательства по справедливой цене на день приобретения этой компании с последующим учетом в соответствии с единой учетной политикой холдинга.

  • В отчет о финансовом положении включать полностью активы и обязательства дочернего предприятия, а в отчет о совокупном доходе — доходы и расходы, которые дочерняя компания получила после ее приобретения.

  • Включать гудвилл в состав внеоборотных активов в отчете о финансовом положении.

  • Отделять неконтролирующие доли участия в составе собственного капитала отчета о финансовом положении от капитала собственников материнского предприятия и выносить в отдельную строку.

  • Относить совокупный доход на собственников материнского предприятия.

Как сдавать консолидированную отчетность

Консолидированная финансовая отчетность бывает годовая и промежуточная. Сроки и порядок ее предоставления зафиксированы в ст. 4 закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ:

Годовая консолидированная отчетность

Промежуточная консолидированная отчетность

Когда сдавать

120 дней после окончания отчетного года

60 дней после окончания отчетного периода

Куда предоставлять

  • Участникам, акционерам или собственникам имущества предприятия;

  • Кредитные, страховые и клиринговые организации, НПФ и управляющие компании фондов, головные организации банковских холдингов — в Банк России

  • Участникам, акционерам или собственникам имущества предприятия, если это требуют учредительные документы;

  • в отдельных случаях — в Банк России

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