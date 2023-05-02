Кто выдает самые выгодные банковские гарантии

Для оформления банковской гарантии компания может пойти тремя путями: обратиться в банк, на площадки-агрегаторы банков, а также к банковским брокерам. Расскажем о тонкостях и преимуществах каждого из вариантов.

На встречах многие предприниматели неоднократно задавались вопросом, на чем мы зарабатываем, почему компании обращаются к нам за банковскими гарантиями как к агентам, когда можно просто обратиться в свой банк и там оформят требуемое. Вопрос снимается, когда речь заходит о суммах банковских гарантий, которые мы можем оформлять, а также после рассказа о том, из каких сложных ситуаций мы находим выход.

Получение банковской гарантии в банке

Когда встает вопрос банковской гарантии, компания в первую очередь обращается в свой обслуживающий банк. Случается, что перебирают варианты из банков, которые знают. Но в этом случае на всех этапах сделку сопровождает менеджер в банке, который кроме банковской гарантии также продает и другие услуги банка. При этом менеджер не участвует в процессе привлечения клиента, а уровень его мотивации не очень высок (подробнее об этом расскажем далее, в части, посвященной брокерам).

Также существует сложность взаимодействия между финансовым отделом клиента и банком: документооборот идет через обслуживающего менеджера, у которого нет экспертизы в бухгалтерии (в его обязанности это не входит), по этой причине возникает много вопросов по документам, запросы один за другим.

Работа напрямую с банком имеет ряд преимуществ, которые не могут предоставить платформы и брокеры. В первую очередь, это рассрочка комиссии — при крупных суммах такой фактор имеет очень важное значение. Банк может предложить оплату комиссии по частям, ежемесячно или ежеквартально, в некоторых случаях также могут привязать под поступления по контракту.

Также обслуживающий банк может установить лимит, который можно использовать как для банковских гарантий, так и для кредитов, лизинга и прочих продуктов.

При работе с банком напрямую процесс подачи заявки наиболее комфортный по сравнению с другими вариантами. И самое главное — в банке комиссия всегда будет ниже, потому что уровень лояльности к прямому клиенту выше, а также по причине того, что не приходится включать в стоимость гарантии маркетинговые расходы на платформы или агентов.

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Получение банковской гарантии у агрегатора

Среди площадок-агрегаторов выделяют Маркетплейс Вбц, Fintender, Finleo и прочие. Эти площадки предоставляют несколько банков, благодаря этому каждый клиент сможет обратиться со своей ситуацией — с определенным регионом, суммой, сложностями.

Площадки выделяют персонального менеджера, который сопровождает сделку на всех этапах. В отличие от менеджера в банке, на этих площадках сотрудники имеют экспертизу непосредственно по продукту «банковская гарантия», знают тонкости и детали.

Рассмотрение заявки на площадках происходит очень оперативно — это связано с тем, что площадки дают существенный объем заявок в банки, те в свою очередь предоставляют особый сервис таким площадкам, выделяют целые отделы под работу с агрегаторами. При работе с агрегаторами сама площадка выступает посредником в сделке, которая защищает интересы клиента. Это позволяет влиять на решения банков, на скорость реагирования, а также закрывать многие несущественные вопросы по документам и заявке.

Агрегаторы всегда стремятся увеличивать поток заявок, благодаря большому объему можно заключать соглашения с банками об увеличенном вознаграждении. Площадки-агрегаторы способны генерировать большой объем заявок благодаря систематизации и автоматизации всех процессов, которыми не могут похвастаться банки и брокеры.

Но этот фактор играет против площадок при возникновении нестандартных и особых случаев.

Получение банковской гарантии у брокера

При возникновении сложностей с оформлением банковских гарантий клиенты так или иначе доходят до третьего варианта и обращаются к банковским брокерам. У брокеров лучше получается работать со сложными случаями по ряду причин: в их обойме могут быть банки, которые не работают с площадками или «не на слуху», у агентов значительно выше экспертиза в бухгалтерии, у агентов есть определенные возможности в банках.

Зачастую конкретным лицам в банке проще работать через посредника-агента, потому что уровень доверия к нему высокий и можно обсуждать деликатные вопросы по заявке и влиять на ее одобрение. Также немаловажным фактором является наличие контактов и взаимоотношений среди агентского сообщества — можно обмениваться опытом и помогать решать задачи.

Выше уже говорилось, что у менеджера в банке мотивация не такая высокая, как у агента. Это связано с тем, что менеджер в банке напрямую не влияет на поступление клиента, а агент прямо участвует в этом процессе: тратит свои силы и возможности на привлечение клиентов. За счет индивидуального подхода к каждому клиенту показатель конверсии у брокера значительно выше, чем в банке или на площадках.

Работу через брокера также выбирают компании, у которых не хватает ресурсов в финансовом отделе. Благодаря высокой экспертизе и опыту, агент может взять на себя часть задач по оформлению документов и взаимодействию с банками. Зачастую брокеру передают на аутсорсинг всю работу по оформлению банковских гарантий.

Как мы видим, у каждого варианта есть свои преимущества. Компания может выбрать, каким путем пойти в зависимости от ситуации:

если речь идет о стабильном потоке заявок и есть планирование, то лучше работать через обслуживающий банк;

если лимиты в банке не позволяют или процесс оформления гарантий вызывает определенные сложности и отнимает много времени, то лучше работать через площадки;

если компания заходит в крупные для себя проекты или есть желание снять со своей бухгалтерии вопросы, касающиеся банковских гарантий, лучше работать через брокеров.

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