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Банковские гарантии

Отказ в получении банковской гарантии: основные причины

Расскажем о причинах, по которым банки могут отказать компании в получении банковской гарантии.
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Отказ в получении банковской гарантии: основные причины
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Банки проводят оценку клиента и заявки на банковскую гарантию по трем ключевым категориям: по финансовым показателям, наличию опыта исполнения аналогичных контрактов, а также соответствию паспорту (условиям) продукта.

Решение по заявке принимается исходя из совокупности причин, при этом универсальных требований нет, у каждого банка скоринг (оценка) происходит индивидуально.

Важно! При наличии сомнений в одобрении заявки рекомендуется не подавать заявку сразу во все банки, а начать с 3-5. При отказе в этих банках выяснить причину, а в новые банки подать с учетом этой причины (донести ее аналитику до того, как он сам это выявит).

Зачастую отказ в банке можно пересмотреть, если просто обсудить причину с аналитиком. 

Финансовые показатели

Основным финансовым показателем, который берется за оценку, является выручка компании за предыдущий отчетный год. Обороты за промежуточный квартал не имеют такой ценности, потому что не являются официальной информацией, так как квартальная отчетность компаниями не сдается. 

Первое, с чем сравнивают годовую выручку, это сумма банковской гарантии. Редкий банк возьмет на рассмотрение заявку, сумма которой выше выручки компании за год, в большинстве случаев это будет отказ. 

Оптимальной будет выручка, которая соответствует сумме контракта, по которому требуется банковская гарантия. Ну или размер выручки на уровне среднегодовой стоимости контракта.

Например, если сумма контракта 200 млн рублей, а срок 2 года, то среднегодовой будет 200/2 = 100 млн рублей

Немаловажным фактором также является положительная динамика по выручке в сравнении с аналогичным предыдущим периодом. Если будет сильное падение по выручке относительно предыдущего года, банки могут отклонить такую заявку, даже несмотря на то, что текущая выручка соответствует требованиям банка.

Что касается рентабельности компании, в последнее время список банков, которые рассматривают заявку с убытком по году, существенно расширился. Два-три года назад компания с убытком нигде не могла бы получить гарантию, только если у нее был бы поручитель другое юрлицо. В любом случае, банки будут просить пояснить причину наличия убытка.

Также одной из причин для отказа может быть низкая рентабельность или низкие чистые активы. Оценку этих показателей проводят относительно оборотов компании.

То есть у компании могут быть большие обороты, но рентабельность бизнеса низкая — тут у банка могут возникнуть вопросы. 

Рентабельность бизнеса для банков важна, потому что чистая прибыль имеет ключевое влияние на показатель чистых активов, а они в свою очередь отражают стоимость компании в целом.

При рассмотрении заявок в банке всегда исходят из худшего сценария: клиент не справится с контрактом, гарантия вскроется, контрагенты потребуют возмещения средств — за вычетом всех расходов у компании останутся только чистые активы, с которых она сможет расплатиться с убытками, в том числе с банком за вскрытую банковскую гарантию. 

Также камнем преткновения могут стать дебиторская и кредиторская задолженность, в большей степени последняя. Большая КЗ относительно валюты баланса будет говорить о том, что бизнес ведется «в долг».

Если заявка выходит за рамки экспресса, то есть сумма выше 50 млн рублей, аналитик будет изучать дебиторку и кредиторку, а именно обращать внимание на ее оборачиваемость и предмет наличия потерянных денег в случае, если сумма не оборачивается или контрагент прекратил деятельность.

Об этом ранее рассказали в телеграм-канале ВРВ-Консалтинг.

Опыт исполнения аналогичных контрактов

Что касается требований банков к опыту компаний, тут ситуация неоднозначная. Компания может иметь существенные обороты, которые формируются из большого портфеля контрактов.

Например, компания строит дороги на субподряде или многоквартирные дома — строительного опыта более, чем достаточно. Но эта компания ни разу не выполняла госконтракты — мнение банков на этот счет будет, что у компании нет опыта выполнения аналогичных контрактов.

Какие банки требуют, чтобы был аналогичный госконтракт (хотя бы на 70% от цены текущего контракта), какие по сумме равной банковской гарантии, какие на любую сумму один госконтракт. 

Многие клиенты задаются вопросом почему по мнению банка у них недостаточно опыта, ведь они победили в конкурсе, подтвердив свою квалификацию?

Дело в том, что по 44-ФЗ в качестве подтверждения опыта подходят договора, исполненные за последние 5 лет, а банки рассматривают портфель контрактов только за последние 24 месяца.

Объясняется это тем, что банки параллельно с опытом оценивают также и финансовое состояние компании исходя из показателей последних одного-двух лет.

Также банк отклонит заявку, если у компании есть опыт выполнения госконтрактов на аналогичную сумму, но предмет и виды работ отличаются. Например, текущий контракт на строительство школы (капитальное строительство), а ранее компания строила дороги. 

В целом, вопросы по наличию/отсутствию опыта решаются намного проще, чем финансовые.

Можно в письме-пояснении расписать стратегию и план исполнения контракта.

Возможно, имеется субподрядчик, который выполнит основной объем контракта; возможно, есть поручитель, который уже выполнял такого рода работы; есть возможность включить в оценку коммерческий договор или рассмотреть несколько контрактов совокупно. 

Другие причины отказа в выдаче банковской гарантии

К большой третьей категории, по которой банки производят оценку, относится соответствие паспорту продукта, требованиям банка к стоп-факторам

Несколько лет назад все банки рассматривали заявки только тех клиентов, срок существования которых составляет более 1 года. Сейчас можно встретить банки, которые берут в работу клиентов от 3 месяцев.

Также многие банки «обнуляют» опыт компании, если у нее недавно сменился учредитель — необходимо наличие исполненных контрактов при новом владельце. 

Среди банков также идет разделение на тех, кто работает или не работает с определенными регионами. Как правило, банки разделяются на тех, кто работает с компаниями из СКФО, Крыма и новых территорий.

С прошлого года банки тщательно изучают контракты на различного рода поставки, если производство иностранное — скорее всего будет отказ. 

Особо стоят такие факторы, как наличие текущих судебных дел и плохая кредитная история. Если с судами вопрос так или иначе можно решить/обсудить с банком, если их сумма не превышает 10-15% от размера выручки, а с плохой кредитной историей руководителя или учредителя вероятность отказа будет 95%. 

Прочитав эту статью может сложиться впечатление, что банки скорее отклонят заявку на банковскую гарантию, нежели одобрят.

Но чаще всего отказ поступит по совокупности причин (если отсутствуют стоп-факторы по третьей категории). В любом случае банки всегда открыты к диалогу и не меньше клиента заинтересованы в выдаче банковской гарантии. 

Опыт БРВ-Консалтинг позволяет в начале работы грамотно оценить ситуацию клиента и заявку.

Это позволит избежать лишней работы, подать заявку конкретно в те банки, которые готовы рассматривать такую заявку. К тому же фактор наличия посредника в переговорах с банком сыграет на руку.

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БРВ – Консалтинг

БРВ – Консалтинг

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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