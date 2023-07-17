Почему кредит для бизнеса через брокера выгоден во всех отношениях

На встречах с предпринимателями, когда встает вопрос о том, какие средства используются в бизнесе: собственные или заемные, чаще всего слышу что «приходится развиваться на собственные», так как «кредит получить это же сложно». Есть так же те, кто рассказывает о том, что получил кредит в банке на 30-50 млн., но это был очень сложный и тернистый путь, вряд ли мы снова обратимся в банк.

Часто такого рода процессы, как получение крупного кредита или банковской гарантии обнажают финансовый и бухгалтерский отделы, особенно если ранее не имели дел по такого рода вопросам с банками.

Но компания нанимала бухгалтерию не из этих побуждений, да и в целом вопросы, касающиеся кредитов и банковских гарантий, не совсем относятся к бухгалтерии.

Чем обусловлены негативные отзывы компаний о процессе получения кредита

Зачастую эти отзывы формируют у другой части предпринимателей стереотип о том, что «кредит получить это же сложно».

Для себя я отмечаю несколько причин, почему кредит получился сложным.

1. Во-первых, компания всегда обратится за кредитом в обслуживающий банк. А именно — к своему менеджеру в банке. Но он не является аналитиком и не обладает достаточным уровнем компетенций, которые требуются при работе с такими сделками, как кредиты на суммы от 30 млн. рублей.

В итоге весь процесс сбора документов и сопровождения сделки превращается в пересылку писем и запросов.

2. Второй причиной является то, что компания обратилась только в свой банк или в еще 2-3, которые «на слуху». То есть выбор банка исходил не из ключевых критериев «быстро» и «точно одобрят».

3. Компания не подключила к работе экспертов-консультантов. Когда компании необходимо выйти на новые рынки или запустить новое для себя направление, зачастую она обращается к консультантам, потому что у них есть опыт в этом вопросе, а у компании нет.

То же самое и с кредитами, если конечно компания не поставила процесс получения займов на поток.

Банковские гарантии, лизинг и кредит Для малого и среднего бизнеса Консультация

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У любой брокерской компании, которая выделяется своими компетенциями, всегда спрос будет превышать предложение. Потому что благодаря успешным кейсам ломается стереотип клиента и его окружения предпринимателей о том «кредит получить это же сложно».

Данный факт провоцирует брокерскую компанию совершенствовать процессы и идти по пути наименьшего сопротивления — обращаться в те банки, где выше вероятность одобрения и проще процесс сделки.

Работу с кредитами брокерская компания выстраивает по концепции «win-win-win» — то есть в плюсе все 3 стороны: клиент, банк и, конечно же, сам брокер.

Выгодой клиента является то, что, во-первых, компания получит требуемую сумму, а во-вторых, сделает это оперативно и с минимальной нагрузкой на финансовый отдел.

Для банка преимуществом является то, что поступает готовая упакованная заявка, многие процессы и вопросы по ней закрываются консультантом.

Брокерская компания рассчитывает на комиссию с успешной сделки, поэтому вся работа по кредитам выстроена так, чтобы повысить вероятность одобрения.

Как брокерская компания повышает вероятность одобрения

Из большого числа банков обращается в те, с которыми уже был успешный опыт работы, а также в те, которые отвечают ключевым требованиям каждого клиента — «быстро» и «чтобы не сложно».

Так как брокер выступает в сделке с экспертной стороны, это позволяет снимать многие вопросы, которые влияют на скорость движения заявки, а также на ее одобряемость.

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