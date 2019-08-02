ФНС не может собрать налоги с 800 тыс. участков и домов из-за нехватки данных

Налоговые органы не могут собрать налоги с 800 тыс. объектов недвижимости в России из-за отсутствия данных об их владельцах. Это следует из доклада Счетной палаты по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей, а также их административных центров.

Аудиторы выяснили, что значительное количество объектов налогообложения в этих двух регионах попросту не состоит на налоговом учете. Счетная палата отметила, что такая ситуация типична для страны и характерна для других российских регионов.

«Примерно по 800 тыс. земельных участков и объектов капитального строительства, о которых мы знаем, мы не можем исчислить налог, потому что у нас полностью отсутствуют данные о правообладателях либо присутствуют в недостаточном объеме», — отметила зам.главы ФНС Светлана Бондарчук.

Более подробно см. здесь:ФНС не собрала налоги с 800 тыс. участков и домов из-за нехватки данных