ФНС не может собрать налоги с 800 тыс. участков и домов из-за нехватки данных

Налоговые органы не могут собрать налоги с 800 тыс. объектов недвижимости в России из-за отсутствия данных об их владельцах. Это следует из доклада Счетной палаты по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей, а также их административных центров.
Аудиторы выяснили, что значительное количество объектов налогообложения в этих двух регионах попросту не состоит на налоговом учете. Счетная палата отметила, что такая ситуация типична для страны и характерна для других российских регионов.
«Примерно по 800 тыс. земельных участков и объектов капитального строительства, о которых мы знаем, мы не можем исчислить налог, потому что у нас полностью отсутствуют данные о правообладателях либо присутствуют в недостаточном объеме», — отметила зам.главы ФНС Светлана Бондарчук.
Более подробно см. здесь:ФНС не собрала налоги с 800 тыс. участков и домов из-за нехватки данных
Комментарий:
Этой проблеме уже очень много лет. Во всяком случае впервые я увидел попытки властей нашей Свердловской области выявить все объекты недвижимости в регионе еще ... в 2003 году! Не знаю как сейчас, но судя по вышепредставленному материалу "а воз и ныне там".
Кстати, я писал об это в блоге 7 лет назад (!), еще в феврале 2012 года (см. "Письмо ФНС навело на раздумья.. Как же они вознамерились вводить налог на недвижимость?").
Какая-то странная ситуация, чтобы в наш цифровой век, да почти миллион объектов "не оприходованы" для целей налогообложения?
Но с другой стороны, это может стать доводом к тому, что "надо всё местное и региональное налогообложение передать от ФНС местным и региональным налоговым органам", как уже ни раз намекали те же представители налоговых органов. Типа для фнс местные налоги - это мелко, пусть муниципалитеты и регионы собирают свои налоги. Вот и не знаю, что же лучше?