Календарь рассмотрения ГосДумой налоговых проектов в сентябре

На пленарном заседании 25 июля утвержден проект постановления ГосДумы № 757161-7 "О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 10 по 26 сентября 2019 года", согласно которому в сентябре будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению изменений в законодательные акты в сфере налогообложения и финансового права:
- О проекте федерального закона № 682417-7 "О внесении изменений в часть II НК РФ" (в части платежей, осуществляемых лицами, ведущими садоводство или огородничество) (принят в 1 чтении 15.05.19);
- О проекте федерального закона № 692202-7 "О внесении изменения в ст. 217 части II НК РФ" (в части освобождения от НДФЛ сумм материальной помощи студентам) (принят в 1 чтении 27.06.19);
- О проекте федерального закона № 711844-7 "О внесении изменения в ст. 33319 НК РФ в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования компенсаторного судебного средства правовой защиты от нарушений, связанных с необеспечением надлежащих условий содержания под стражей и в исправительных учреждениях" (рассмотрен Советом ГД 27.05.19);
- О проекте федерального закона № 749021-7 "О внесении изменения в ст. 35 Закона РФ "О таможенном тарифе" (об освобождении от вывозных таможенных пошлин нефти, вывозимой и иными лицами) (рассмотрен Советом ГД 15.07.19);
- О проекте федерального закона № 720839-7 "О внесении изменений в НК Р Ф и ст. 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть II НК РФ и отдельные законодательные акты РФ" (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики) (принят в 1 чтении 10.07.19);
- О проекте федерального закона № 750011-7 "О внесении изменений в НК РФ" (в части совершенствования налогового контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) (принят в 1 чтении 17.07.19);
- О проекте федерального закона № 327296-7 "О внесении изменений в ст. 741 НК РФ" (о банковских гарантиях, выдаваемых банками, в отношении которых утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства) (принят в 1 чтении 09.02.18)
- О проекте федерального закона № 466325-7 "О внесении изменений в часть II НК РФ" (в части освобождения от уплаты земельного налога отдельных категорий налогоплательщиков)(рассмотрен Советом ГД 23.05.18, 09.01.19)