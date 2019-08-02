Календарь рассмотрения ГосДумой налоговых проектов в сентябре

MaxC 44 ФЗ? ))) Да, его ждали....с содроганием.Теперь ждут изменений - с ещё большим содроганием...... Медведева «достали» недобросовестные подрядчики

MaxC Не только сотрудники КГБ. Ещё и все совзагранкомандированные. Традиция советских дипломатических ... Заклейте камеру на ноутбуке

id223397508 Выше написала кто производитель той курицы, что лежит у нас во всех Пятерках области. Если Вас ус... Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

Елена_N Умиляет меня наше правительство... Сначала установить такие правила игры, благодаря которым имеем... Медведева «достали» недобросовестные подрядчики

Над.К А в каком месте передернуто? Выше прям соловьем разливаются о том, какие хорошие продукты у мелко... Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

Над.К Но вы зачем-то упорно приводите примеры с описанием того, что именно сеть Пятерочка виновата в то... Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

MaxC Пошив одежды для собак - собственного йорка (и не собственного тоже) в качестве модели использова... Предприниматель, пес и кот: когда бизнесмены могут использовать животных

daigo Советов аттестованных инженеров по информационной безопасности никто не спрашивал - что характерн... Заклейте камеру на ноутбуке

daigo Даю совет всем параноикам :)В советское время сотрудники КГБ (и не только они) в качестве защиты ... Заклейте камеру на ноутбуке

Nаdine да ничего я не хочу доказать :)))) конец рабочей недели, срочных дел вроде нет... развлекаюсь си... Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

id223397508 У Пятерки изначально низкое качество курицы. А уж в маленьких магазинах протухшие просто честно в... Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

id223397508 Грубовато и передернуто. И с качеством у ИП бывает по разному, и враньё и у крупняка и у мелочи б... Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

lubezniy Не суть; их просто не допускают до "приличного" помещения. :)... Заклейте камеру на ноутбуке

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Над.К Ничего, что у некоторых расходы по 90% от выручки, а у кого-то их может не быть практически вообщ... Бизнес против отмены ЕНВД

Над.К Ну да, конечно, только Пятерочка покупает курогрудь у той самой птицефабрики и только в этом мага... Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

Nаdine Недобросовестные подрядчики - это хорошооооо. Знакомая работает в московском метро. Она такие инт... Медведева «достали» недобросовестные подрядчики

Nаdine Короче, очень быстро всем стало ясно, что виновен в аварии "шишка" из лукойла, и, когда (сюрприз!... Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

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Nаdine В совсем-совсем приличных местах телефоны на входе сдаются охране :D точнее, помещаются в железн... Заклейте камеру на ноутбуке

Stixx Отказались бы от ОСНО, оставили бы единую систему налогообложения, типа, 10-15-20% (или сколько м... Бизнес против отмены ЕНВД

lubezniy В совсем приличных местах телефоны полагается вообще оставлять в приёмной.... Заклейте камеру на ноутбуке

Nаdine Не думаю, а знаю :) Кургрудку из большинства магазинов едят даже мои домашние звери, не говоря ... Отмена ЕНВД – это благо для экономики?

nnikolay Сейчас СНИЛС работодателю не надо получать в пфр? Зеленые бумажки отменили? Пфр присылает электро... Как оформить СНИЛС сотруднику, которого постоянно нет на месте

Stixx Ну, это из той же оперы, что и слова Путина про интырнет, который им не нужон: "Они же там сидят,... Заклейте камеру на ноутбуке

titova-tlt Интересно какое расстояние безопасное, чтобы убрать телефон подальше? Про камеру давно все поняли... Заклейте камеру на ноутбуке