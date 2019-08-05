Дню налогового консультанта посвящается... «Стенал тут Пушкин..»

Вчера, 4 августа , тихо и спокойно прошел День налогового консультанта, неофициальный праздник тех, кто системно и профессионально работает с налогами и помогает отечественным налогоплательщикам разбираться в море фискальных вопросов и проблем.

Почему 4 августа?

А потому что именно 4 августа 2000 года постановлением Минтруда России № 57 было внесено дополнение в Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, касающееся новой квалификационной характеристики «Консультант по налогам и сборам». В нем предусмотрены должностные обязанности консультанта по налогам и сборам и требования к его квалификации. На сегодняшний день постановление является практически единственным нормативным документом, регулирующим деятельность налоговых консультантов.

К сожалению, стихов про налоговых консультантов почти и нет, поэтому позволю себе вписать свою именную поэтическую строчку в книге истории российского налогового консультирования.

Это стихотворение, я написал очень давно, еще в далеком 2005 году перед новым 2006 годом, и прочитан его впервые в конце декабря 2005 года перед нашими клиентами «Налогового клуба». Сегодня я публикую немного модифицированный вариант, который сложился с учетом сегодняшнего дня.

«Стенал тут Пушкин…»

Не дорого ценю я громкие права,

От коих не одна кружится голова.

Я не ропщу о том, что отказали боги

Мне в сладкой участи оспоривать налоги…

(А.С. Пушкин "Из Пиндемонти")

Стенал тут Пушкин, что не дали Боги,

Ему по сладкой участи оспаривать налоги.

Поэт был прав, но если честно,

Читать сии стихи мне лестно.

Ведь вот уже как 20 лет

Мы с фирмою в трудах, в рутине,

В законах липкой паутине,

Спасаем добрый люд от бед.

И не ропщи в стихах, о, Пушкин,

В превратной милости Богов.

И не взывай в морях и суше,

Сердца жечь прелестью слогов.

Я не пророк, но в жадности фискалов,

Преграду выставлю свою.

Огонь налоговых пожаров

Потушим мы. Всегда в строю.