Мнение Верховного Суда о начислении пени при переплате по авансовым платежам





СКЭС Верховного Суда РФ вынесена «мотивировка» по вопросу начисления пени при переплате по аванс/платежам (дело № А40-188022/2017)

24 июля Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ был рассмотрен вопрос о правомерности начисления декларанту пени в ситуации, когда на дату возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин у общества имелась переплата по авансовым платежам.

Дело рассмотрено в пользу декларанта (Определение ВС РФ от 25.08.2019 № 305-ЭС19-7439 по делу № А40-188022/2017).

Фабула дела : при ввозе товара на таможенную территорию РФ общество задекларировало его, присвоив соответствующий классификационный код. По результатам ведомственного контроля Центральная энергетическая таможня отменила решения таможенного поста, что повлекло увеличение ставок вывозных таможенных пошлин и подлежащих уплате сумм таможенных платежей. В адрес общества выставлено требование об уплате пени на общую сумму 29 389 322 руб. 94 коп.

При этом на дату возникновения обязанности по уплате таможенных пошлин у общества имелась переплата по авансовым платежам на счетах Федерального казначейства, превышающая размер подлежащих уплате вывозных таможенных пошлин.

Арбитражные суды I инстанции и АС МО признали требование таможенного органа законным исходя из того, что наличие переплаты по авансовым платежам не может рассматриваться в качестве факта исполнения плательщиком обязанности по уплате таможенных платежей. Денежные средства, уплаченные в качестве авансовых платежей, являются имуществом лица, внесшего данные авансовые платежи, и не могут рассматриваться в качестве таможенных платежей либо денежных средств, внесенных в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов до тех пор, пока лицо не сделает распоряжение об этом таможенному органу, либо таможенный орган не обратит взыскание на авансовые платежи в порядке, установленном ТК ТС.

СКЭС ВС РФ отменила решения судов I инстанции и АС МО, оставив в силе постановление суда апелляционной инстанции. Экономколлегия указала, что авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей уплачиваются с присвоением им соответствующего кода бюджетной классификации и учитываются как отдельный вид доходов федерального бюджета с момента их поступления на счета Федерального казначейства. То обстоятельство, что идентификация авансовых платежей применительно к исполнению обязанности по уплате конкретных таможенных платежей производится после поступления соответствующего распоряжения об использовании авансовых платежей со стороны плательщика или по инициативе таможенного органа, не означает, что до момента распоряжения авансовыми платежами соответствующие денежные средства не находились в казне и не использовались государством при кассовом исполнении федерального бюджета.

В этой связи СКЭС ВС РФ признала правильным вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований для начисления обществу пеней, поскольку на момент возникновения обязанности по уплате таможенных платежей в федеральном бюджете находились авансовые платежи, поступившие от заявителя, превышающие по своему размеру величину произведенных обществу доначислений, то есть состояние расчетов свидетельствовало об отсутствии потерь бюджета.