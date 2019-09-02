Минфин и ФНС обсуждают преимущества налогового мониторинга для малого и среднего бизнеса

Я думаю, что это будет не "мониторинг", это будет настоящий "аутсорсинг у налоговой". А что, может для кого-то это будет нормальный выход, но тогда придется менять многое во взаимоотношениях малого бизнеса и фискальных властей.

Сейчас подключиться к налоговому мониторингу могут компании, годовой оборот которых превышает три миллиарда рублей, а сумма ежегодно уплачиваемых налогов - 300 миллионов. Смягчение этих требований обсуждают Минфин и ФНС. Согласно последним сведениям, планку могут понизить до двух миллиардов и 200 миллионов рублей соответственно.

Причем два миллиарда рублей - это граница, отделяющая крупный бизнес от среднего. Малыми же считаются компании с оборотом до 800 миллионов рублей. По мнению ряда экспертов, субъектам МСП тоже следуют предоставить доступ к налоговому мониторингу. Особенно это актуально в свете продления так называемых надзорных каникул в отношении малых и средних предприятий до конца 2021-го.

В целом по стране действующий оборотный и налоговый порог могут перешагнуть чуть более 1,8 тысячи компаний.

Как показала практика, трудозатраты хозяйствующих субъектов на сопровождение инспекций

благодаря налоговому мониторингу сокращаются более чем на треть, а сроки налогового контроля - в четыре раза. Однако финансовые "входные барьеры" стоят даже перед крупным бизнесом. Сейчас дистанционным инструментом взаимодействия с налоговиками пользуются всего 44 компании из 1,8 тысячи. Это крупнейшие российские холдинги, которые обеспечивают более 12 процентов всех налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Как полагают эксперты, если государство заинтересовано в расширении системы налогового мониторинга, необходимы какие-то субсидии малым и средним предприятиям на установку программного обеспечения, подготовку сотрудников. Пока же этот механизм, если говорить о субъектах МСП, может заинтересовать разве что инновационные компании. В том числе те, которые сами занимаются разработкой программного обеспечения.

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