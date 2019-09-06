ФНС повысила эффективность угольной и лесной промышленности. Какие следующие отрасли на очереди?

ФНС выпустила обзор судебной практики по налоговым спором с учетом «отраслевой спецификой» (угольная и лесная промышленность). Интересный подход, хотя без сомнения, эффективность налогового контроля от такого "отраслевого углубления" повышается. Какие следующие отрасли на очереди?
ФНС России письмом от 12.07.2019 № КЧ-4-7/13613 направила обзор по спорам налоговых органов с лицами, осуществляющими деятельность в угольной промышленности и лесопромышленном комплексе. В частности, отмечено, что по судебным делам с указанными хозяйствующими субъектами имеется общая категория споров, в которых налоговыми органами доказывается получение налогоплательщиками незаконной налоговой экономии.
Основная масса споров данной категории основана на предоставлении налоговыми органами доказательств отсутствия реальных хозяйственных операций с контрагентами проверяемого лица. Примерами таких споров могут быть дела № А27-27091/2016 (Определение ВС РФ от 27.04.2018№ 304-КГ18-3828), № А27-1222/2017 (Определение ВС РФ от 13.03.2018 № 304-КГ18-581), № А27-19753/2017 (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.06.2018).
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Комментарий от А.В. Брызгалина:
Налоговое ведомство уже достаточно давно не только обдумывает, но и активно внедряет отраслевой принцип для повышения эффективности налогового контроля. Достаточно вспомнить отраслевые межрегиональные инспекции по «крупнейшим» и то обстоятельство, что в структуре этих инспекций находились особые экспертные подразделения и специалисты. Считается, что в каждой отрасли нашей экономики есть некая специфика, знание и учет которых, позволяют более продуктивно проверять налогоплательщиков, которые, пользуясь слабым знанием их деятельности конкретными налоговыми инспекторами, способны уклоняться от уплаты налогов и «прятать» свои грешки.
Однако «отраслевые» обзоры судебной практики по налоговым спорам, дело довольно-таки новое. Тем более, что читая настоящий обзор видишь, что больше половины споров, в частности по той же «реальности», лишены какой-то особой «угольной» или «лесной» специфики. Ведь проблемы с «реальности операций» могут возникнуть практически в любой сфере деятельности и проблема эта скорее межотраслевая.
Однако, без сомнения, аспект «специфики производства» в обзоре представлен.
Можно также предположить, что ФНС и дальше будет применять и развивать подобную практику для того, чтобы лишать хитрых налогоплательщиков их «отраслевых преимуществ», поэтому не удивляюсь, если мы в скором времени увидим и другие подобные обзоры, касающиеся других сфер и сегментов экономики.