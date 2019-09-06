ФНС повысила эффективность угольной и лесной промышленности. Какие следующие отрасли на очереди?

ФНС выпустила обзор судебной практики по налоговым спором с учетом «отраслевой спецификой» (угольная и лесная промышленность). Интересный подход, хотя без сомнения, эффективность налогового контроля от такого "отраслевого углубления" повышается. Какие следующие отрасли на очереди?

ФНС России письмом от 12.07.2019 № КЧ-4-7/13613 направила обзор по спорам налоговых органов с лицами, осуществляющими деятельность в угольной промышленности и лесопромышленном комплексе. В частности, отмечено, что по судебным делам с указанными хозяйствующими субъектами имеется общая категория споров, в которых налоговыми органами доказывается получение налогоплательщиками незаконной налоговой экономии.

Основная масса споров данной категории основана на предоставлении налоговыми органами доказательств отсутствия реальных хозяйственных операций с контрагентами проверяемого лица. Примерами таких споров могут быть дела № А27-27091/2016 (Определение ВС РФ от 27.04.2018№ 304-КГ18-3828), № А27-1222/2017 (Определение ВС РФ от 13.03.2018 № 304-КГ18-581), № А27-19753/2017 (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 28.06.2018).

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