Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ направила на новое рассмотрение дело о вознаграждении юриста

Почему-то только сейчас увидел это дело (хотя оно майское) и спешу разместить его для коллег. Вот ведь не думал, что "борьба с судебными расходами" чуть не привела к поддержке недобросовестных клиентов.

Судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ был рассмотрен иск представителя по гражданскому делу о взыскании с клиента суммы вознаграждения за оказанные юридические услуги. Дело направлено на новое рассмотрение (Определение ВС РФ от 21.05.2019 № 49-КГ19-10).

Фабула дела : истец (поверенный) совместно с другим поверенным в рамках заключенного договора поручения оказал ответчику (доверителю) следующие услуги: консультирование по вопросам правоприменительной практики в связи с предстоящим судебным процессом (50 000 руб.), составление искового заявления о признании лица прекратившим право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учёта (50 000 руб.), представительство в суде (100 000 руб.). Сумма вознаграждения истца составила 100 000 руб. Невыплата вознаграждения послужила причиной предъявления иска в суд.

Снижая размер вознаграждения до 10 000 руб. суд с учётом общепринятых критериев оценки и сопоставления стоимости аналогичных услуг, оказываемых на территории Республики Башкортостан, пришёл к выводу о том, что размер вознаграждения определённый сторонами в договоре поручения явно не соответствует совершённым поверенным действиям, значительно превышает стоимость аналогичных услуг, указав на недопустимость злоупотребления правом.

Проверяя законность решения городского суда, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан, учитывая категорию и сложность гражданского дела, объём выполненной поверенным работы, продолжительность рассмотрения дела в суде, количества судебных заседаний, пришла к выводу об увеличении размера вознаграждения до 30 000 руб.

Судебная коллегия Верховного Суда РФ направила дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указав, что материалы дела не содержат доказательств, на основании которых суд мог сделать вывод о стоимости услуг, аналогичных оказанных истцом ответчику, в среднем по Республике Башкортостан, данные обстоятельства судом не устанавливались и не исследовались. Не согласился Верховный Суд и с суждением суда апелляционной инстанции о том, что в данном деле суд вправе определить разумные пределы расходов с учётом конкретных обстоятельств дела, объёма, сложности и продолжительности рассмотрения, степени участия в нём представителя, а также сложившегося уровня оплаты услуг представителя по представлению интересов доверителя в гражданском процессе. Между участниками настоящих правоотношений сложились договорные правоотношения, регулируемые положениями ГК РФ о поручении, вопрос о взыскании судебных расходов по конкретному рассмотренному гражданскому делу перед судом не ставился и не рассматривался.