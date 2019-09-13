Две аудиторские СРО решили объединяться. Сообщество, скорее, выиграет, но конкуренцию мы теряем

По мне, конечно, конкуренция лучше... Но когда под угрозой вообще существование огромной части российского аудиторского сообщества, то конечно, объединение может стать решением...

Состоялась закрытая встреча руководства Российского союза аудиторов (РСА) и ассоциации аудиторов «Содружество» (ААС) с участием крупнейших компаний — членов этих саморегулируемых организаций. На ней в закрытом режиме обсуждались условия объединения двух СРО. На встрече было принято решение, что объединение пройдет «на равных». В итоге СРО будет одна, с единым руководителем, но с двумя офисами и двумя сопредседателями правления, а также двумя сметами.

О планах объединения по принципу слияния обе СРО сообщили еще летом, однако в июле переговоры усложнились.

Ситуация разрешилась отчасти благодаря активности аудитора Андрея Корешкова, который нашел в РСА «мертвые души» — ликвидированные юрлица, числящиеся среди членов СРО. Исключение их привело бы к нарушению РСА критерия численности по юрлицам. Андрей Корешков не хотел мириться с нарушениями в своей СРО, требовал через суд лишения ее статуса саморегулируемой организации, направлял письма в Минфин, Следственный комитет, иные инстанции.

Суд с РСА аудитор проиграл, но развитая им деятельность подтолкнула РСА энергичнее избавляться от «мертвых душ». В итоге, по данным Минфина, на 27 августа у РСА оказалось 1995 компаний-членов (по закону должно быть не менее 2 тыс.).

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