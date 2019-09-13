В ГосДуму внесены законопроекты о радикальных мерах по борьбе с коррупцией

Серьезный законопроект... Но вот у меня такое предчувствие, что его не пропустят....

19 июля группа депутатов ГосДумы от «Справедливой России» (С.М. Миронов, О.Н. Епифанова, М.В. Емельянов, В.К. Гартунг, И.А. Аннанских, Е. Г. Дропеко, А.А. Ремесков, А.В. Чипой, О.А. Нилов, О.А. Николаев, В.В. Белоусов, В.Г. Газаев, А.Н. Грешневиков, С.И. Крючеком, Г.С. Омаров, Н.И. Рыжак, Ф.С. Тумусов, А.В. Терентьев, О.В. Шеин) внесла в ГосДуму 2 законопроекта, направленные на борьбу с коррупцией.

Первый законопроект № 757818-7 «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ в части введения понятия незаконного обогащения и иных мер, направленных на противодействие коррупции»;

Второй законопроект № 757870-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ в части введения понятия незаконного обогащения и иных мер, направленных на противодействие коррупции».

В частности предлагается, внести в УК РФ новую ст. 290.1 «Незаконное обогащение», под которым будет пониматься:

значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов;

крупное превышение стоимости активов, которые есть у этого физического лица или у членов семьи над размером его официальных доходов.

Если у чиновника стоимость его активов превышают на 5 млн руб., чем те деньги, которые он задекларировал, то в этом случае такого чиновника накажут штрафом в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет. Или, вместо пятикратного штрафа, лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере не менее 1/2 суммы незаконного обогащения.

За то же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность или государственную должность субъекта РФ (или если это глава местного самоуправления), будет штраф до десятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать эту должность на срок до 3 лет. Или другой вариант наказания – лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере не менее 2/3 суммы незаконного обогащения. То есть либо десятикратный штраф либо три года отсидел и 2/3 у тебя активов отняли.

Также вносятся изменения в КоАП, в частности, согласно новой ст. 19.35 КоАП РФ превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица в случае, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, наказывается дисквалификацией на срок от двух до трех лет.