День Святого - покровителя налоговиков, налоговедов, финансистов, бухгалтеров и т.д.

21 сентября 2010 года - День Святого апостола Матфея - покровителя налоговиков, налоговедов, финансистов, бухгалтеров и т.д.

Римский мытарь Левий Матфей (Святой апостол Матфей) объявлен покровителем налоговых органов едва ли не во всех странах мира, в том числе и в России (с ноября 2000 года).

Кроме налоговиков Святой апостол Матфей считается покровителем всех тех, кто так или иначе связан с финансами: таможенников, налоговедов, финансистов, бухгалтеров и биржевых брокеров.

Поздравляем всех тех, кто в силу своей профессии связан с налогами финансами и желаем профессиональных успехов на выбранном поприще!