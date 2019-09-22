День Святого - покровителя налоговиков, налоговедов, финансистов, бухгалтеров и т.д.

21 сентября 2010 года - День Святого апостола Матфея - покровителя налоговиков, налоговедов, финансистов, бухгалтеров и т.д.
Римский мытарь Левий Матфей (Святой апостол Матфей) объявлен покровителем налоговых органов едва ли не во всех странах мира, в том числе и в России (с ноября 2000 года).
Кроме налоговиков Святой апостол Матфей считается покровителем всех тех, кто так или иначе связан с финансами: таможенников, налоговедов, финансистов, бухгалтеров и биржевых брокеров.
Поздравляем всех тех, кто в силу своей профессии связан с налогами финансами и желаем профессиональных успехов на выбранном поприще!
Немного истории:
Сборщиков податей в казну Римской империи в древней Иудее называли мытарями и, мягко говоря, не любили. Считали их изменниками, а общение с ними почитали грехом и скверной. Не зря слова мытарство, мыкаться обозначают неприкаянность, отверженность.
Иисус допускал возможность попадания мытаря в рай, подчеркивая этим, что милости Божией достоин и вконец пропащий при условии его полного раскаяния. Также интересно отметить, что встретив Иисуса, Матфей "бросил все", т.е. фактически ушел с государственной службы и таким образом, совершил должностное преступление.
Однако вера Матфея была намного сильней и выше долга перед властями.