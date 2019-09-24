Что такое "Коропоративные стандарты социальной ответственности" и почему это новое направление в государственном регулировании бизнеса

Корпоративные стандарты социальной ответственности (КСО) - тема во многом еще непонятная и странная, но похоже, что Правительство намерено довести ее до конца.

Даже специалисты мало что слышали о КСО, поэтому неизбежно возникают вопросы, что это такое и зачем они нужны бизнесу и власти? Поэтому сегодня я размещаю небольшую статью, подготовленную для наших клиентов Жанной Дмитриевной.

Впервые в России заговорили о корпоративной социальной ответственности в конце 90-х. В эти годы бурно обсуждались международные стандарты и гармонизация наших стандартов учета с зарубежными. Мы стали публиковать свою годовую отчетность, демонстрировать открытость, но совсем не заметили, что поведение нашего бизнеса не совсем адекватно.

Появились ролики и карикатуры про наших бизнесменов. Появились чудовищные недоплаты в бюджет, задолженность по заработной плате. Разразились коррупционные скандалы… Почему это происходит?

И тут некоторые эксперты робко стали говорить о некой социальной ответственности бизнеса. Вспомнили, что согласно Конституции государство у нас социальное..

Но только сейчас появились первые реальные шаги в этом направлении.

Так, в мае появилось Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2017 № 876-р "Об утверждении Концепции развития публичной нефинансовой отчетности и плана мероприятий по ее реализации".

С этого момента внедрение Корпоративных социальных стандартов стало неизбежно (кстати, мы уже писали об этом в блоге, см. здесь).

Итак: КСО – это концепция, согласно которой хозяйствующий субъект принимает на себя добровольно ответственность за влияние на заинтересованные стороны.

Мудрено конечно, но если проще, то это какую долю предприятие занимает в экономике и жизни города, региона.

Принципы: 1. Инновации, как же без них… Но в контексте КСО это большое преимущество. Это объяснение, почему наша продукции или услуга необходима. 2. Экономия – это самый простой плюс, который получает компания, внедрившая КСО. Потому что внутренний контроль, еще никому не помешал… 3. Позиционирование продукции/услуги. С недавнего времени стало модно говорить об экологически чистой продукции. Позиционирование предприятия как применяющего ресурсосберегающие технологии и выпускающего нетоксичную продукцию, способствует увеличению продаж 4. Перспективное мышление. КСО помогает смотреть на долгосрочные интересы компании и поддерживать ее устойчивое развитие. Помогает анализировать и делать выводы о развитии компании не только на несколько кварталов вперед, но на несколько десятков лет. 5. Участие клиента. Использование КСО поможет вам во взаимодействии с клиентами. Рекламные компании, нацеленные на то, чтобы рассказать о чем то важном (о волонтерстве например), могут использоваться для того, чтобы поговорить с вашими клиентами. Этот инструмент недооценен многими компаниями, но он отлично работает. 6. Участие сотрудников. Если ваши сотрудники не знают, что конкретно происходит в вашей организации, вы можете упустить экономические возможности. Крупные компании обычно создают рабочие группы, нацеленные на создание стратегий устойчивого развития и пояснения всем в компании, что же такое КСО. Небольшие компании просто предлагают сотрудникам ряд действий в области КСО, чтобы показать им, как важна социальная работа для устойчивого развития.

Это коротко о КСО. Но обращаю внимание, что принятие КСО – не панацея от всех бед. КСО – это способ «очеловечить» экономику, снять социальную напряженность и сделать понятными действия руководителей всех уровней.