Обновлен регламент ФНС об информировании налогоплательщиков (42 стр. мелким шрифтом! )

Ничего себе регламент - 42 страницы мелким шрифтом! А нормального ответа от налоговиков еще и не допросишься.
Приказом ФНС РФ от 08.07.2019 № ММВ-7-19/343@ утвержден Административный регламент ФНС по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о действующих налогах, сборах и страховых взносах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций (расчетов).
Согласно регламенту, предоставление указанных госуслуг осуществляется в следующие сроки:
- индивидуальное информирование на основании устных запросов - в день обращения; письменных и электронных запросов - в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса (срок может быть продлен);
- индивидуальное информирование о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам на основании запросов в письменной и электронной форме - в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса;
- индивидуальное информирование об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на основании запросов в письменной и электронной форме - в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса;
- прием налоговой декларации (расчета), представленной: на бумажном носителе лично в налоговый орган - в день представления; на бумажном носителе по почте - в день получения декларации налоговым органом; в электронной форме - в течение одного рабочего дня со дня получения декларации налоговым органом;
- прием налоговой декларации по НДФЛ, представленной через МФЦ, - в день ее получения МФЦ.
Госуслуги предоставляются без взимания госпошлины или иной платы.
Более подробно см. здесь.