Обновлен регламент ФНС об информировании налогоплательщиков (42 стр. мелким шрифтом! )

leo_cheri по факту у меня такое было. Фирма только открылась в декабре, и на расчетный счет еще ничего не п... Зачем вам вообще напрягаться? ИФНС успешно приняла абсурдный отчет

mr_chronos Да, вброс это всё, у меня вообще фискальный регистратор + мобильный телефон... Кнопочные кассы скоро уйдут с рынка

topalov Заголовок, конечно, броский, но не информативный.И перечень должностей в организациях госсектора ... С 1 октября бухгалтерам поднимут зарплату

Огурец Корнишонов Прямо в точку! Вот именно - обваливают рынок! Налоговики запугивают проверками касс

topalov Чеки эти прекрасно выцветают и будучи подшитыми в дела. Недавно открыл и ужаснулся))))Поэтому при... Куда послать подотчетника, который принес выцветшие чеки

Котища на офиц праздники реально отдыхаешь больше, чем в отпуске - никто (фнс) от тебя ничего не хочет... В Госдуме предложили праздники отменить, отпуск удлинить

Anka-1 Видела нулевой баланс. В балансе только нули. Делала аутсорсинговая фирма из центра Москвы. На во... Зачем вам вообще напрягаться? ИФНС успешно приняла абсурдный отчет

Natali Kr И вот представляете - государство то само никак не сможет узнать куда же направился бывший госслу... Что обязан сделать работодатель, если оформляет бывшего госслужащего

mmur А если все эти пункты в трудовом договоре указаны, кроме, наверное, порядка приема и увольнения, ... Пять моментов, за которые вас оштрафуют трудовые инспекторы

bestiya7460 и пройти семь кругов ада, чтобы в принципе ее оформить, банки то особо не хотят с государством де... Почему льготная ипотека ни разу не льготная

Бабловед К сожалению этот маразм нарастает, а мы никак этому не сопротивляемся, а только приспосабливаемся... Пять моментов, за которые вас оштрафуют трудовые инспекторы

bestiya7460 у меня вот нет кредитки и вообще она не нужна, это вон в загранице их обязывают жить в кредит, да... Отменят банковские комиссии за переводы с карту на карту

bestiya7460 в рамках одного региона не берет, а в другой регион 1% от суммы перевода не более 1000р... Отменят банковские комиссии за переводы с карту на карту

bestiya7460 По логике ФЗ-115 у нас все в стране покупается и продается преступным путем, я вот баба Ванга что... Компании обяжут бить себя по рукам по 115-ФЗ

реалистка66 При проверке контрагентов, выясняется у каждого второго то 1 сотрудник то 2, с кем работать тогда... Компании обяжут бить себя по рукам по 115-ФЗ

Алейда Вот это мне нравится прям)Эти чеки выцветают через полгода, так что подотчетное лицо не слишком в... Куда послать подотчетника, который принес выцветшие чеки

TLBuh а вот у меня нет валюты и мне все равно, нет денег - нет проблем ))) И если появится, то точно в ... Банки-жадюги протаскивают грабительские поправки в ГК РФ

TLBuh очень много таких "бухгалтеров", я раз двадцать точно таких встречал, основная их задача при этом... Зачем вам вообще напрягаться? ИФНС успешно приняла абсурдный отчет

isvlabs а ещё больше чёрного нала проходит через руки тех, кто вообще не зарегистрирован ни ИП, ни самоза... Налоговики запугивают проверками касс

isvlabs странная статья. явно рекламная или заказная от тех же МТС-касс.практически любая кнопочная автон... Кнопочные кассы скоро уйдут с рынка

blaster42 этому маразматику старому давно на пенсии пора внукам своим указывать, где горшок стоит. А он все... В Госдуме предложили праздники отменить, отпуск удлинить