ФНС исключает Великобританию и ее оффшоры из АОФИ

ФНС опубликовала на regulation.gov.ru проект приказа, включающий в перечень государств, с которыми РФ осуществляет автоматический обмен финансовой информацией(АОФИ), Панаму и Израиль и исключающий из него популярные для финансовых вложений из России Великобританию и британские оффшоры — острова Мэн, Гернси и Джерси.

Документ вносит изменения в действующий перечень, утвержденный приказом ФНС от 04.12.2018 г. (№ММВ-7–17/784@),— после его подписания в перечне участников автоматического информобмена останется 88 юрисдикций.

Прекращение автоматического обмена данными означает, что на российских резидентов — держателей зарубежных счетов в Великобритании и трех офшорах не распространится и отмена с 2020 года ограничений валютного контроля.

Они по-прежнему будут обязаны представлять налоговикам ежегодные отчеты о движении средств по зарубежным счетам под угрозой штрафа по ст. 15.25 КоАП.

Более подробно см. здесь.

Необходимо отметить, что прекращение АОФИ не означает вообще полного отказа от обмена информации, например по разовым запросам сторон. Такой вариант обмена информации по конкретным ситуациям – сохраняется.

О возможных причинах отказа Великобритании от АОФИ можно почитать здесь.