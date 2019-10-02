Президент РФ подписал несколько законов о налогах и о бизнесе. Обратите внимание на 325-ФЗ

И вновь законы подписываются Президентом в выходной день... Законов несколько и первый, самый большой, 325-ФЗ, конечно же потребует отдельного анализа и осмысления. Причем мы его уже вовсю анализируем и заключения по этому поводу клиентам пишем (на прошлой неделе я публиковал два материала, по налогу на имуществу организаций и по НДФЛ).

Кстати, несуразность с "кадастровым налогообложением ВСЕЙ недвижимости" так и не разрешилась и сейчас непонятная норма уже часть НК РФ.

Итак.

29 сентября 2019 года, Президент РФ подписал несколько федеральных законов, которым в НК РФ вносятся изменения и и дополнения.

… о многочисленных поправках в части I и II НК РФ

29 сентября Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный закон № 325-ФЗ «О внесении изменений в части I и II НК РФ», которым:

физлицам предоставлено право представлять налоговую декларацию по НДФЛ и иные документы (информацию) на бумажных носителях через МФЦ, а также право получать от налоговых органов документы через такие центры;

допускается информирование налогоплательщиков о наличии недоимки и (или) задолженности посредством СМС-сообщений;

физлицам предоставлено право на зачёт единого налогового платежа в счёт исполнения обязанности по уплате НДФЛ;

установлено, что вынесение решения о взыскании задолженности по налогам и страховым взносам за счёт денежных средств на банковских счетах налогоплательщиков-организаций, ИП и налоговых агентов возможно, если сумма задолженности, подлежащая взысканию, превысит 3000 руб.;

налогоплательщикам-организациям предоставлено право на замену ареста имущества на банковскую гарантию или поручительство третьих лиц;

установлена обязанность организаций в течение года направить в налоговый орган сообщение о наличии транспортных средств или земельных участков, если налоговый орган в предыдущий налоговый период не прислал сообщение об исчисленной сумме транспортного или земельного налога на данные объекты;

закреплены нормы, направленные на совершенствование механизма разрешения споров, возникающих при применении налоговыми органами договаривающихся государств положений соглашений об избежании двойного налогообложения;

дополнен перечень доходов, не учитываемых при определении прибыли КИК (доходы в виде дивидендов заменены на доходы, поименованные в п. 1 ст. 309 НК РФ);

уточнены нормы, регулирующие порядок применения НДС при вывозе припасов, а также при реорганизации организаций;

предусмотрен особый порядок учета прибыли (убытков) при реорганизации организаций. Если реорганизация проведена с целью минимизации налогов, правопреемнику откажут в признании накопленных убытков реорганизуемых компаний;

на год продлена норма, согласно которой только половина прибыли текущего периода может быть уменьшена на убытки прошлых лет;

расширен перечень объектов, облагаемых с кадастровой стоимости по налогу на имущество (подп.4 п.1 ст. 378.2 НК РФ). Вместо жилых домов и жилых помещений указано: «жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здание, строение, сооружение, помещение»;

по НДФЛ устанавливается, что доначисленные по итогам налоговой проверки и уплаченные налоговым агентом суммы НДФЛ не признаются доходами физических лиц; российские организации и ИП, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, признаются налоговыми агентами; в случае непредставления физлицом декларации в отношении доходов, полученных от продажи недвижимого имущества, налоговый орган вправе на основе имеющихся у него документов (сведений) о таких доходах и налогоплательщике исчислить подлежащую уплате сумму налога; уточняются правила представления отчетности по НДФЛ и уплаты сумм налога организациями, имеющими несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального образования и др.

Изменения касаются также налогообложения земельным налогом, УСН, ПСН, торговым сбором и страховыми взносами.

… об освобождении от НДС воздушных судов

29 сентября Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный закон № 324-ФЗ «О внесении изменений в ст. 24-2 части I и часть II НК РФ»

Федеральным законом освобождается от налогообложения НДС ввоз на территорию РФ и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ.

Кроме того, освобождается от налогообложения НДС ввоз авиационных двигателей, запасных частей, используемых для строительства, ремонта и (или) модернизации на территории РФ гражданских воздушных судов, а также ввоз печатных изданий, опытных образцов, необходимых для разработки и (или) испытания гражданских воздушных судов и авиационных двигателей.

Федеральным законом устанавливается ставка по НДС в размере 0 % при реализации гражданских воздушных судов, зарегистрированных (подлежащих регистрации) в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, работ (услуг) по строительству гражданских воздушных судов, а также услуг по их передаче в аренду (лизинг).

… о налогообложении акцизами

29 сентября Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный закон № 326-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК РФ и ст. 1 Федерального закона «О внесении изменений в часть II НК РФ», которым:

к подакцизным товарам отнесены виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло, виноград, использованный для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), виноматериалов, виноградного сусла или для производства спиртных напитков, произведённых по технологии полного цикла;

к подакцизным товарам также отнесены электронные устройства, используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем, путём нагревания табака без его горения или тления;

устанавливаются ставки акцизов на период 2020 – 2022 гг.;

уточняется порядок выдачи свидетельств организациям, совершающим операции с этиловым спиртом, а также порядок применения налоговых вычетов в отношении этилового спирта.

… о нулевой НДС-ставке для транзита порожних вагонов

29 сентября Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный закон № 322-ФЗ «О внесении изменений в ст.ст. 164 и 165 части II НК РФ», которым устанавливается ставка НДС 0 % в отношении работ (услуг) по перевозке или транспортировке порожнего железнодорожного подвижного состава или контейнеров, перемещаемых через территорию РФ с территории иностранного государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, и работ (услуг), непосредственно связанных с указанной перевозкой или транспортировкой.

… о налогообложении в сфере садоводства и огородничества

29 сентября Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный закон № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть II НК РФ».

Федеральный закон направлен на приведение отдельных положений части второй НК РФ в соответствие с положениями Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», вступившего в силу с 1 января 2019 г.

… об освобождении от НДФЛ матпомощи обучающимся

29 сентября Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный закон № 327-ФЗ «О внесении изменений в ст. 217 части II НК РФ».

Федеральным законом освобождаются от обложения НДФЛ полученные за налоговый период доходы в виде сумм материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажёрам, не превышающие 4000 руб.

… об освобождении от НДФЛ пострадавших от чрезвычайных обстоятельств

29 сентября Президент РФ В.В.Путин подписал Федеральный закон № 323-ФЗ «О внесении изменений в ст. 217 части II НК РФ».

Федеральным законом освобождаются от налогообложения доходы физических лиц, полученные в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, и (или) физическими лицами, являющимися членами их семей, в связи с указанными событиями.

Кроме того, Федеральным законом освобождаются от налогообложения доходы физических лиц, полученные в качестве платы за наём жилых помещений (арендной платы) от физических лиц, пострадавших в связи с указанными событиями, в пределах сумм, предоставленных таким лицам на указанные цели из средств бюджетов бюджетной системы РФ.