Минфин предлагает изменить порядок налогообложения россиян, живущих по всему миру

Наверное, это самая обсуждаемая налоговая новость последних дней.. Хотя об этом, кстати, говорилось еще весной.

Мне одного не понятно, почему нельзя опубликовать Основные направления налоговой политики целиком? Что же в них такого, что от нас скрывают? Или там и показать нечего?

Минфин РФ внес в ГосДуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.» (до сих пор не обнародовано). Среди основных положений документа — новый принцип налогообложения состоятельных россиян.

Согласно проекту, уменьшится срок нахождения в стране в течение года для автоматического признания налоговым резидентом: платить налоги в России обяжут граждан, которые провели в стране 90 дней в году. Сейчас, чтобы утратить налоговую связь

с Россией, надо провести в стране менее 183 дней. Этим пользуются многие бизнесмены, чтобы не отчитываться ФНС об иностранных активах и не платить налог с нераспределенной прибыли.

Поправки также подразумевают, что даже если гражданин находился в России менее 90 дней в году, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей на территории страны.