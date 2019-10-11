ФНС России: доплата за вредные условия труда не облагается НДФЛ лишь при определенных условиях

Налоговое право так или иначе взаимодействует практически со всеми отраслями права. Очень много вопросов возникает на стыке налогового права и трудового. Вот один из таких примеров..

В письме от 11.07.2019 № БС-4-3/2668 поясняется, что установленные на основании ст. 147 ТК РФ доплаты к заработной плате работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, не могут рассматриваться в качестве компенсаций в смысле ст. 164 ТК РФ, а направлены на повышение размера оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда. При этом к доплатам не может применяться п. 3 ст. 217 НК РФ и они подлежат налогообложению НДФЛ.

В то же время ст. 210 ТК РФ предусмотрен самостоятельный вид компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Основаниями для предоставления компенсаций за работу с вредными условиями труда служат результаты специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, выплачиваемые работодателем в дополнение к повышенной оплате труда и подтвержденные количественной оценкой затрат работника и имеющие целевой характер, не подлежат обложению НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК РФ.