Утверждена электронная форма налоговой декларации по налогу на прибыль

Прочитала это. Зашла в свой НПФ проверить, не в минусе ли тоже? ТТТ пока нормально. ...
Более того, многие считают, что из своей ЗП платят не только НДФЛ, но еще и взносы. А работодател...
Моя квалификация видна каждый день в режиме онлайн. А вот вашу пока так и не лицезрели. ...
Ага т.е. вы частный случай, а все остальные модальные. Хорошая у вас такая статистика, прям как у...
с Ребёнком надо играть, а не телеграмм каналы читать
Так и был призыв. Эти дизлайки никакого отношения к расширению пилотного проекта не имеют. Голосо...
Кстати, да. Я на одно требование ответила.. Типо " когда мамонты ходили по земле электричества не...
Ну кстати да, люди которые не бухи, вообще не сильно в курсе про какие-то-там страховые взносы, з...
Люди, которые не бухи, просто не понимают, о чем речь. И что выплаты через ФСС намного безопаснее...
Нет, не значит. Я частный случай с зарплатой повыше. Статистика в данном случае относится к малод...
Хм! Не заметил, наверное вы потеряли квалификацию. Советую изучить как минимум НК РФ 1-ю часть, т...
Чтобы советовать нужен текст требования! Даже в рамках камералка и выездной такие финты выдают, ч...
Лукавите вы! У нормальных предприятий сначала запросы госорганов оценивают юристы и если они обос...
Я и то и то. Что хорошо видно последние лет пятнадцать на этом сайте ;)...
как уже говорил, проверьте требование на обоснованность в соответсвии со ст. 93 и 93.1 НК РФ, есл...
А если бы ваш участок был бы поделен пополан и им бы пользовались два собственника, взносы они пл...
Есть и другие примеры из жизни.Ветераны труда, имеющие стаж более 40-45 лет, получают пенсию 14-1...
Да, кстати, насчёт показаний - Вы так и не скинули ссылку, где "пенсионеры спрашивают у Путина .....
Люди, который не бухи и иже с ними (а просто нормальные) недовольны. Боятся с гос-вом в пособия и...
Вот теперь точно будет повод на вопрос налоговой: "А почему у вас у Ивановой Марь Иванны оплата з...
обалдеть...ваш комментарий от 2017 года, пишу из 2019.... до моря по прежнему 5-6 часов летом (ог...
Как в анекдоте: «...свободного времени у вас, батенька, дохрена!».А по поводу «позвонить» см. ком...
Поддержу, звонить в крупных городах занятие бесполезное.Каждый звонок за последние месяцы с надеж...
Сюда не приходят, а к тебе, получающему серые доходы, придут.Это как погода - она может нравиться...
Давно пора объединить эти два отчета, и добавить туда ставку и должность.И настроить межведомстве...
Всем привет. Хочу поделиться информацией о мошеннике. Он/она якобы много лет занимается помощью в...
Что-то сюда https://www.klerk.ru/buh/news/491496/#comment__762505 не приходят...
всегда либо по камералке, либо по выездной и что такие требования неправомерны? что в таких случа...
Всяко больше, чем на 13527.
информацию о подарке транслирует Банкста. А ФБК свое расследование делал весной. нашел данные в р...
Осталось добавить в законе, чтоб ФСС уведомлял работодателя о получении пособия застрохованным ли...
Чёт у ФБК не сходится. То они пишут, что гектар земли получен бесплатно, то вдруг они стоимость г...
Знаете, в некоторые налоговые не дозвониться никогда. Т.е. вообще. А про то, что хорошо бы позвон...