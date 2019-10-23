Утверждена электронная форма налоговой декларации по налогу на прибыль

Над.К Моя квалификация видна каждый день в режиме онлайн. А вот вашу пока так и не лицезрели. ... У главбухов накипело. Как бороться с требованиями ИФНС

Над.К Ага т.е. вы частный случай, а все остальные модальные. Хорошая у вас такая статистика, прям как у... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

natalisa52 Кстати, да. Я на одно требование ответила.. Типо " когда мамонты ходили по земле электричества не... У главбухов накипело. Как бороться с требованиями ИФНС

VikaV2193 Нет, не значит. Я частный случай с зарплатой повыше. Статистика в данном случае относится к малод... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

RURU GURU TAX Чтобы советовать нужен текст требования! Даже в рамках камералка и выездной такие финты выдают, ч... У главбухов накипело. Как бороться с требованиями ИФНС

RURU GURU TAX Лукавите вы! У нормальных предприятий сначала запросы госорганов оценивают юристы и если они обос... У главбухов накипело. Как бороться с требованиями ИФНС

Над.К Я и то и то. Что хорошо видно последние лет пятнадцать на этом сайте ;)... У главбухов накипело. Как бороться с требованиями ИФНС

RURU GURU TAX как уже говорил, проверьте требование на обоснованность в соответсвии со ст. 93 и 93.1 НК РФ, есл... У главбухов накипело. Как бороться с требованиями ИФНС

El@na А если бы ваш участок был бы поделен пополан и им бы пользовались два собственника, взносы они пл... Как изменится жизнь дачников из-за нового закона

2nom Да, кстати, насчёт показаний - Вы так и не скинули ссылку, где "пенсионеры спрашивают у Путина ..... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

Edolorin Вот теперь точно будет повод на вопрос налоговой: "А почему у вас у Ивановой Марь Иванны оплата з... «Ночной бухгалтер». ФНС завалит новыми требованиями

aspmax обалдеть...ваш комментарий от 2017 года, пишу из 2019.... до моря по прежнему 5-6 часов летом (ог... 10 причин переехать на юг России

rcnrcn Поддержу, звонить в крупных городах занятие бесполезное.Каждый звонок за последние месяцы с надеж... У главбухов накипело. Как бороться с требованиями ИФНС

2nom Сюда не приходят, а к тебе, получающему серые доходы, придут.Это как погода - она может нравиться... Серая зарплата – это всероссийский тихий митинг против власти

geologov_12 Давно пора объединить эти два отчета, и добавить туда ставку и должность.И настроить межведомстве... РСВ и 6-НДФЛ: налоговых требований станет еще больше

Аноним Всем привет. Хочу поделиться информацией о мошеннике. Он/она якобы много лет занимается помощью в... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Анжелика Ник всегда либо по камералке, либо по выездной и что такие требования неправомерны? что в таких случа... У главбухов накипело. Как бороться с требованиями ИФНС

katis-suda информацию о подарке транслирует Банкста. А ФБК свое расследование делал весной. нашел данные в р... У Силуанова скоро два новоселья. В Хамовниках и на Рублевке

Над.К Чёт у ФБК не сходится. То они пишут, что гектар земли получен бесплатно, то вдруг они стоимость г... У Силуанова скоро два новоселья. В Хамовниках и на Рублевке