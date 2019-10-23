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Аркадий Брызгалин

Утверждена электронная форма налоговой декларации по налогу на прибыль

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Минюст РФ зарегистрировал Приказ ФНС РФ от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@, утверждающий форму налоговой декларации по налогу на прибыль, правила ее заполнения, формат и порядок представления декларации в электронном виде. По новой форме налогоплательщики смогут представлять налоговые декларации за налоговый период 2019 г.

В новой форме учтены последние изменения в главу 25 НК РФ, в частности:

  • об ограничении переноса убытков, полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах;
  • об изменении подхода к формированию консолидированной налоговой базы КГН;
  • о предоставлении права получения инвестиционного налогового вычета;
  • о введении новых правил налогообложения международных холдинговых компаний.

Более подробно см. здесь.

Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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