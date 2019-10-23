ФНС сократила срок выдачи документов, подтверждающих статус налог/резидента РФ

И правильно.. Меня всегда удивлял это срок, 40 дней.. Как-то они, ну, непримечательный, что ли... Что это за срок такой, для выдачи справки? С намеком, что ли?

﻿С 22 октября ФНС РФ сокращает сроки выдачи документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ. Минюст России зарегистрировал соответствующий приказ ФНС РФ от 06.08.2019 № СА-7-17/397@.

Срок рассмотрения заявлений, поданных в электронном виде с помощью специального сервиса ФНС РФ - «Подтверждение статуса налогового резидента РФ», сократился с 40 до 10 дней.

В случае подачи заявления лично или по почте срок рассмотрения составляет 20 календарных дней со дня поступления в ФНС или уполномоченный налоговый орган.

Также приводится новая редакция формы документа, подтверждающего статус налогового резидента РФ.

Более подробно см. здесь и здесь.