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Аркадий Брызгалин

ФНС рассказала, какие дела КС и ВС за III кв. 2019 их интересуют

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В III квартале дел интересных по налогам было больше, чем за всё I полугодие...

ФНС РФ подготовила Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в третьем квартале 2019 г. по вопросам налогообложения.

В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности, следующие выводы:

  • независимо от доли финансирования инвестиционного проекта общество вправе применить налоговые вычеты по НДС только в той части, в которой к нему перешло право собственности на готовый объект;
  • налоговой базой при получении дивидендов выступает не прибыль (доходы за вычетом расходов), а исключительно сами суммы выплаченных дивидендов, в связи с чем при их получении отсутствует обязанность по ведению раздельного учета;
  • для целей налога на имущество факт монтажа оборудования для производства продукции в специально возведенном для его эксплуатации здании не означает, что здание и оборудование образуют «единое целое», даже если последующий демонтаж и перемещение оборудования потребуют несения дополнительных затрат и частичной ликвидации здания;
  • величина налога на имущество организаций в ситуации, когда кадастровая стоимость имущества признана недостоверной, должна определяться расчетным путем на основании объективных и соответствующих действительности сведений о стоимости объектов недвижимости;
  • налоговое администрирование должно учитывать законные интересы плательщиков налогов и не допускать создания формальных условий для взимания налогов сверх того, что требуется по закону. При возникновении вопроса о переносе накопленного убытка прошлых лет налоговый орган в ходе налоговой проверки обязан предоставить налогоплательщику реальную возможность подтвердить соблюдение требований п. 4 ст. 283 НК РФ.

 

 

Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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