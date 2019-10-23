ФНС рассказала, какие дела КС и ВС за III кв. 2019 их интересуют

В III квартале дел интересных по налогам было больше, чем за всё I полугодие...
ФНС РФ подготовила Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в третьем квартале 2019 г. по вопросам налогообложения.
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности, следующие выводы:
- независимо от доли финансирования инвестиционного проекта общество вправе применить налоговые вычеты по НДС только в той части, в которой к нему перешло право собственности на готовый объект;
- налоговой базой при получении дивидендов выступает не прибыль (доходы за вычетом расходов), а исключительно сами суммы выплаченных дивидендов, в связи с чем при их получении отсутствует обязанность по ведению раздельного учета;
- для целей налога на имущество факт монтажа оборудования для производства продукции в специально возведенном для его эксплуатации здании не означает, что здание и оборудование образуют «единое целое», даже если последующий демонтаж и перемещение оборудования потребуют несения дополнительных затрат и частичной ликвидации здания;
- величина налога на имущество организаций в ситуации, когда кадастровая стоимость имущества признана недостоверной, должна определяться расчетным путем на основании объективных и соответствующих действительности сведений о стоимости объектов недвижимости;
- налоговое администрирование должно учитывать законные интересы плательщиков налогов и не допускать создания формальных условий для взимания налогов сверх того, что требуется по закону. При возникновении вопроса о переносе накопленного убытка прошлых лет налоговый орган в ходе налоговой проверки обязан предоставить налогоплательщику реальную возможность подтвердить соблюдение требований п. 4 ст. 283 НК РФ.