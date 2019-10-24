Льготный налоговый режим для самозанятых предлагается распространить на граждан СНГ

Может сначала со своими гражданами разобраться, а потом уже других привлекать?

Как сообщают «Известия», Минфин направил в правительство предложение о распространении режима самозанятости на граждан стран СНГ, не входящих в ЕАЭС. В настоящее время для легальной занятости в РФ гражданам из таких стран необходимо получить патент, оформить рабочую визу получить разрешение на работу.

Минфин же предлагает расширить действие нового режима налогообложения «Налог на профессиональный доход», что позволит жителям СНГ вместо оплаты патента, составляющего 4 тыс. рублей в месяц, уплачивать 4-6 % своего дохода, что по мнению экспертов, устранит дефицит рабочей силы и «поднакачает» бюджет.

Если предложение примут, то в эксперимент будут включены: Украина; Таджикистан; Узбекистан; Молдавия; Азербайджан.

Более подробно здесь.