Имущество, планируемое к продаже, не может амортизироваться

В письме Минфина РФ от 18.09.2019 № 03-03-06/1/71849 отмечается: согласно п. 3 ст. 38 НК РФ для целей НК РФ товаром признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации.

В случае если имущество не используется в основной деятельности и предназначено для реализации, то есть в терминах НК РФ является товаром, такое имущество для целей налогообложения прибыли не признается амортизируемым.

Комментарий к такой позиции Минфина

Полагаем, что указанная позиция не противоречит ранее высказанной (письмо от 24.04.2017 № 07-05-06/105) о том, что демонстрационные автомобили, используемые по программе «тест-драйв» и «подменный авто» (то есть планируемые к продаже, но эксплуатируемые организацией какое-то время), относятся к амортизируемому имуществу.

Такая позиция была поддержана, например, АС Волго-Вятского округа в Постановлении от 30.05.2017 по делу № А79-5411/2016.