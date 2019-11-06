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Аркадий Брызгалин

Календарь рассмотрения ГД налоговых проектов с 5 по 21 ноября 2019 года

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Сенсаций, вроде бы не ожидается...

24 октября на пленарном заседании ГД утвержден проект постановления № 819290-7 «О календаре рассмотрения вопросов ГД с 5 по 21 ноября 2019 года», согласно которому в ноябре будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению изменений в законодательные акты в сфере налогообложения и финансового права:

  • О проекте федерального закона № 775302-7 «О внесении изменений в ст. 33333 НК РФ в части установления размера государственной пошлины за внесение  сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов2 (рассмотрен Советом ГД 11.09.19);
  • О проекте федерального закона № 723363-7 «О внесении изменений в ст.126 НК РФ» (об установлении ответственности  за непредставление налогоплательщиком в установленный срок в налоговые органы сведений о создании обособленного подразделения организации) (рассмотрен Советом ГД 10.07.19, 21.10.19 - принято решение рассматривать законопроект в соответствии с ч.7 ст.118 Регламента);
  • О проекте федерального закона № 790096-7 «О внесении изменения в ст. 381 части II НК РФ» (об отмене льгот по налогу на имущество организаций в отношении федеральных автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью) (рассмотрен Советом ГД 25.09.19);
  • О проекте федерального закона № 794241-7 «О внесении изменений в гл. 26.1 части II НК РФ» (об изменении порядка уплаты ЕСХН) (рассмотрен Советом ГД 25.09.19).
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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