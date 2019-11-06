Календарь рассмотрения ГД налоговых проектов с 5 по 21 ноября 2019 года

Ali Реализация законопроекта не должна противоречит нормам ТК РФ. Или вам нравиться неопределенность ... У алиментов будет минимальный размер

Natali Kr Вопрос про платные школы за 50 тыс. решается достаточно легко - достаточно ориентироваться на не... У алиментов будет минимальный размер

ddd061 Просто не публиковать вырванное из контекста письмо-ответ Минфина, ведь вопроса мы не знаем.... При безналичной оплате за товар надо применять ККТ

Natali Kr И как оно с него взыщет? вот человек - вот зарплата 12 300, вот двое детей на каждого из которых ... У алиментов будет минимальный размер

akh9999 Дал Бог зайку, даст и на лужайку, как гриться) У алиментов будет минимальный размер

TinKaNN В корне не согласна с тем, что надо оплачивать кружки, школу и т.п. У кого-то школа за 50 тыс в м... У алиментов будет минимальный размер

VikaV2193 Да, согласна, именно эта проблема в этом предложении закрывается с помощью государства. Что не до... У алиментов будет минимальный размер

bestiya7460 ПФ значит надо напинать, чтобы шевелились быстрее, для чего такая процедура долгая, люди заложник... Банки больше не берут маткапитал как взнос по ипотеке

Над.К Я всего лишь у вас спросила, какое отношение ТК имеет к законопроекту :) Поскольку даже если бы э... У алиментов будет минимальный размер

Natali Kr Я например согласна с вами - вполне можно установить, что часть оплаты ЖКХ или за садик или кружк... У алиментов будет минимальный размер

Natmouse Цитата:"...впоследствии, при достижении пенсионного возраста, в нынешней конструкции он ... Недостатки налогового режима для самозанятых

titova-tlt да уж.... п.7 ни в какие ворота не лезет.... да и остальные сомнительны в разношерстных видах дея... Как стать невидимкой для налоговой

Natali Kr Понимаете, в этом-то и проблема, что ничего не решит тогда установление фиксированной суммы алиме... У алиментов будет минимальный размер

VikaV2193 Что именно всё? Слишком обобщающее заявление! Это не аргумент ))И откуда все же тезис о том, что ... У алиментов будет минимальный размер

irinavl79@mail.ru Как можно думать о 13 % и не думать о ставке НДС, которую повысили до 20%, но вот куда идутденьги... НДФЛ уменьшат

Lana Sazhaeva Только вот рассматривается эта жалоба 30 дней, во время которых счёт заблокирован и нет возможнос... Половина бухгалтеров неправильно сдает 6-НДФЛ

Мадама Скорее Инна, за два года отпуск 4 дня, на работе работаю с 11 до 22х. На повышение зп отвечают в... Богатый бухгалтер VS бедный бухгалтер

VikaV2193 Логичным является то что подчиняется законам логики. Из чего следует, что матери боятся составить... У алиментов будет минимальный размер

РюмкаБезысходности Регистрироваться в каких-то системах и жать на кнопочки, даже если это бесплатно, при покупке мол... Покупка молока в офис грозит штрафом в 500 тыс рублей

РюмкаБезысходности Обрисуйте критерии логичности и доказательности пожалуйста))... У алиментов будет минимальный размер

РюмкаБезысходности Так это можно про любой коммент написать(⊙_⊙) У алиментов будет минимальный размер