Международный день бухгалтерии - 10 ноября. Лука Пачоли и инопланетяне

Интересно отметить, что буквально позавчера, 10 ноября был не только "День сотрудника органов внутренних дел" (в народе "День милиции"), но 10 ноября еще и Международный день бухгалтерии (International Accounting Day), который отмечается во многих странах мира.

Выбору даты праздника послужило событие конца 15 века — 10 ноября 1494 года в Венеции (Италия) была опубликована книга Луки Пачоли (Luca Pacioli) «Все об арифметике, геометрии и пропорции» (Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita), в которой автор попытался суммировать знания о математике того времени.

Одна из глав книги называлась «О счетах и других записях» (Particularis de computis et scripturis) и содержала подробное изложение бухгалтерского дела Венеции. Это был первый печатный труд о методе двойной бухгалтерии, труд, который послужил основой создания некоторых широко распространенных работ по коммерческой бухгалтерии. В книге была описана большая часть учетного цикла в том виде, в каком она известна в настоящее время.

И кстати, еще один примечательный момент. Я как-то очень давно читал (не помню где) рассуждения о том, что основные идеи и положения о бухгалтерском деле Лука Пачоли разработал не сам, а получил их уже в готовом виде от ... инопланетян.

Это обосновывалось тем, что знания о бухучете появились как будто-то бы из ниоткуда, что не

сохранилось даже набросков или черновиков того, как над этой главой работал автор. Кроме того, учение об учете того времени были столь совершенно, что никак не соответствовало уровню развития наук конца 15 в. Тем более, что эти знания почти в неизменном виде существуют и активно применяются уже более 500 лет. Ну как же тут обойтись без инопланетного разума?

А вы как думаете, помогли нам инопланетяне с бухучетом или мы, в смысле, человечество до этого само додумалось?