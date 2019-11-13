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Аркадий Брызгалин

Осенью депутатам запретят принимать «плохие» налоговые законы

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Фракция «СР» предлагает Госдуме не рассматривать и не принимать законы, устанавливающие новые налоги и сборы в период с 1 сентября до 31 декабря.

Сегодня согласно НК такие законы вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня официального опубликования.

Более подробно об этой законодательной инициативе можно почитать вот тут: Госдуме запретят принимать налоговые законы после 1 сентября.

А в видеообзоре вы можете посмотреть другие налоговые новости.

Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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