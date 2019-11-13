Осенью депутатам запретят принимать «плохие» налоговые законы

Не будем раскрывать название банка :)
Страна должна знать своих героев. Автором поправки является депутат от ЕР Николаев Николай Петров...
Согласен, 11 % - просто читать надо условия и выполнить их. И не забываем про всякие подводные ка...
Вот у ПФР перед моим ИП долг 4366 рублей, ещё с 2016 года.Можно как ни-будь закрыть ПФР и исключи...
Может еврейская... или армянская... или просто если все русское плохо пора валить?...
Это вот вообще что? Окончательно забили на Конституцию, про ГК уже молчу. Т.е поражение в правах ...
Скорее бардаком в организации или самодурством директора.Сам-то он сплошь и рядом и по городу мот...
А что за банк имеется ввиду в конце? Сбер что ли?
Было бы интересно услышать (увидеть) мнение организаторов этого праздника с конкретными примерами...
Я так понимаю по отзывам из интернета, "халявщики" едут в Дагестан и чечню делают инвалидность и ...
А мне вот интересно, думает ли в этих обстоятельствах кто то о сотрудниках... например я знаю чел...
А кто-то еще ведется на все эти "персональные предложения", "особые праздничные скидки" и прочее?...
То есть юрлица в ЕГРЮЛ уже нет, а долг есть. И как же его взыскать, чисто технически? В суде отве...
Вопросы:Ничего, что матчасть по ссылке прямо объявляет о своей необъективности?Давно ли в мире по...
Если бы оформили это вкладом в имущество, то налога на прибыль нет. А вот безвозмездная помощь - ...
Мама дорогая, мы на сайте Клерка...
Изучите матчасть для начала - https://ruxpert.ru/Эмиграция_из_России...
Это следующим номером программы.
А, ну тогда всё ясно! Эмиграция квакает, сама себе пытается доказать, что не зря свалила! :)))))...
На самом деле - хорошая инициатива. ДВ чудесный край (знаю по личному опыту), и жизнь там для ста...
Как же они исключат? У них на этой декларации все доказательства построены...
При возмещении белого экспортного НДС, если ты в какой-то момент отказываешься платить кэшбэк инс...
Нет. разница между 40 часовой и 32 часовой системой существенна. Работодателю придется или нанима...
Жаль, что при обилии серых заплат и уклонистов, любой подобный закон будет малоэффективен....
Не самая хорошая идея, но хотя бы так. И никаких 50%. Родитель, который с ребенком живет, соверша...
У нас бесплатные желуди и грибы(пока), так что можно смело со всех экранов заявлять, что в России...
Интересная статья, но у меня реальное производство с затратами на сырьё, газ, электроэнергию и, к...
И такого рода работники как правило работают по сменному графику. Им, что пятидневка, что четырёх...
на лбу не написано какой он будет отец) убийцами тоже не рождаются...
У нас текучка большая и сами сотрудники не знают, когда захотят пойти в отпуск. Филькину грамоту ...
Агенты, рекрутеры - это все, на что годны работники + по мнению авторов статьи. И чем восторгатьс...
Это точно, бухгалтеру и в отпуск не следует уходить. А то вдруг выгодная сделка не состоится? Я п...
Я же обозначила, что говорю о конкретно офисной работе, определённой специфики...
Я обозначила в своём комментарии, что не говорю оо повремёнщиках, сдельщиках и т.п. Я сейчас про ...